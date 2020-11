FÚNEBRES | 3 de noviembre del 2020

03/11/2020 - 03:38 Funebres

FALLECIMIENTOS

3/11/20

- Joaquín Alejandro López (Fernández)

- Manuel Rodolfo Ortopán

- Víctor Ramón Rodríguez

- José Nicolás Vélez (La Banda)

- José Antonio Paz

- Abel de Jesús Acosta

- Magdalena Ana Chazarreta (La Banda)

- Víctor Manuel González

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ NICOLÁS VÉLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/20 y espera la resurrección.

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti, el coordinador general C.P.N Norberto Zanni, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

UBALDO CARLOS SONZOGNI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

Sus hijos María Sara del Valle, Carlos Eduardo, Luis Alberto y Ricardo Francisco Sonzogni y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO C/ FOTO

UBALDO CARLOS SONZOGNI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

La bondad y el amor nos seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Su hija María Sara del Valle Sonzogni, sus nietos Daniel y Lucas Alderete Sonzogni participan su fallecimiento con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOAQUÍN ALEJANDRO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/20 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo y todo el gabinete de gobierno, acompaña en este momento de dolor, ante la irreparable pérdida de Joaquín Alejandro López, a sus padres, esposa e hijita. Elevamos oraciones al Altísimo para que le dé el descanso eterno y resignación a sus seres queridos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOAQUÍN ALEJANDRO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/20 y espera la resurrección.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la expresidente del cuerpo, Sra. Marta Jérez de López.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JOAQUÍN ALEJANDRO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/20 Y espera la resurrecció.

Cuanta tristeza y angustia nos causa tu partida pero siempre estarás entre nosotros, recordándote con todo lo compartido. Sé siempre la estrella que guíe el camino de tu familia y amigos. Con todo el dolor acompañamos a tu familia y que Dios y la Virgen les dé la fortaleza para superar tu partida. Vuela alto Joaquín. Tus amigos: Franco y Roxana, Germán y Antonella, Matías y Meliza, Pablo y María Martha, Marcelo y Gabriela.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

En vida siempre vamos a pasar por pruebas, pero tranquila, porque nunca vas a estar sola. Acompañamos juntos a Eve y Gachy. Sus amigos José Huarita, Tete Vega, Humberto Chávez, Alicia Cameranesi, Fanny Soria, César Arquez y Gabriel Sgoifo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

Acompañamos en este doloroso momento a mis amigas y hermanas de la vida Eve y Gachi, despidiendo con enorme pesar en el corazón a Tati. Gaby Sgoifo, sus papás Gustavo y Negrita y hermanos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

Ángela S. de Pérez Carletti, María Fernanda Pérez Carletti y sus respectivas flias participan con profundo dolor el fallecimiento de Tati, padre de su querida amiga Gachi y acompañan en este momento difícil a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MIRTA DEL VALLE SAMBADE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/18 y espera la resurrección.

Mirta, hija querida, hace dos años que te fuiste

Inmenso fue el dolor de tu partida

Recibo tu presencia en todo momento, cuando miro tu sonrisa en tus retratos

Tratando de imitarte y compartir con tus hijos Seba y Fabián, tu tía Elba, tus nietos

Amigos y alumnas que siempre te recuerdan

Sólo Dios sabe cuanto te extraño hija querida

Amor al arte fue tu vocación

Mostraste tu entrega sin límites

Belleza y brillo fue la característica que dejaste plasmado en tus trabajos

A pesar del tiempo transcurrido

Dejaste tu impronta inalterable por lo que

Estarás como una estrella iluminándonos siempre en nuestras vidas.

Al cumplirse dos años de su partida a la vida eterna, su madre, sus hijos y demás familiares ruegan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

ROBERTO EDUARDO URTUBEY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 03/10/20 y espera la Resurrección.

A un mes de tu partida, te recordamos con mucho amor. Fuiste un gran esposo, padre y amoroso abuelo, siempre con tus consejos, sabiduría y tus grandes frases. Quedarás en el corazón y en el recuerdo de todos aquellos que te conocieron y respetaron a lo largo de tu vida. Esperamos que sigas cuidándonos y guiándonos para reencontrarnos en la Eternidad. Invitamos a nuestros familiares y amigos a elevar una oración en su memoria. Buen vuelo Viejo! Tu esposa, hijos, nueras y nietos.

