La renovación del Senado, la otra puja entre los demócratas y los republicanos

04/11/2020 - 01:34 Mundo

Además de las presidenciales, la otra elección que mantenía en vilo a Estados Unidos era la renovación de un tercio del Senado, una serie de comicios que podrían cambiar el color político de la Cámara alta del Congreso a favor de los demócratas.

Durante los últimos dos años, los republicanos tuvieron una mayoría de 53-47, pero ayer se pusieron en juego 35 bancas, 23 en manos de ellos y 12, de los demócratas.

Por el momento, apenas cinco bancas fueron proyectas por los medios de comunicación y en todas ellas ganó el candidato a la reelección, incluso el titular de la bancada oficialista, Mitch McConnell.

Con más del 55%, el principal negociador de Trump en el Congreso retuvo su banca, tras enfrentar a la demócrata Amy McGrath, quien recibió una lluvia de dólares de todo el país en una campaña que ganó atención nacional como pocas.

Muy pocos dudaban de que los demócratas repetirán su mayoría holgada en la Cámara baja y el canal Fox News incluso proyectó que ganarían cinco bancas más, lo que representa una gran victoria para la presidenta de ese pleno, la demócrata Nancy Pelosi.

Por eso, si la oposición logra finalmente cambiar el color político del Senado, será la primera vez en una década que ese partido controle ambas cámaras del Congreso.

El Servicio Postal admitió retrasos en entrega del voto a tiempo por correo

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) informó que se estaba transportando un número inferior de votos por correo al que debería, con el fin de que estos lleguen a tiempo para poder ser contabilizados en algunos de los estados clave en los que está en juego el resultado de las elecciones presidenciales.

Según el Servicio Postal, el traslado de votos a tiempo cayó el domingo y el lunes, en comparación con el viernes, pasando de 91% a 90%, un nuevo mínimo, mientras antes de la pandemia del coronavirus y los cambios de política del director general de correos, Louis DeJoy, las tasas de entrega a tiempo eran de alrededor de 95%, informó la agencia de noticias Ansa.

Los funcionarios instaron a los votantes que enviaron sus boletas por correo a que verifiquen si fueron devueltas y aceptadas, y de no haber sido aceptados, pidieron que intentasen votar personalmente en su lugar de votación. La lentitud en la entrega de boletas podría resultar problemática ya que 28 estados, entre ellos Michigan, Wisconsin, Georgia, New Hampshire y Maine no aceptarán boletas que lleguen después de ayer.