03/11/2020 - 01:22 Santiago

Alicia Alba es actriz y docente de teatro. Desde hace dos años vive en Montreal junto con su pareja Gonzalo Nieto, santiagueño establecido allí desde los años 70. “Estoy radicada en Montreal, pero añoro a mi Santiago querido”, resaltó la artista nacida en Santiago.

La intérprete santiagueña envió sus saludos a EL LIBERAL por sus 122 años. “Hola, Santiago del Estero. Yo, Alicia Alba, desde esta otoñal Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, quiero saludar en su cumpleaños a EL LIBERAL, el diario tan importante en la familia de los santiagueños. Recuerdo, cuando era niña, que al llegar a la casa de mis abuelos y que nuestra abuela nos dijera: “¡No hagan bulla que hoy no ha salido el diario y Torcuato está como loco!” Un diario importante también para los artistas, desde las notas que le realizaron a mi abuelo Torcuato López, que era cartógrafo, a mi madre, Graciela Alicia López y su personaje Doña Shalu; mi padre Alberto Alba, escritor; mi hermano Juan, escritor; mi hija Trilce, actriz. Todos agradecidos con el diario EL LIBERAL.

“Todo lo que se pueda hacer por Internet se lo hace, ya sea grabar un cuento para enviar o actuaciones. Ahora estamos con José Luis Balteiro (actor santiagueño radicado en Tucumán, con quien realizó varios obras teatrales) embarcados en hacer teatro virtual tomando obras que ya hemos hecho alguna vez”, destacó.

Mientras, en Canadá, asiste a cursos para aprender el idioma. “Yo todavía no puedo integrar un elenco del lugar porque tengo que dominar el idioma. E por eso que asisto a clases de francés. Mientras, me he hecho de amigos en e ambiente del teatro”.

Alicia, junto con su pareja, Gonzalo Nieto, cumple con la cuarentena. “Salimo lo mínimo indispensable para hacer las compras y extremamos los cuidados. En los comercios se han instalado lavatorios para que te higienices al entrar y salir”. l