RECORDATORIO

MIGUEL ÁNGEL LUNA (Chicho)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 3/11/19 y espera la resurrección.

Ha pasado un año desde tu partida al encuentro con nuestro Padre Celestial. ¡Cuánto te extrañamos hermano! Estás presente entre todos los que te amamos. Oscar, Carlos, Berta, Elva, Ada Ester, Norma y demás familiares elevan oraciones, hoy más que nunca, por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

HILDA JIMÉNEZ VDA. DE CORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 25/10/20 y espera la resurrección.

Tía querida ya descansas en paz, dejaste un vacío grande en nuestras vidas, pero nos consuela saber que estás con tu familia que formaste.

Te dimos siempre el amor que se le da a una madre- abuela, por eso te decimos hasta siempre Hilda estarás en nuestros corazones. Carlos Maldonado y familia.

Se ruega una oración en su memoria, al cumplir 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

AMÉRICO ARGENTINO ANDRADA (Quito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/10/2020 y espera la resurrección.

Caminante no haga ruido que Quito se ha dormido en los brazos del Señor.

A los 9 días de su fallecimiento, lo recuerda su señora Lidia Guzmán. Ruega oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

YOLANDA DEL VALLE SEQUEIRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/10/20 y espera la resurrección

Madre mía, hace 9 días de tu partida y dejaste un vacío enorme con mucha tristeza pero sé que desde el mejor lugar que estás nos das luz, paz y tranquilidad para salir adelante. Siempre te recordaremos de la mejor manera por la persona que fuiste, alegre, con valores muy presentes y poniéndolos en práctica día a día, esa eras vos… Te amamos, te amaremos y estarás siempre en cada de uno de nosotros. Tus hijos Leandro y Georgina, tus nietas Catalina, María Paula, Sol y Rosario, tu bisnieto Benicio e hijos políticos. Rogamos una oración en tu querida memoria.

ACOSTA, ABEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Su esposa Delia Díaz, sus hijos del corazón Martín, Carlos y Moira, su hijo político Dani Figueroa, su nieta Antonella Figueroa y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

ACOSTA, ABEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. La palabra de Dios es el mejor lugar donde encontrar la calma para este momento. Su hermana Graciela Acosta, su hno. pol. Lorenzo Reinoso, sus sobrinas Marcela y Ana participan su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

ACOSTA, ABEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Cuánta tristeza, angustia e impotencia al enterarnos de tu partida. Sus hermanos Teresa y Dardo, Pelusa y Luis, Graciela y Lorenzo, Vivi y Kica y su cuñado Mario Gerez con sus respectivas familias participan su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria.

ACOSTA, ABEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus amigos de toda la vida. Alejandro Montenegro, Mariela Velazquez, sus hijos Nicolás y Sergio Montenegro, participan con profundodolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Maria Josefina Castro, sus hijos María de los Ángeles y Juan Arrieta Castro, acompañan a Beba y a sus hijos Puncho y Gonzalo en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Dante De Lucca y Maria Elisa Castro, sus hijos Milagros, Álvaro y Andrea, acompañan a Beba y a sus hijos Puncho y Gonzalo en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Maria Inés Pellicer, Rolando Álvarez y sus hijos Laura y Manuel participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Ramón. Se elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. José F. Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Nuni y Daniel en este dificil momento, Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, FRANCISCO JAVIER DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 31/10/20|. Sus sobrinos Fany, Adriana y Mario Tejeda y sus respectivas familias, participan su fallecimiento.

CISNEROS, FRANCISCO JAVIER DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 31/10/20|. Dora Nélida Pereyra de Espeche, sus hijas Miryam del Valle Espeche, Lilyam Eddy Espeche, sus nietos Walter Gregorio Corvalan y Leandro Agustin Nobile, participan con dolor el fallecimiento del amigo y vecino.

CISNEROS, FRANCISCO JAVIER DR. (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 31/10/20|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Elsi Gramajo, Mirta y Mary Marquesano, acompañan en su dolor por el fallecimiento de su sobrina a Miriam, Tito y flia. Se ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, MÓNICA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El personal médico y administrativo de la OCD Telesalud del CePSI Eva Peron, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Monica Coronel, una amiga y profesional que trabajó incansablemente por el bienestar de sus pacientes. Elevamos oraciones en su memoria.

