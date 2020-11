FÚNEBRES | 4 de noviembre del 2020

03/11/2020 - 22:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

4/11/20

- Rubén Darío Pérez

- Norma Rita Varas (Pozo Hondo)

- Manuel Raúl Silva

- María Ofelia Cejas (Choya)

- Darío Alberto Robles

- Gerónima de Jesús Enrique

- Gerónimo Gelacio Ledesma (La Banda)

- Jorge Marcelo Cisnero (Fernández)

- Celestina Abregú

- Elba Elsa Morales

- Carlos Federico Cejas

- Oscar Alfredo Urquiza

- Manuel Mario Ledesma

- Nilda Narcisa Gómez

- Raúl Donato Torres

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ABREGÚ, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció 2/11/20|. Su hijo José Abregú, su hija política Blanca Nuñez y sus nietos Hernan y Rebeca participan con dolor su fallecimiento, restos fueron cremados. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA, ABEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. "Luz eterna para su alma, paz y resignación a su familia". Marta y Juan Paoletti, Mirta y Eduardo Sily acompañan en el dolor a su hermana Graciela, Lorenzo y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Su esposo Rafael Sánchez, sus hijos Blanca, Rafael, Ariel, Bety y Ruben, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Su esposa Rafael Agustín Sánchez, sus hijos Blanca Azucena, Rafael Agustín, Sergio Ariel, Beatriz Ramona y Rubén Gabriel, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14. Su hija Blanca Azucena Sánchez, su hijo político Fernando Lami, y su nieto Ferni participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas. Su hijo Rafael Sánchez, su hija política Alejandra Roldán, sus nietos Ramón, Esteban, Catalina, Gabriel y Emilse participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "Mi mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Su hijo Sergio Ariel Sánchez, su hija política Carolina García, sus nietos Agustina, Sergi y Lucia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Sus hijos Beatriz Sánchez y Rubén Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DESÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". Claudia Marotta y familia, participan con sentimiento el fallecimiento de la madre de nuestra querida Blanquita. Acompañan a ella y su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Los compañeros de trabajo de su esposo Rafael Sanchez participan con pesar su fallecimiento y lo acompañan en este momento de gran tristeza. Ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Personal directivo, docente y maestranza del Jardín de Infantes N ° 92 participan su fallecimiento y acompañan a la Sra. Supervisora Blanca Sánchez y flia. en tan doloroso momento.

ACUÑA, HÉCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Aníbal Pellegrini y Estela Urrere y sus hijos Mariana, Aníbal y Carolina, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus amigos Pocho y Mady. Elevan oraciones en su memoria.

CAROT, RAMÓN RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Dr. Ernesto Traine, Emilia Silva de Taine participan con gran pesar el fallecimiento de su viejo amigo y ruegan resignación a Beba y sus hijos.

CEJAS, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. La Comunidad Educativa del Jardín Municipal N ° 17 " Divino Niño Jesús " acompaña en este momento de profundo dolor a su querida compañera Dayana ante el fallecimiento de su esposo Federico.

CEJAS, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. No muere aquí nunca se olvida. Danos fuerza para continuar adelante. Tu mujer Diana e hijos Iván y Bauti, tus padres , hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CEJAS, CARLOS FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Los vecinos de la torre MTA 5, del barrio Belgrano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CEVILÁN, OSVALDO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Dale Señor el descanso eterno". Julio Gamietea y Clara Bovoli, Diego Saavedra y Clarita Gamietea, Liliana Gamietea y sus respectivas familias participan el fallecimiento del esposo de Evita. Acompañan en el dolor a toda la flia. y piden al Señor su resignación. Descansa en paz Don Cevi.

CHAZARRETA, VÍCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/20|. Carlos Fernandez, Dolly Vercelli, sus hijos Sandra (a), Fabiana, Ariel participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Chiqui. Ruegan oraciones en su memoria.

