04/11/2020 - 02:11 Opinión

Jesús no murió de muerte natural ni accidental. A Jesús lo mataron por haber anunciado la llegada del Reino de Dios y hacerlo presente con palabras y signos que cuestionaban severamente el sistema político, social y religioso de su tiempo. Murió como tantos otros profetas de Israel que fueron perseguidos y muertos por ser fieles a la Alianza. Los relatos evangélicos tienden por lo general, por razones teológicas, a inculpar principalmente a las autoridades religiosas judías y exculpar a los romanos. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, ambos poderes convergieron en la muerte de Jesús, con distintas responsabilidades.

Jesús amaba la vida, todo su mensaje apunta a promover la vida y la dignidad de todas las personas. No buscó su muerte, mucho menos una muerte violenta. A Jesús lo mataron por su pretensión de instaurar el Reino de Dios en la tierra.

Malas interpretaciones de su muerte

• No fue un deicidio (matar a Dios) consciente de parte de los demás. En el horizonte religioso del judaísmo de ese tiempo no cabía ninguna posibilidad de que Jesús fuera Dios y de que, al matarlo, mataran a Dios. Los textos bíblicos como Mt 16, 16; Mc 1, 24, etc. son confesiones de fe pospascuales.

• No fue una especie de comedia por parte de Jesús: la insistencia del Evangelio de Juan de repetir que Jesús sabía todo lo que iba a venir (13, 1.3; 18, 4; 19, 28) puede inducir a pensar que la pasión fue una especie de comedia, en la que Jesús, como Dios que es, estaba en perfecta posesión de las circunstancias y tenía un conocimiento pleno de lo que iba a suceder. Por lo tanto, Jesús se limita en su pasión a representar un papel que no coincide con lo que él estaba viviendo. Así, su pasión y muerte sería una parodia que excluye el sufrimiento y exculpa a los responsables de semejante injusticia.

Tampoco fue una necesidad jurídica de Dios: Al hablar de la muerte de Jesús se la ha relacionado más con el pecado en sí que con las causas que la provocaron. Pensar que la muerte de Jesús fue una necesidad jurídica impuesta por Dios para reparar el pecado de la humanidad, muestra un perfil erróneo de Dios, que no es el Padre misericordioso que anunció Jesús, y desvincula su muerte con lo que fue su vida. Es decir, Jesús no murió por la forma en que vivió, sino porque ya estaba destinado por Dios a la muerte. Esta forma de pensar vacía la muerte de Jesús de sentido histórico y hace del cristianismo una religión ligt, sin capacidad para trasformar la realidad según la ejemplaridad del misterio de la Cruz. Una religión al servicio de los poderes de turno.

Mártir del Reino de Dios

Jesús “pasó su vida haciendo el bien” (Hech 10, 38), curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, expulsando demonios que esclavizaban al hombre, compartiendo la mesa con los pobres e incluyendo a los últimos. Enseñó a sus discípulos a amar a Dios y al prójimo, más aún, a los propios enemigos. ¿Cómo es posible que mataran a alguien con tanta bondad? ¿Qué puede haber dicho y hecho Jesús para merecer tanto odio?

La vida de Jesús estuvo marcada por el conflicto, su comportamiento contracultural, su interpretación radical de la Ley, su cercanía a los pobres e impuros, su forma de ver la presencia de Dios en la vida y no encerrado en un templo, la libertad frente a los poderosos a quienes no rinde pleitesía, la relativización del dinero y el poder humano, y la crítica constante al sistema social, político y religioso que causa exclusión y sufrimiento le generan constantes situaciones de conflicto con aquellos que promueven este sistema y se benefician de él.

Su última subida a Jerusalén, para la fiesta de la Pascua, y el gesto que realizó en el Templo (Mc 11, 15-19) agravó el conflicto con los jefes religiosos del pueblo que derivó en su ejecución. Posiblemente, la aristocracia sacerdotal, tenía temor a una intervención armada de los romanos debido al fervor y las expectativas escatológicas que Jesús despertaba en el pueblo. El pasaje de Juan 11, 45 ss a pesar de su elaboración teológica tiene visos de ser histórico: “Al ver lo que hizo Jesús (resurrección de Lázaro) muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación”.

El gesto de Jesús en el Templo terminó convenciendo a los dirigentes religiosos que tenían que tomar una medida extrema: eliminar a Jesús.