GALLO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Su esposa Norma Nelly Giménez sus hijos Marcela, Karina, Esteban, Gallo nietos Walter, Salvino Namen Franco Gallo y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GONZALEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su esposa Celia, sus hijos Lorena, Daniel, Walter, hijos políticos Juan, Ana, nietos Juan Manuel, Aldana, Valentina, Narela y demás familiares. Sus restos serán inhumados 16hs en el cemet. Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERNÁNDEZ, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. La comunidad educativa del Colegio David Mc. Taggart participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Pilar Hernández y acompañan en este momento a la familia y ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Fuiste un ser humano maravilloso y un excelente compañero. Sus colegas del Sanatorio Libertad lo despiden con profunda pena y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "La muerte no nos roba a los seres queridos. Al contrario nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo de quienes fuimos tus compañeros del Sanatorio Libertad, quienes lo despiden con honda pena y elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Valeria Rivero y familia, compañera y amiga de su hermana María Ines. acompañamos con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Karina Moretti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Carmen e hijas, a Guadalupe y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORTOPÁN, MANUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su esposa Juana Elizabeth Ríos, sus hijos Teresa, Graciela, Ariel y Pablo, sus hijos políticos Dina y Javier y sus nietos Agustina, Felícitas, Abigaíl y Belén participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORTOPÁN, MANUEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su esposa Juana Ríos, sus hijos Teresa, Graciela, Ariel, Pablo y nietos te despiden con dolor.

OTRERAS, CLOTILDE MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Marta Verónica y Julio René Carrizo, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con cariño a su hija Patricia y familia, en el dolor y la oración.

PAZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Su esposa Rita Galván, sus hijos Marisa Galvan, Gustavo Tomás, José Antonio, Eduardo Alfredo, Luis Victor, Martin Alejandro, Marcelo Ariel y Maria Laura Paz, hijos politicos, nietos, amigos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Nuñez. EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Su esposa Elena Juárez, sus hijas Evelina y Graciela Rodríguez y su hijo político Claudio Richelme y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. "Dejas un lugar insoportable, ilumínanos para que podamos vivir sin vos. Estarás en cada brisa, en cada suspiro, en el aire que respiramos". Descansa en paz amor nuestro. Su esposa Elena, hijas Evelina y Graciela, nietos Nahuel, Martina y Tomás y su yerno Claudio participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Querido hermano vivirás en nuestros corazones. Su hermana Pepa y sus hijos José, Guillermo, Marcela, hijos políticos, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus hermanos políticos Digui y Hugo, sus sobrinos Hugo y Claudia, Marcelo y Angelina, Julio y Fabiola, Belén y Hernán participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Te fuiste nomás tio querido que dolor tan grande dejaste en nuestros corazones. El último dia que te vi te dije fuerza tio y vos me dijiste si Ma. Pero Dios te quiso a su lado. Hasta que nos volvamos a ver. Sus sobrinas Claudia y Constanza participan su partida y acompañan a sus hijas Evelina y Gachy en tan dificil momento. Besos al Cielo.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Cumpa querido, que dolor tan grande nos causa tu partida. Gracias por todos los años que estuvimos juntos en las buenas y en las malas, momentos compartidos en familia. Como vos decias ya estamos en la fila, esperame. Sus hemanos politicos Raúl y Sonia, acompañamos a nuestras sobrinas Evelina y Gachy y sus familiares. Abrazo al Cielo.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. CPN. Roberto Soria, Lic. María Josefina Carreras, sus hijos Roberto Emanuel, Álvaro Facundo y Lic. Daniela Marisel Soria, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Socios, directores, médicos, técnicos, administrativos y todas las personas que conforman el Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. "Nunca se van del alma, quienes hicieron magia en nuestras vidas". María de los Ángeles Martínez y Antonio Alberto Hael, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tati, papá de la querida amiga nuestra amada Gachi, rogando Al Altísimo, por la resignación de la flia. ante la irreparable pérdida. Nuestras sentidas condolencias a Elena, su esposa, Evelina su hija, Claudio su yerno, nietos y nieta. Rogamos una oración por su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. "Señor, ya está ante ti, recibirlo con tu infinito amor". Noemí Reynoso, Cacho Martinez, sus hijos, María de los Ángeles y Diego Martínez, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Liliana Juárez, sus hijos Paola, Federico, Vanina, Maximiliano Cukier y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Mario Benavente, Silvia Viano y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo, Evelina. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Eduardo Consiglio, Mariza y Luciano, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga y compañera de tareas Evelina. Se elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Compañeros de Cómputos de su hija Evelina: personal directivo, profesionales, técnicos administrativos, contable y de maestranza, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. María Inés, Jacqueline, Viviana, María, Viviana, Teresita, Silvina, Carlos, Stefano y Myriam del área sueldos de la DGIPSE, participan su fallecimiento y glorioso encuentro con el Padre Eterno, y abrazan con cariño a Evelina y familia.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Carolina Gigli y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Evelina.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Don Tati querido, gran persona y amigo de mi familia, siempre te recordaré, porque compartí desde muy pequeña tu casa, tu vida y tu hija que es mi amiga. Acompañamos con profundo dolor tu triste partida. Familia Anzani.

