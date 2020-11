Argentina adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus

02/11/2020 - 17:03 Mundo

El gobierno nacional confirmó que el país adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Según explicaron en Casa Rosada, las primeras 10 millones llegarán al país en diciembre y el restante en los primeros días de enero.

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, había viajado de forma secreta a Rusia para informarse sobre la Sputnik V, patentada en ese país a mediados de agosto pasado.

El objetivo en la Casa Rosada era conseguir las dosis lo antes posible para evitar que en la Argentina ocurra un rebrote de contagios luego del verano, como sucede actualmente en algunas regiones de Europa.

"Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis. Las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más", detalló Alberto Fernández.

El mandatario sostuvo que esta adquisición "es muy importante, porque nos permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo en Argentina" y destacó que con estas dosis "la mitad de la población argentina estaría vacunada".

Al ser consultado sobre si él también se aplicará la vacuna, respondió "por supuesto" y añadió: "Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión (para la adquisición), pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo".

La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro de investigaciones epidemiológicas y microbiología Gamaleya y se encuentra en la fase 3 de los ensayos clínicos. De hecho, ya pidieron ante las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la preclasificación de su vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un paso clave para obtener la aprobación mundial para su distribución y utilización.