Mirtha Legrand tuvo su segunda salida en casi 8 meses de aislamiento

03/11/2020 - 21:04 Pura Vida

A lo largo de los casi 8 meses que lleva cumpliendo el aislamiento social preventivo ante la multiplicación de casos de coronavirus, Mirtha Legrand apenas salió de su casa en una ocasión, por motivos de su salud. La primera salida fue a finales de septiembre cuando visitó a su oculista y a su dentista, y ahora debió ser sometida a una intervención quirúrgica por una lesión cutánea que, según contó ella misma, debió haberse hecho meses atrás.

“No hubo necesidad de que fuera acompañada por alguien más de la familia. Se respetaron los protocolos existentes y todas las medidas sanitarias. La intervención duró muy poco”, señaló el periodista Carlos Monti en el programa Confrontados, mientras especificó que la diva permaneció dos horas en el sanatorio.

Por su parte, y en diálogo con Teleshow, “la Chiqui” contó: “Cuando vi que la pandemia no pasaba, me decidí a hacerlo. Fue ambulatorio y salió todo perfecto. Me encuentro muy bien y ya estoy en casa”.

Aquella primera salida de Mirtha el 30 de septiembre pasado la había llenado de una sensación extraña, según dijo a la prensa. “Fue una sensación muy rara salir de casa después de tantos meses. Mientras iba en el auto me llamó la atención la cantidad de gente con barbijo: el uso es total, también en los jóvenes”.

De a poco, Mirtha Legrand comienza a vivir la nueva normalidad para poder salir de su departamento.