Entre aislamientos y contagios, Jesús no duda en ayudar a quienes lo necesitan

02/11/2020 - 13:40 Santiago

Todo el mundo conoce a Jesús en Sumampa. Saben de su humildad, de su sencillez, de que está siempre presto para ir en auxilio de quien le pide un favor. Cada vez que alguien necesita algo importante se lo piden y él no les falla.

Y en esta época de pandemia la figura de Jesús cobró un protagonismo especial. Ni más ni menos importante que el que ya tenía desde siempre, desde niño. Pero que ahora se hace más admirable, porque se mueve de un lado a otro, caminando o en una bicicleta que le prestaron, llevando la ayuda que los vecinos necesitan y no pueden salir a buscar porque están aislados.

“Mi nombre es Jesús Véliz, soy del barrio San Cayetano, tengo 21 años y sí, desde chico hago esto y lo hago porque la gente del barrio en que yo vivo es muy buena, y por eso la ayudo mucho. Trabajo fijo no tengo, pero hago changas”, fue su presentación a pedido de EL LIBERAL .

La historia que casi no fue

Sin embargo, el primer contacto del diario había sido con su hermana Marcela, quien describió un poco a este excepcional joven sumampeño: “Todo el mundo lo conoce. No tiene pereza. Si alguien le pide que vaya a la farmacia, él se va, caminando, en bici, no hay problema con él”.

Pero no pasaron muchos minutos para que llegara un segundo mensaje desde la ciudad del sur santiagueño, de Emilse, una intermediaria: “Recién me escribe la hermana y me dice que ‘Nuni’ (como todos lo conocen en el pueblo) se enojó, porque la escuchó contando su historia, y que él no quiere que lo publiquen, ni que lo pongan en los estados (de redes sociales), porque lo hace de corazón”.

Poco después, al poder establecer una comunicación con “Nuni”, explicó sus razones: lo que hace, cómo y por qué actúa de esa manera.

“Sí, sí, son vecinos del barrio. No me gusta mucho eso de salir (por las redes sociales), que lo hagan viral, porque yo lo hago porque soy… un chico tranquilo, nada más, me gusta ayudar sin esperar nada a cambio. Y los ayudo desde que ellos están aislados. El primer día les mandé un mensaje, por si necesitaban algo”.

Así. Sencillo. Ninguna excentricidad. Nada raro. “Me gusta ayudar sin esperar nada a cambio”.

Evidentemente sus vecinos lo saben, por eso, sin que Jesús dijera nada, una vecina llamada Valle Santillán, que le había dado días antes su bicicleta para que se la reparara, al tener que aislarse, decidió ayudarlo, sabiendo todo el bien que el joven hace a tanta gente: “La bici es de una señora que yo se la tenía arreglando, pero como está aislada me dijo que la use”.

Publicar o no publicar

Igualmente, el desafío era convencer a Jesús de que su historia merecía ser conocida, por lo que se tuvo que exponer las causas que sí justificaban la publicación. Sólo entonces accedió. Afortunadamente, comprendió y aceptó que su ejemplo no sólo es loable, sino que además es esa bocanada de oxígeno, de aire fresco que el mundo necesita, tras siete meses agobiantes por tantas malas noticias derivadas de una de las mayores tragedias actuales, esta pandemia que azota cuerpos y espíritus por igual, hace tambalear economías y orada en lo más profundo de la esencia humana, que hoy se cuestiona muchas de sus prácticas en el planeta, las acciones simplemente excepcionales de Jesús, “Nuni”, son un bálsamo a tanto dolor.