ROMERO DE SORIA, ROMELIA (NELLY) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Rina y Rosita Abate Soria, participan con profunda pena el fallecimiento de la querida Nelly; acompañamos a sus hijos Pablo y Marcela en estos momentos de gran tristeza, rogando por el eterno descanso de su alma.

SÁNCHEZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d) Falleció el 1/11/20|. Sus padres Palmira, Ibarra y Mario Sánchez, hnos. Pamela, Sole, Mario, sobrinos Daniel, Brenda, Lara, Benja y Alma, cuñado Fernando, Raquel y Diego participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SÁNCHEZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Lidia de Pereyra, sus hijos Ceci, José, Ale, Luqui y su querido amigo Sergio, acompañan con profundo dolor a su familia.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Que difícil es entender que físicamente no volveremos a verte pero te recordaremos cada dia con la mejor de tus sonrisas y con esos ojos azules como siempre. Hasta siempre querido padre que los ángeles te acompañen en este nuevo camino y que desde donde estés nos recuerdes con cariño. Te extrañaremos. Su hijo Carlos Eduardo, su hija politica Graciela Corvalán, sus nietos Agustin y Fernanda y sus bisnietos.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Ya no estás más a mi lado, pero te siento tan cerca como siempre. Te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Si solo puedo verte en mis sueños me gustaría dormir para siempre. Todo hombre muere pero no todos los hombres realmente viven como tu lo hiciste a nuestro lado. Su hijo Luis Alberto, su hija politica Dra. Mabel Martin, sus nietos Dra. Natalia Alejandra y Gabriel Sonzogni participan su fallecimiento y elevan oraciones ne su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Padre excepcional y el mejor abuelo del mundo, fuiste nuestra fuerza y luz durante todo el tiempo de tu vida. Vamos a extrañar mucho tu sonrisa, tus ojitos y tus anécdotas de vida. Su hijo Ricardo Francisco, su hija política Olga Martinez, sus nietas Maria Noelia, Florencia y Sofía Sonzogni, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus hijos María, Carlos, Luis, Ricardo, sus nietos Daniel y Lucas Alderete Sonzogni Agustin y Fernanda Sonzogni y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio la piedad. Cob. CARUSO CIA ARG DE Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Dra. Adriana Andrade, Dra. Soledad Ahuad y Dr. José Luis Canony, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañera Dra. Sara Sonzogni. Elevan una oración por su descanso eterno.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastián y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y nuestra condolencias a toda su flia. rogamos oraciones a su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Dra. Berta Canlle y flia. participan con pesar el fallecimiento del padre de la Dra. Sarita Sonzogoni, orando por su cristiana resignación.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Dr. Daniel Horacio Ayuch y flia. participan con dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Sarita Sonzogoni. Elevan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Juana Angélica Soria y sus hijas Agustina y Catalina participan con profundo dolor el fallecimiento de Don Aldo. Lo extrañaremos, lo queremos mucho.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Amigos de su hija Sarita. Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, su hijos, hijas politicas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus familiares Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufi Saad y sus respectivas familias, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a Sarita, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Ante inesperada pérdida con profundo dolor, acompañan a nuestra querida amiga Sarita, hijos y demás familiares en estos dificiles momentos y participan su partida al Reino de Dios, orando por su eterno descanso y resignación a sus seres queridos. Azucena Azar y su esposo Tufi Saad.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Amigos de su hija Sarita. Norma Azar, su esposo Nazih Nader y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Personal de la Empresa ADI Salud, de Internación domiciliaria, participan con dolor su fallecimiento.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Guadalupe Suárez, Jorge Llarrull y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Nelly del Valle Barbur y familia, participan con sentimiento el fallecimiento del padre de su amiga Sarita y la acompañan a ella y su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Las amigas de su hija Sari. Adriana Corzo y Virginia De Napoli, participan con profundo dolor el fallecimiento de su papá. Nuestras condolencias para toda la familia y se ruega una oración en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Luciano Bolzón, su esposa Hilda Sarquician participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Sari. Ruegan oraciones en su querida memoria