ENRIQUE, GERÓNIMA DE JESÚS (q.e.p.d.)Falleció el 1/11/20|. Sus hijos Reinaldo y Mariela Díaz h. políticos Norma y daniel sus nietos Ariel, Diego, Marcia, Melina, Enrique, nietos políticos Nanci, Sandra y Héctor bisnietos Lautaro, Agustin, Esteben, Isabella y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Nilda y Lucia Riachi participan con gran dolor el fallecimiento del hermano de sus amigo Yoyi y Gongui. Elevan oraciones en memoria de " Nito" y piden resignación para su familia.

GÓMEZ, NILDA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció 2/11/20|. Su esposo Dardo Salto, hijos Antonio y Enrrique, nietos Julieta, Romina, Francisco, Jorge, Victoria, H. pol. Magalý y Jorgelina, hna Nelva Gómez, sobrinos y ahijada Alicia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZALEZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Propietarios, personal de Dolly Niños, participa el fallecimiento del papá de nuestra compañera Lorena González.

LEDESMA, MANUEL MARIO (q.e.p.d.) Falleció 1/11/20|. Su hermano Antonio, sobrinos: Raúl, Patricia, Juan, Jaquelin, Norma y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORALES, ELBA ELSA (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Sus hijos Ariel y Juan sus hnos Luis Y Emma Morales su hijo politica Maria nietos Mateo,Loudes, Thiago y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio los flores COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "La palabra de Dios es el mejor lugar donde encontrar la calma para este momento". Marta Miranda y Miguel Salvador Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su tía Sra. Inés Moreno de Saracco y flia. Se ruegan oraciones en su memoria.

MORENO CÁCERES, HUGO RAFAEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Julio Gamietea y Clara Bovoli, Diego Saavedra y Clarita Gamietea, Liliana Gamietea y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijas en este momento de profunda tristeza. Todos te lloramos Dr. Moreno, que el Señor te tenga en su santa gloria.

PÉREZ, RUBÉN DARÍO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su sobrino José Walter Pérez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, RUBÉN DARÍO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su sobrino Hugo José Pérez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RUBÉN DARIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. El Señor te eligió en este día especial para partir a su lado. Te has ido sin el último abrazo de tus compinches, de hermosos recuerdos cotidianos. Para todos ha sido un duro golpe. Abrigamos la esperanza que Jesús y su Madre Santísima te hayan acompañado y sostenido hasta el último suspiro. Estarás presente en cada momento de nuestras vidas, en nuestras oraciones, cuando lloremos o riamos…y al final de nuestros días diremos que nunca te fuiste. Buen viaje Rubén descansa en Dios. Tus amigos de la vida, Teresa Olivares, Milagros Villavicencio, Andrés Leguizamón, Emmanuel Gerez, Macarena Pérez Infante y Leonardo López y sus respectivas familias acompañan a sus familiares en este difícil momento.

PÉREZ, SILVESTRE (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Su esposa Emilce Ávila, sus hijos Marcelo, Maxi y Silvina, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROBLES, DARÍO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su madre Ilda J. Medina, sus hermanas Isabel y Blanca Robles, cuñados, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su partida, elevando una oración en su memoria.

ROBLES, DARÍO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Con gran tristeza nos enteramos de tu partida lamentándolo profundamente. Acompañamos a tu mamá Hilda una amiga y vecina de muchos años a tus hermanos sobrinos esposa de hijos y demás familiares. Norma Correa de Miggitsch, hijos y demás familiares.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Cristina Trotta de Agüero y familia acompañan en el dolor a su esposa Elena, a sus hijas y demás fliares. en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Teté y José Huarita, participan el fallecimiento de don Tati y acompañan a Eve, Gachy, Nahuel, doña Elena y toda la flia, en estos momentos de tan profundo dolor. Rogamos por su eterno descanso y elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Emilse Lucia Trotta, su esposo Carlos Juárez, sus hijos Natalia, Mariano y Agostina Juárez Trotta participan con dolor el fallecimiento del esposo de Elena y padre de Evelina y Gachi. Descansa en paz Tati.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Marcela Padilla Ramírez acompaña a su amiga Evelina en el fallecimiento de su papá. Ruega oraciones por su eterno descanso.

