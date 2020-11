En Primera, el “Ferro” está invicto con Echavarría

03/11/2020 - 02:45 Deportivo

El árbitro Pablo Echavarría fue designado para dirigir el próximo lunes el cotejo entre Central Córdoba y Defensa y Justicia. Echavarría tiene buenos antecedentes con el elenco santiagueño, ya que está invicto en Primera División. De tres cotejos, Central Córdoba ganó dos y empató uno. El juez radicado en córdoba dirigió el debut del Ferro el año pasado en la Superliga, con triunfo por 1 a 0 ante Atlético Tucumán. En el mismo torneo volvió a a dirigirlo en la victoria sobre Godoy Cruz (1-0 de local) y el empate ante Unión (0-0 de visitante).

Además, Echavarría dirigió a Central Córdoba 4 partidos en la B Nacional, con dos triunfos y dos derrotas.

Las otras designaciones:

Viernes: 19, Patronato vs. Huracán (Arasa); 21.15, Argentinos vs. Aldosivi (Germán Delfino). Sábado: 16, Banfield vs. Godoy Cruz (Penel); 18.30, San Lorenzo vs. Estudiantes (Espinoza); 21.15, River vs. Rosario Central (Facundo Tello). Domingo: 11, Arsenal vs. Atlético Tucumán (Rey Hilfer); 16.15, Gimnasia vs. Vélez (Patricio Loustau); 18.45, Unión vs. Racing (Jorge Baliño); 21.15, Newell’s vs. Boca (Mauro Vigliano). Lunes: 17,

Independiente vs. Colón (Silvio Trucco); 19.15, Talleres vs. Lanús (Falcón Pérez).l