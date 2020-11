Con raíces santiagueñas, dos médicos casados hace 40 años murieron con 7 días de diferencia por covid-19

02/11/2020 - 13:48 Santiago

La historia conmovió porque combinó amor eterno y pasión por el trabajo que lo interrumpió de manera fatal, al menos en este plano terrenal, la pandemia del coronavirus. Dos médicos cordobeses, casados hace 40 años, murieron en octubre víctimas de la pandemia con sólo siete días de diferencia.

Radicados en la vecina provincia desde siempre, la familia tiene raíces santiagueñas. Gustavo Salemme (67) y Adriana Cheble (62) fueron víctimas del coronavirus. Él era especialista en Diagnóstico por Imágenes, ella médica clínica e hija de Jacinta Lila Gattás, farmacéutica de 87 años que nació en Clodomira y, muy joven, se fue a estudiar a “La Docta”, donde actualmente vive.

El golpe fue muy duro, sobre todo para Jacinta, por eso es que Matías, su nieto e hijo mayor del matrimonio, decidió dar a conocer su historia. “Nacieron para estar juntos y se fueron juntos. No podía suceder de otra forma”, resumió.

“Somos de Córdoba, pero la única santiagueña, la madre de mi mamá, es mi abuela. Se vino a estudiar acá desde Clodomira y luego formó una gran familia”, destacó Matías a EL LIBERAL, quien resaltó que sus padres trabajaron a destajo durante la pandemia hasta el día de sus muertes.

Lamentablemente, el matrimonio fue víctima de la pandemia de Covid-19, que ya registra más de un millón de casos y miles de muertos en la Argentina. “Más allá de lo que creas de la pandemia, de la cuarentena y de las restricciones, estés de acuerdo con el Gobierno o no, yo te puedo decir que el virus existe y si te toca es cruel. Podés perder al ser más amado en cuestión de días. A mí se me murieron mis viejos con una semana de diferencia. El certificado de defunción dice Covid-19”, contó Matías.

Los hechos se sucedieron con velocidad, la tragedia que termina por afectar a miles de familias golpeó sin piedad a los Salemme-Cheble. Primero se contagió ella, después él. El desenlace fue fatal: murieron con una semana de diferencia. Gustavo, falleció el viernes 9 de octubre. Adriana, el viernes 16.

Ante tamaña e irreparable pérdida, el objetivo del mensaje de su hijo mayor es generar conciencia social. “Hay que cuidarse a uno mismo y cuidar al prójimo. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Hay que ser responsables en el cuidado y tomar medidas de precaución necesarias: usar tapabocas y mantener la distancia social”, apunta.

“Mis papás estaban en su mejor momento: viajaban, compartían tiempo con nosotros y estaban muy ilusionados esperando a su primer nieto. Su muerte es un dolor enorme que solamente se calma gracias al cariño infinito de la gente”, indicó, además de destacar que, a través de las redes sociales, llamados telefónicos y toda forma posible de comunicación, recibió miles de mensajes destacando el trabajo de sus padres.

Según el recuerdo de Matías, Gustavo y Adriana se conocieron cuando eran adolescentes y estudiaron la carrera de Medicina juntos. Mientras cursaban, trabajaron en un colegio de Córdoba: él como secretario y ella como preceptora.

Una vez recibidos, dice Matías, se entregaron por completo a la profesión. “Cuando fue el brote de cólera se fueron a trabajar al Norte. Papá compró una filmadora y registró lo que pasaba con la idea de armar un documental. Tenían mucha vocación y amor por el prójimo”, apunta el hijo mayor de los Salemme, cuya familia se completa con Andrea, de 35 y actualmente embarazada y Federico, de 30.

A través de sus redes sociales, Matías hizo público la despedida que brindó a sus padres. “Sé que desde donde estén nos mandarán la fuerza necesaria para seguir en este lío. Me alegro que estén juntos y en paz. Hoy las palabras se me acabaron, en vida las usamos a todas y me alegro que así haya sido. Hasta siempre”.