RUIZ, JOSÉ FLADINE (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su esposa Ramona, sus hijos Miguel Angel, Hector, Jose, Luri, Toni, Dario, Diego, Lucho, Alejandra, Ramon, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cem. Los Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SILVA, MANUEL RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Su esposa Adriana Alejandra, sus hijos Maximiliano, Exequiel Silva y Raúl Manuel Silva y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Parque el Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

SILVA, MANUEL RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Flia Chávez de calle Treleu Bº Belgrano lamentan el fallecimiento del Sr. Silva. Su canillita. Que descanse en paz.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Querido tío ya estás en el Reino de Dios ". Sus sobrinos Alicia, Tito, Miriam, Ana María y Chabela y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Carlos Eduardo Abalovich y flia, acompaña a su hija Sara con dolor por el fallecimiento de su padre.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Susana Gallo Terrera Vda. de Grupe y familia participa con pesar el fallecimiento del padre de la Dra. Sarita, familia y amiga. Oramos por su cristiana resignación.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Dr. Raúl Castillo y familia, participa con profundo dolor su deceso y acompañan a su hija Sarita y nietos en estos dolorosos momentos. Ruego oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Yuse Vittar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Familia Alderete Terrera participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SONZOGNI, UBALDO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Dr. Alderete Carlos Roberto, su esposa Rosalía Marcos, sus hijos María Cecilia y familia; Carlos Augusto y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, RAÚL DONATO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Sus hijos Silvia, Gabriel Torres h. politico Jorge y Guadalupe nietos Antonela, Celeste, Andres , Victoria , y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio jardin del sol COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

URQUIZA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Sus hijos Viviana, Néstor, Oscar, Antonio, Elizabeth, H. políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

URQUIZA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Descansa en paz querido hermano". Su hermana Juana Urquiza, su hermano político Miguel A. Miranda, sus sobrinos: Alejandro, Mariano, Lucas, Andrea, Jorge y Aldana, participan con dolor su fallecimiento, Se ruega oraciones en su memoria

URQUIZA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Su hermano Hugo Oscar Urquiza, Roxana Hoyos, sus sobrinos: Claudia, Guillermo, Sebastián, Florencia y Cristina, participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/18|. Pasaron dos años de tu partida al encuentro del Señor, te recordamos con cariño, fuiste una parte importante en nuestras vidas, descansa en paz. Tu esposa Mary, tus hijos Verónica y Coco, tus nietos y familia.

FRÍAS, LUIS WALTER ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. Su presencia no deja de sentirse, habitas en los corazones de todas las personas que cuidaste a costa de tu vida, querido doctor sé que descansa junto a nuestro Padre celestial, que suerte tiene el cielo de haber recibido un nuevo ángel, acompaño a su familia al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Q.E.P.D. Su empleada Graciela.

ESPAÑA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Sus hijos Mabel, Marta, hijos politicos Roberto, nietos Marina, Oscar, Agustin, bisnietos Fabiola y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cem. Jardin del Sol. Cob Caruso Cia Arg de Seguros s.a. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESPAÑA, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hija Estela Coria de Peralta, su hijo político Javier Humberto Peralta, sus nietas Gladis, Alejandra, Liliana y Mercedes y sus bisnietos Eunisse, Denisse, Gael, Iván, Germán, Adrián, Florencia, Sofía, Julieta y tomas participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, GERONIMO GELACIO (q.e.p.d.)Falleció el 3/11/20|. Su esposa Maria Maldonado sus hijos Claudia, Yolanda, Mirta, Alicia, Raul, Norberto, Alberto y demas familiares sus restos seran inhumados hoy SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NIEVA, CÉSAR ALBERTO (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/20|. Pedro Villalva y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Pepe", que Dios lo tenga en la Gloria. Nuestro sentido pésame a todos sus familiares

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Querido Coqui, amigo y vecino, sentimos mucho tu partida, vivirás en nuestros corazones y recuerdos de los grandes momentos compartidos. Elevamos oraciones a tu querida memoria y pedimos resignación para tu familia. Tus amigos y vecinos: Oda Costa, Alcira y Marina Costa, Juanjo, Patricia y sus hijos Mauricio y Camila Costa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este doloroso momento.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Mafalda Canlle, su esposo Roque Díaz, sus hijas Ana, Viviana, Carola, Marisol y sus flias. Despiden con dolor al gran amigo y profesional Dr. José Nicolás Vélez (Coqui).

