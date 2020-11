Organizan actividades por el Día del Donante de Sangre

03/11/2020 - 21:51 Santiago

El próximo 9 de noviembre se conmemorará el Día Nacional y Provincia del Donante Voluntario de Sangre, y desde el Centro Provincial de Sangre organizan diversas actividades para agasajar a los santiagueños que siempre se encuentran a disposición de la institución para realizar su aporte a la salud de los que luchan por su vida.

Según indicaron desde la institución local ‘desde nuestra creación en el 2012 incrementamos de manera considerable cada año nuevos donantes voluntarios’.

‘Nos ayudaste a salvar ciento de miles de vidas. Cada vez que ingresan por nuestras puertas nos ponen muy felices poder contar con ustedes y sabemos que debemos brindar la mejor atención posible. Por todo eso simplemente Gracias’, expresaron desde el Centro a través de sus redes sociales, en agradecimiento a los voluntarios que a diario hacen posible la tarea de salvar vidas.

Este mes, en el marco de la conmemoración se agasajará a todos los voluntarios, se realizarán algunos sorteos y se entregarán regalos especiales a todos aquellos que aporten vida.

El Centro Provincial de Sangre atiende mediante número telefónico y redes sociales, para programar turnos con los donantes. Sus vías de contacto son 4504423; 3855253993 reciben mensajes de WhatsApp, y en Facebook los encuentras como Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un ano desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción. No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses. Además destacaron que las personas con diabetes, hipertensión o problemas de tiroides pueden donar sangre, solo que no deben tomar la medicación horas antes de la extracción.