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. En la Casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros." Chini Habra Fernández y flia. participa con profundo pesar su partida terrenal y acompañan a su querida flia. en el dolor.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Margarita Elena Archetti, sus hijos Deborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Sarita y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor rogando al Altísimo les de pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Berta Canlle, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Dra. Sara Sonzogni y acompaña a sus hijos nietos y demás familiares en estos momentos de tristeza por su desaparición física. Eleva oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastián y flia. Participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su flia. Elevan oraciones a su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. María Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Martín Javier, Josemaria y Maria del Pilar Messad Leoni participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en estos momentos.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, gerente general CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del consejo gremial, síndico, gerentes de áreas, asesores legales y de presidencia, personal administrativo y de maestranza de casa central participan el fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo delegacion Banda, Adriana Romano.

Recordatorios

ANDRADA, AMÉRICO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Caminante no haga ruido que Quito se ha dormido en los brazos del Señor. A los 9 días de su fallecimiento, lo recuerda con mucho cariño sus cuñados Moisés Navarro, Palmira Guzmán y sus sobrinos Soledad, Daniel, Diego, Gustavo, Karen y Nahiara.

ANDRADA, AMÉRICO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio, y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro, te busco en mis sueños y te veo sonriendo, despierto angustiado y todo ha terminado" Hoy al cumplirse nueve noches de tu partida tan inesperada siempre te recordaremos con tu sonrisa que te hacia único .. Por siempre en nuestros corazones...Tu Nahirita y Nachito Fiad.

GODOY DE GÓMEZ, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su esposo Jesús María Gómez, sus hijos y nietos la recuerdan al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Gordita, ¡no tienes idea de lo mucho que te extrañamos! Nuestros corazones no tienen consuelo con tu partida. Siempre atesoraremos los mejores recuerdos juntos. Te amamos hasta el infinito y más alla. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu esposo Miguel Isijara, tus hijas: Andrea y Solana Isijara; tu hijo político: Ernesto Gutiérrez y tus hijos del corazón: Rocío, Franco y Agustina Isijara ruegan una oración su memoria por las 9 noches de su partida.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Su familia agradece enormemente a todos los familiares, amigos y personas que quisieron tanto a Mary; a Mirian Cortés de Bustos que la cuidó con tanto amor. A sus grandes amigas de diferentes establecimientos que cosechó durante su vida, a sus amigas del alma. A las comunidades educativas: Esc. de Comercio Antenor R. Ferreyra, Esc. de Comercio Gral San Martín, Esc. Normal Benjamín Gorostiaga, Esc. Técnica N°7 de Termas de Río Hondo, Col. Sec. Juan Pablo II, Col. San Francisco de Asís, Col. Absalón Rojas, IESJ Nivel Inicial; a la Veterinaria Abril, al Servicio de Emergencias SEM y al personal médico y de enfermería del Sanatorio Alberdi. Se ruega una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

CHAZARRETA, MAGDALENA ANA (Maguita) (q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 31/10/20|. Sus familiares y cuidadoras: Mirian, Marcela y María, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol, el día 31/10/20.