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Dra. Berta Canlle y Mercedes Ingratti participan con dolor el fallecimiento del Dr. Jose Nicolás Vélez y elevan oraciones por su descanso eterno.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Nelly Canlle de Costa participa la dolorosa partida de un grande como persona, como amigo, como profesional y como padre de familia. Como amigo y vecino deja imborrables recuerdos por su bonhomía y solidaridad. Hasta siempre Coqui que Dios te brinde La Paz que te mereces y tus hijos encuentren resignación.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Los vecinos y flias. de Bety Rosolino, Alfredo Rosolino, Nelly Canlle, Roberto Jiménez, Oda Costa, Juan Costa y Luis Rearte despiden con gran dolor a su entrañable amigo y destacado profesional Dr. José Nicolás Vélez.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Adiós a nuestro querido amigo y compañero durante tantos años. Sentiremos un enorme vacío ante tu ausencia. Con mucho dolor te despedimos, Empleados y Médicos de Clínica Santa María. Rogamos por tu eterno descanso.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Hasta luego amigo querido! Tristeza infinita por tu partida. Fuiste mi gran amigo y compañero de muchos años. Abrazo a su familia. María Nella Cuffia, Elfio Vélez y familia. Rogamos una oración en su memoria.

VÉLEZ, JOSÉ NICOLÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Que brille para él la luz que no tiene fin y paz para su flia, sus amigos y colegas: Dr. Eduardo Vechetti y Dra. Clyde Villavicencio

NAVARRO DE GEREZ, AMELIA NELIS (q.e.p.d.) Falleció 4/11/19|. Querida madre, hace un año cerraste tus ojos en un sueño eterno para despertar en la morada celestial que Dios le prepara para sus elegidos. Llegaste ante Él con un bagaje de virtudes y de buenas acciones que avalan tu misión cumplida. Docente de vocación, maestra de la vida. Por caminos polvorientos, en parajes rurales, durante muchos años educaste con la sabiduría del conocimiento a la que sumaste los valores, las herramientas para la vida y el ejemplo, los que luego trasladaste a la ciudad y trascendieron a través de muchas generaciones que siempre te recuerdan con cariño. Luchadora incansable, libraste las batallas más duras con entereza, con optimismo y sobre todo, con la fortaleza de la fe inquebrantable de una digna hija de Dios. Mujer perseverante, honesta, humilde, noble, servicial, conciliadora. Hiciste de la cultura del trabajo, de la amistad y de la entrega generosa un culto y de la familia un templo porque supiste trascender con la fuerza del amor y la grandeza de tu corazón generoso y sensible a cada uno, siendo una hija predilecta, protectora, comprometida y una compañía inseparable en cada momento de la vida de tus padres. Esposa incondicional, de dicada, compañera de aventura de una vida juntos. Madre abnegada, siempre presente, siempre dispuesta, valiente e invencible, heroína de nuestras vidas. Abuela, ¿Qué decir? Tus ojos se encendían de ternura y el mundo se transformaba en un instante con tus nietos, a quiénes, a través de ese vínculo de amor indisoluble, les transmitiste el reflejo de una vida de innumerables actos de amor y te brindaste por entero. Nuestra eterna gratitud. El dolor es inmenso pero mucho más grande es el orgullo de que seas parte de nuestras vidas por tu legado y por tu calidad de ser humano. Descansa en paz. Te extrañamos y te amamos Abuelita y Madre querida. Sus hijos Diego y Marisa Gerez, su hijo político Carlos Santillán y sus adorados nietos Mariano y Juan Cruz invitamos a rezar por tu eterno descanso en la misa a celebrarse hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Cristo Rey.

CEJAS, MARÍA OFELIA (Kita) (q.e.p.d.)Falleció el 2/11/20|. El club Unión Choyana participa con dolor el fallecimiento de la tía de Yamil Silva, quien es uno de los fervientes colaboradores de la institución. Acompaña a la familia y ruegan oraciones en su memoria. Choya.

