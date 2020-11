“Desde Hamilton, Canadá, es un honor para mí poder saludar a EL LIBERAL”

02/11/2020 - 23:39 Santiago

El Dr. Sebastián Ribas, oriundo de Santiago, vive en Hamilton, ciudad portuaria de la provincia canadiense de Ontario, situada al este del lago Ontario. Llegó a esa comunidad en el año 2002 para hacer un fellow (sub-especialidad) en Electrofisiología.

Desde esa urbe, la zona industrializada y densamente poblada, el profesional santiagueño (cardiólogo, especialista en Electrofisiología), envió sus saludos.

“Es un honor poder saludar al diario EL LIBERAL. Felicitaciones en sus 122 años, el diario EL LIBERAL que siempre nos mantiene comunicados con Santiago, con nuestra gente, parientes, familia, siempre dando las noticias de Santiago del Estero y del mundo, pero más que nada haciéndonos sentir que estamos más cerca de Santiago”, indicó desde el patio de su casa con un fondo del árbol de Maple, típico canadiense que figura en la bandera de ese país.

Ribas precisó que, por la pandemia del coronavirus, no ha podido viajar a la Argentina, particularmente a Santiago del Estero. “Hace un año que no voy con mi mujer Julia, que también es santiagueña, y con mis chicos Catalina y Sebastián. Extrañamos a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestro club: yo soy de Old Lions y extraño la vida del club”, remarcó, desde Hamilton, ciudad con 519 949 habitantes.

Destacó que él como médico, en este tiempo de pandemia del Covid- 19, no ha tenido la “oportunidad de trabajar en la primera línea de defensa de este virus, pero como cardiólogo, que trabajamos en los consultorios externos, nos han pedido tratar de hacer consultas por teléfono, por video y evitar de internar pacientes que no necesiten estar internados para que el hospital esté preparado por si llega una segunda ola de pacientes infectadis”.

Ribas contó cómo viven en Hamilton, ciudad cuya economía es sustentada por la industria del acero y la industria pesada, con el coronavirus acechando.

“Aquí, la pandemia ha sido difícil. No ha habido un confinamiento obligatorio, pero el gobierno ha tomado medidas para bajar la cantidad de infectados.

Ahora hay una segunda ola de infectados. Hay entre 700 y 800 infectados por día en Ontario, una provincia que tiene cerca de cinco millones de habitantes. Se están tomando nuevas medidas para evitar que se propague