ORTIZ, RAMONA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Sus hijos Miguel, Oscar, Gustavo, Luis, Cesar, y Ramona y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

SOSA, LIDIA CATALINA (q.e.p.d.) Fallecio el 30/10/20|. Familia Lazarte, participan y acompañan en este duro momento a sus vecinos Flia. Romano. Rogando oraciones en su querida memoria.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. El Instituto San Martín de Porres, directivos, profesores, personal no docente y alumnos, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Adriana Contreras. Acompañan con sus oraciones a su familia en este momento de hondo pesar. Que brille para él la luz que no tiene fin.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Tus amigos del alma Marta Silva y Juan Serrano; junto a sus hijos Sergio, Valeria, Marta Cecilia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adriana, hijos y nietos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria. Choya.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Edmundo Gómez, desde Choya, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Querido amigo, sentimos mucho tu partida tan inesperada, vivirán eternamente en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Elevamos oraciones a tu memoria y pedimos consuelo para su familia. José Luis Gómez su esposa Anita Villalba de Gómez; sus hijos José María, María José, Jorge Luis, Gustavo, Carlos Martín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Choya.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Dale el descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin. Sergio Serrano y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a toda su familia en este duro trance. Choya.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. La comunidad educativa de la escuela N° 708 y su jardín de Infantes N° 591 de Puerta Grande, Guasayán, participa con dolor el fallecimiento de uno de los fervientes colaboradores de esta institución y acompaña a su hijo Guillermo y toda la familia por esta inesperada perdida. Choya.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Nos invade un gran dolor tu partida. Vivirá en los recuerdos más lindos de mi infancia. Descansa en paz tio Coqui. Marta Cecilia Serrano y su hija Priscila Sanchez Serrano participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares ante esta irreparable pérdida. Choya.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (Coqui) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. En el cielo solo hay paz y quietud. Cesar y Jesús Serrano y familia, desde Choya, participa con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor del fallecimiento de su socio Dr. José Nicolás Vélez. Ruega oraciones en su querida memoria.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología envía su más sentido pésame a los familiares y amigos del Dr. José Nicolás Vélez. José era un excelente profesional, buen amigo, buen compañero, siempre atento a las necesidades de sus pacientes. Trabajó incansablemente en su querido Hospital Independencia y en la Clínica Santa María. Lo recordamos con mucho cariño, que descanse en paz.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su compañera Adriana, sus hijos, hijos políticos y nietos Lucas, Martin, Belén, Benjamín, Santino, Adriana, Guillermo, Alejandra, Mónica, Victoria, Noemí, Cristian, Claudio, Dante, Tini, Cata, Nuni, Checho, Toa, Colito y Guille y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Carlos F. Groppa, Beatriz Saccavino y sus hijos Martin, Hernan y Laura participan con profundo dolor la partida de nuestro amigo Jose. Acompañamos a Adriana y a sus hijos en este triste momento de pesar.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. "Qué brille para él, la luz que no tiene fin". Neli Nebro; Gaby, Romi, Aldito Pereyra y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Romina Pereyra y Juan Cruz Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia ante tan irreparable pérdida. Oraciones en su querida memoria

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Miguel y Andrea Torres, sus hijos: Guadalupe, Consuelo y Miguelito participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Carlitos Herrera, junto a su esposa Claudia y su hija Vicky despiden a José y acompañan a su querida amiga Adriana Contreras en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

Recordatorios

GONZÁLEZ, PEDRO CELESTINO (Pedrito) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/20|. Dicen que cuando tienes alguien que amas en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa para siempre. Yo te tengo a vos pá, pero una parte de ti vive con nosotros, tu recuerdo sigue en nuestro hogar y está presente en mi vida. Todo lo que me rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño y amor infinito. Aunque hace un mes que te fuiste sigues con nosotros "Pedri" querido aquí en nuestros corazones. A un mes de tu partida al Reino de los Cielos: tu esposa Taida, tus hijos: Guty, Cary, Nancy, Riky, Pato, Raúl y Nelly y todos tus nietos te recordamos con mucho amor!!. Gracias a todos los que nos acompañaron de una u otra formar en este difícil y triste momento. Flia. de Pedro Celestino González.