CEJAS, MARÍA OFELIA (Kita) (q.e.p.d.)Falleció el 2/11/20|. Siempre te vamos a recordar. Cesar, Alcira y Jesús Serrano y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este duro momento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CEJAS, MARÍA OFELIA (Kita) (q.e.p.d.)Falleció el 2/11/20|. Confiamos en tu palabra Señor. Dalinda de Espeche; sus hijos Polilla, José Domingo, Yackeline y Barbarita junto a sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de gran dolor. Choya.

CISNERO, JORGE MARCELO (q.e.p.d.)Falleció el 2/11/20|. Sus padres Raul Cisneros ,Julia Nuñez sus hnos su esposa Rita Ledesma sus hnos , hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. El Consejo de Administración y empleados de la Cooperativa de Agua Potable Fernández Ltda. , participan su fallecimiento y acompaña en el dolor y la resignación a su señora madre Marta Jerez de López, miembro de este Consejo. Que el alma de Joaquín descanse en paz y brinde consuelo a su familia.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hará descansar". Duele tu partida. Solo queda aceptar la voluntad de Dios. Desde el cielo y junto tu hermano Manuel protege a tus padres, esposa e hija. Juan Tevés y Lilian Quiroga te despiden con cariño.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Negrita y Eduardo Birchner, sus hijos Romina y Sergio y sus respectivas familias y Diego Birchner participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. "Que Dios sostenga su mirada y te de el descanso eterno" Participan su fallecimiento; Mario R. Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos Mario Pereyra y flia y, Roberto Pereyra y flia., acompañan en estos momentos de dolor a toda su familia. Besos al cielo querido Joaquín.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Ing. Ricardo Araujo, sus hijos, hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por el descanso eterno en la gloria del Señor.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. El amigo de la familia, especialmente de su madres Marta, Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Nos queda el recuerdo de una persona amable y sonriente, la muerte no es un fin, es un nuevo comienzo, no es soledad, es reencuentro con seres que amas y con Dios vivirás por siempre en nuestros corazones Joaquín no te olvidares nunca Tus tíos Mirta, Gaby, tus primos Gabriel, Beba y Antonella desde el recuerdo, Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

LÓPEZ, JOAQUÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/20|. Enrique García, su esposa Sonia Viviana Martínez, hijos, hijos políticos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración". Zulma Fiad y Familia ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Que el señor te reciba en su morada y te permita contemplar la luz de su rostro. Su amiga Yessica Gomez acompaña en este dolor a la familia de su prima Celeste Fiad y tia Nanci Banegas.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Te fuiste al encuentro del señor nuestro Dios, que te reciba en su morada y te permita descansar en paz en sus brazos. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu madre Nanci y hermana Celeste y Viviana ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. "Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos". Teresa y Ramón Dominguez y familia participan con profundo dolor del cuñado de su hijo Juan Dominguez.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Sus desconsolado padres Mario y Nacy, sus hermanas Viviana y Celeste, sus sobrinos Tomas, Pablo y Nadim. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Sus tios Carli, Miry, Silvia, sus primos Mariela, Seba, Rita, Maty y Ceci. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. -"En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Concédele Señor, entrar en tu Paraíso donde no hay dolor, solo paz y alegría". Sus suegros el Niña Pereyra y Cacho Zerda, tus cuñados y sobrinos ruegan una oración en su memoria.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. sus amigos Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar el su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

