Estol: “Hay un malentendido que si aparece la vacuna se acaba la pandemia”

04/11/2020 - 01:08 Santiago

El reconocido médico Conrado Estol advirtió que no se debe malentender que “si aparece la vacuna se acaba la pandemia”. En diálogo con EL LIBERAL , el profesional argentino, destacado a nivel internacional, se refirió a la compra de la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus y señaló algunos aspectos a tener en cuenta para “bajar a tierra” las expectativas.

“Sobre la vacuna (rusa) no se sabe nada, está haciéndose la fase 3 que puede terminar y dar un resultado negativo porque aparezcan problemas de seguridad; es decir efectos colaterales no esperados y severos o porque no se encuentra la eficacia que se esperaba”, indicó.

“Recordemos que en la fase uno y dos de esta vacuna Sputnik que fue publicada en la famosa revista The Lancet, la cantidad de anticuerpos que se formaron en los pacientes fue muy moderada, además de que hubo un grupo de científicos que cuestionó la fase uno, porque encontraron datos curiosos como valores muy similares de anticuerpos para distintos pacientes, lo cual es muy inusual que ocurra”, señaló.

En cuanto al riesgo de las vacunas, dejó en claro: “Tenemos que pensar que el riesgo de una vacuna es mínimo, porque se va a aprobar una vacuna cuando haya cumplido todos los requisitos que exige la metodología científica de investigación”. Estol indicó que ninguna agencia como la Anmat “va a permitir que se use una vacuna que tuviera un riesgo no aceptable”.

Por último, con respecto a que esta vacuna podría evitar un rebrote, advirtió: “Cuidado, hay un malentendido general en la población, que si aparece la vacuna se acaba la pandemia. Tenemos que entender que las vacunas que van a mostrar efectividad, probablemente no van a tener una efectividad del 100%. Eso quiere decir que va a haber gente que se vacune y va a desarrollar la enfermedad porque la vacuna no va a producir anticuerpos en esa persona y no la va a defender contra la infección”.

“Esto quiere decir que todo el mundo va a tener que seguir usando barbijo, distancia e higiene por mucho tiempo hasta que sea tanta la gente vacunada, que se alcance la famosa inmunidad de rebaño. Pero la aparición de la vacuna y aunque la vacunación comenzara en diciembre, personalmente creo que sea altamente improbable, seguramente va a llevar muchos meses de 2021 hasta que haya una inmunidad tal en que la vida sea más parecida a 2019 que al 2020”, concluyó.