Sepelios Participaciones

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su hija Amelia López, sus padres Nene López y Marta Gerez y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Uno de los pilares de nuestra familia ya está ante Dios, junto a su hermano, jamás te olvidaremos. Sus primos, Eraldo, Antonio, Claudia, Chávela, Andrea, Lorena, Marisa y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Sus tíos Lindor y Valle, sus primos, sobrinos, y sobrinos nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su primo Daniel López y su esposa Adriana, sus hijas Marlene, Priscila y Lumilé participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Sus tíos Paco y Elve López participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y para que el Señor lo reciba en su manto de luz.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su primo Walter López, su esposa Mónica y sus hijas Camila y Candela participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Sus primas Emilse López, su esposo Gustavo Barea y sus hijos Yanina, Leandro, Alan, Tati y Dasha participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Sus primos Ramona López y Miguel Fernández participan con inmenso dolor su inesperada partida al reino de Dios y ruegan oraciones en su memoria

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Alejandra y Diego Díaz e hijos Leonel y Mateo participan con dolor su falleciente y elevan oraciones en su memoria

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Norma Abdala de Matarazzo y familia participan con inmenso dolor su inesperada partida ruegan oraciones en su memoria y por la cristiana y pronta resignación de sus padres y demás familiares y amigos Que en paz descanses.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Sus vecinos y amigos de siempre del Barrio 9 de Julio José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Tan pronto te adelantaste dejando a todos con un profundo dolor. Rogamos por tu descanso y fortaleza para tu familia. Isabel Prados, sus hijos María Rosa, Marta y Juan Antonio participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo y familia participan con dolor su deceso y acompañan sus padres y demás familiares en el inmenso dolor de su inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Las almas de los justos están en manos de Dios, siempre te llevaremos en nuestro corazón Victoria Spampinato vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su amigo Ariel Luis Matarazzo y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. "Querido Joaquín, hoy comienzas a vivir, en nuestros recuerdos y nuestros corazones". Chicho Elean, Poshosha Llugdar de Elean hija e hijo político participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Los momentos más tristes de una familia es perder a un ser querido y es que en esta vida nadie puede reemplazarte Joaquín, porque vivirás en nuestras mentes y en nuestros corazones. Le pedimos a Dios que te permita descansar en paz para toda la eternidad: Los compañeros de la promoción 1971 de la Escuela Piloto Nº 1 "Maximio S. Victoria" participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la compañera Marta Jerez de López. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. "Tu inesperada partida fue lo más doloroso que hemos enfrentados en nuestras vidas". Sus compañeros y amigos de la Promoción 2003 del Colegio Secundario "Nuestra Señora del Rosario" de Fernández participan angustiados su fallecimiento. Nuestro más sentido pésame para sus padres y seres queridos. Rogamos oraciones por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Dr Lucio Suarez, su esposa María V. Tagliotti y su hijo Máximo con inmenso dolor participa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Elena Uliana de Martínez sus hijos Hugo, Mónica y Ema, nietos y bisnietos participan con tristeza la temprana partida de Joaquín. al reino de los cielos y abrazan fuerte a sus padres Marta y Manuel. Ruegan al Señor paz para su alma y resignación para su familia.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su amiga Milena Matarazzo, su esposo Martin Pontoni e hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. José Luis y Sophia Martínez participan con tristeza el fallecimiento de su vecino y amigo, compañero de juegos y estudios desde el jardín de infantes, primaria y secundaria. Ruegan a Dios, lo reciba en sus brazos y bendiga a sus padres, esposa e hijita con cristiana resignación.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Vecinos y amigos de los barrios 9 de Julio 102 viviendas participan con infinita tristeza y gran dolor la partida de Joaquín, joven querido y apreciado por una legión de amigos y excompañeros que lloran su temprana desaparición física. Abrazan muy fuerte a sus padres Nene y Marta, a su esposa Romina y a su pequeña hijita Amelia. Ruegan a Dios por su descanso en paz y cristiana resignación de toda su familia.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Irma Bravo y su esposo Osvaldo Trógolo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Enzo V. Piumetti, su esposa Dina (Vicky) Herrera, sus hijos Valeria, Sebastián (a) y Antonella, hijos políticos, nietos y Alicia Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memora y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Misael Paz, su esposa Silvia Abraham, sus hijos Martín y Gerardo y sus respectivas flias y Luciano Paz, acompañan a sus papás Marta y Nene y a su familia ante tan irreparable pérdida

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Misael Paz, su esposa Silvia Abraham, sus hijos Martín y Gerardo y sus respectivas flias y Luciano Paz, acompañan a sus papás Marta y Nene y a su familia ante tan irreparable pérdida