MALDONADO, JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesa. Ramona de Jozami, Jota Jozami y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Sus hijas Alicia y Ana participan con profundo dolor en su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Mamá nos dejó un dolor insoportable, ilumínanos para que podamos vivir sin vos. Estarás en cada brisa, en cada suspiro, en aire que respiramos. Descansa en paz. Su hija Alicia Paz sus Nietos Magali, Claudio, Belen, sus nietos políticos Elizabeth y Nelson, sus bisnietos Camila y Benjamín, Marcos.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Acompañamos en el dolor a toda la familia Rojas-Paz, siempre te recordaremos con mucho cariño. Su sobrino Lito Juárez, su Sra. Zully, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Caminante no hagas ruido que Mady se a dormido en los brazos del Señor tu hija Ana tus nietas Teresita y Marita, su nieto político Ruben sus bisnietos Yanina, Fernando, Juan José, Blas y Paula. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Nuestras vidas se volvieron a oscurecer con tu partida. Nos duele y nos dolerá toda la vida el no tenerte con nosotros, viviras por siempre en nuestros corazones. Te amamos su hija política Cristina Vieyra, su nieta Florencia Paz, nieto político German y sus amados bisnietos Santiago, Charlote participan con mucho dolor su fallecimiento.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Cuanta tristeza y angustia nos causa tu partida siempre estarás entre nosotros recordando todo lo compartido. Seras siempre nuestra estrellita descansa en paz Abuela querida. Su nuera Hilaria Galvan sus nietos Mercedes, Monica, Mariana, Natalia, Toto. Tus bisnietos Nacho, Maxi, Agus, More nieto político Esteban y Romulo.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Abuela Mady: no tienes idea lo mucho que te extrañaremos nuestros corazones no tienen consuelo con tu partida. Siempre atesoraremos los mejores recuerdos juntos. Tu nuera Norma tus nietas Analia y Lorena sus bisnietos Agustín, Nahuel, Joaquín y Valentina y su nieto Político Lorenzo.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Abuela gracias por tantos momentos compartidos, tus consejos, alegrías y fortaleza, siempre vivirás en nuestro recuerdos y corazón te amamos. Tus nietos Claudio, Elizabeth y bisnieto Benjamín.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Una estrella más brilla en nuestro cielo te extrañaremos tía, sus sobrinos Adelina, Izabel, Mario, Elsa, Julio y Florinda Rojas.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Compañeros de la promoción 1985 de la Escuela Pedro fco de uriarte de su nieta Teresita participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Rey.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Liji Aranda, Liliana, Ebert, Cristian Valentin, Chuna, Guilly, Arturo y Huguito Aranda. Participan con gran pesar el fallecimiento de la querida Tía Mady.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad. Ramona de Jozami, Jota Jozami y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Loreto.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Cuanta tristeza nos deja tu partida, pero nos queda el consuelo de todos los momentos compartidos. Te recordaremos con amor Zonia Vieyra y sus hijos Pompi, Yessi, Sapi y nietos.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Tia querida ya descansas en paz dejaste un vacio grande en nuestras vidas pero nos consuela saber que estas en el reino de los Cielos tus sobrinos Juan, Pablo, Ana, Julio, Andres, Rosa y Gladys Rodriguez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos sus sobrinos Juan Rodríguez y su esposa Leo Umaño sus hijas Zulma, Carola, Carla, Ana y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor su fallecimiento y glorioso encuentro con el Padre eterno.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. En el cielo solo hay paz y quietud su sobrina Gladys Rodriguez sus hijos Alejandra, Martin y familia Federico, Ricardo Sandoval y Patricio Rodriguez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Adalberto Reines y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Ramón Llugdar, su esposa Patricia, sus hijos Marcelo, Ricardo, Valeria, Belen y sus respectivas familias participan de su fallecimiento y ruegan una oración por su memoria.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Perderte fue nuestro dolor y aunque tu ausencia nos duela, es solo física porque nuestros corazones nunca te olvidaran su sobrina Rosa de Artaza sus Hijos Edith y Landri, Maria y Aruco nietos Aylen y Andres participan con dolor su fallecimiento ruegan una oración en su memoria.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (Mady) (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna. Jota y Dorys Jozami, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

VARAS, NORMA RITA (q.e.p.d) Falleció el 1/11/20|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos Lindor e Isabel Escobar y familia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VARAS, NORMA RITA (q.e.p.d) Falleció el 1/11/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en Mí, aunque muera vivirá". Albita Escobar y familia participan el fallecimiento de su prima Pocha, acompañan a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VARAS, NORMA RITA (q.e.p.d) Falleció el 1/11/20|. Cuanta tristeza y angustia nos causa tu partida, pero siempre estarás entre nosotros, recordando con todo lo compartido. Se siempre la estrella que guie el camino de tus hijos, nieto, bisnieto, hermana y sobrinos y que Dios nos de la fortaleza para superar tu partida. Vuela alto Pochita. Tus dos hermanas y flia. rogamos por tu eterno descanso.