Argañaraz cumplió con creces y mete presión para quedarse en el equipo

03/11/2020 - 23:48 Deportivo

Desde que llegó Alfredo Berti a Central Córdoba dejó en claro que quería formar un equipo elástico, capaz de adaptarse a jugar tanto el 4-3-3 como el 4-4-

2. En los amistosos, el DT probó este último y quedó más conforme, por lo que fue el sistema elegido para arrancar la Copa de la Liga Profesional ante Independiente.

Dentro de ese esquema elegido, Claudio Riaño y Sebastián Ribas iban a ser los titulares. Pero a una semana del inicio el uruguayo dio positivo de coronavirus y su lugar fue ocupado por Abel Argañaraz.

El delantero tucumano, que solamente tenía 14 minutos en Primera, fue una de las figuras del equipo en el primer tiempo, pese a que Central se fue perdiendo 1 a 0 al descanso.

“Creo que merecimos mucho más porque en el primer tiempo claramente fuimos superiores, tuvimos situaciones que no pudimos aprovechar”, analizó el delantero tras la práctica de ayer.

“En lo grupal obviamente te vas con bronca porque no se pudo ganar, que era lo que queríamos, lo que buscábamos. Pero el equipo hizo un gran trabajo, por ahí no se nos dio el resultado, pero creo que hicimos un muy buen partido. En el primer tiempo creo que los superamos, nos faltó concretar las situaciones que tuvimos para ganar pero creo que el equipo hizo un esfuerzo enorme y un buen partido”, agregó.

Argañaraz hizo hincapié en el primer tiempo porque fue sin dudas lo mejor de Central. Y él tuvo dos chances muy claras para convertir: “La que me saca Sosa con el pie la verdad que fue una atajada muy buena. Después tuve también la del palo y la suerte estuvo un poquito del lado del arquero”, se lamentó.

En el segundo tiempo, ante la necesidad de ir por el empate, Berti metió a Ribas (el viernes pasado dio negativo el PCR y quedó habilitado para jugar) y el equipo pasó a jugar con tres delanteros, corriéndose Argañaraz a un costado, pero no tuvo fluidez en su juego ni situaciones claras como en la primera parte, salvo las de Banegas que fueron con pelota parada.

“En el segundo tiempo me cambia por afuera, yo por ahí estoy más acostumbrado a jugar como lo hice en el primer tiempo. Pero me sentí bien también por ahí. Quizás buscábamos con muchos pelotazos a los ‘9’ y no construíamos tanto las jugadas como en el primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo nos faltó eso, construir más las jugadas para que a los ‘9’ les llegue la pelota”, fue el análisis que hizo Argañaraz.

Seguramente ese mismo análisis hará en la semana Alfredo Berti, porque se le plantean algunos interrogantes en ofensiva de cara al partido de próximo lunes, a las 21.30 y ante Defensa y Justicia, nuevamente en condición de local. ¿Conservará el 4-4-2? ¿Mantendrá a Argañaraz entre los titulares o apostará por su dupla original integrada por Riaño y Ribas? ¿Dejará a Argañaraz en el equipo y sacará a otro? ¿Intentará aceitar el sistema para que jueguen los tres juntos? Todas estas preguntas seguramente se hará también Berti. Y tratará de contestarlas en la semana. Mientras, Argañaraz le apunta a Defensa: “El lunes tenemos otra final. Vamos a seguir trabajando con la misma predisposición y las mismas ganas de siempre y vamos a buscar el triunfo que es lo que más importa”.