Jesús afrontó su muerte con coherencia

Como dijimos, Jesús amaba la vida y no buscó su muerte. Quizás ni siquiera conocía su final. Pero, es obvio, que era consciente del momento crítico que vivía, de lo que despertaban sus palabras y gestos, y a pesar de ello decidió quedarse en Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. Jesús vivió una relación profunda y confiada con Dios. Cuando sanaba a los enfermos experimentaba la presencia liberadora y salvífica de Dios: “Si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el Reino de Dios ha llegado a ustedes”. (Mt 12, 28). La cercanía de la muerte es integrada en su vida al servicio del Reino de Dios siendo fiel a la voluntad del Padre. El creía en la Resurrección de los muertos en el tiempo escatológico y esta creencia le permitió afrontar con confianza la muerte que se avecinaba. “Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo en el Reino de Dios” (Mc 14, 25).

Jesús interpretó su vida en la línea de los profetas que fueron martirizados. Ya en el comienzo de su predicación dice: “un profeta no es despreciado más que en su patria y en su tierra” (Mt 13, 57). La parábola de los viñadores homicidas (Mc 12, 1-9) refuerza esta idea ya que señala que Jesús, el hijo, es el enviado definitivo al cual, también los viñadores, asesinarán. Las palabras de Jesús sobre Herodes apuntan en esta línea: “Vayan y digan a esa zorra (Herodes) he aquí que hecho demonios y realizo curaciones hoy y mañana; y al tercer día acabaré. Pero es necesario que hoy y mañana y pasado siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén” (Lc 13, 32-33).

Este es el marco en el cual Jesús celebra la cena de despedida con sus discípulos. Durante su vida, Jesús utilizó las comidas con los últimos de la sociedad para expresar la cercanía inclusiva y salvadora de Dios. Ahora, en esta cena de despedida, recoge su vida y da sentido a la muerte que se avecina. Con las palabras y gestos sobre el pan y el vino: “Tomen esto es mi cuerpo… esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos” (Mc 14, 22-25) Jesús recoge su vida y su muerte integrándolas en su proyecto de la venida del Reino de Dios, que, a pesar del final trágico, el Padre hará efectivo.

Fue condenado y crucificado

El relato de la pasión, está estructurado en varios momentos: el arresto, la comparecencia ante las autoridades judías y romanas, y la crucifixión.

Los relatos evangélicos concuerdan en decir que Jesús fue sorpresivamente arrestado por la policía del Templo, que dependía de las autoridades religiosas judías, de noche en el huerto de Getsemaní en el monte de los Olivos debido a la traición de Judas, uno de sus discípulos. Fue llevado a la casa del Sumo Sacerdote, y sometido a un interrogatorio por éste y un grupo de autoridades pertenecientes al sanedrín.

Los relatos evangélicos presentan diferentes visiones respecto de la comparecencia ante el Sanedrín. En Mc 14, 57 y Mt 26,20 se lo acusa de decir que destruirá el Templo, mientras que el proclamarse Cristo aparece en los tres: Mc 14, 61-64; Mt 26, 63-65; Lc 22, 71-86. En Juan las autoridades interrogan a Jesús respecto de su doctrina y discípulos: Jn 18, 19. Proclamarse Mesías y criticar el culto del Templo no suponía ninguna transgresión de la Ley y por lo tanto pena alguna. Pero ambas juntas, la crítica de la Ley, el haber iniciado un movimiento de renovación contracultural, y el eco popular sumaron la posibilidad de condena. Seguramente el gesto realizado en el Templo fue la gota que colmó el vaso e hizo que decretaran su muerte.

En la comparecencia ante Pilato se acusa a Jesús de su pretensión mesiánica, ser el Rey de Israel, cuya escritura, de manera irónica en la Cruz, lo certifica. Las autoridades Judías presentaron a Jesús como quien se hace llamar el Rey de Israel. Y como no tenían derecho a dictar y ejecutar la pena capital, elevaron el caso a Pilato de manera que se resalte el aspecto político. La estrategia era presentar a Jesús como un sujeto subversivo, peligroso para la seguridad del Imperio.

Aunque los Evangelios traten de exculpar a los romanos, Pilato no fue un títere en manos de las autoridades religiosas judías. Fue un político ambicioso que ejerció una crueldad muchas veces injustificada contra cualquier movimiento de protesta y sedición. Pilato procedió contra Jesús como lo hubiese hecho cualquier gobernante del Imperio a la hora de defender sus intereses. La crítica de Jesús al sistema socio religioso judío no le importaba, pero sí el movimiento desestabilizador que se estaba formando en torno a Jesús y que podía ser peligroso para la autoridad del Imperio.

La proclamación de la llegada del Reino de Dios, símbolo tomado del ámbito socio político, que en cierto sentido relativizaba el poder del Imperio y cuestionaba sus fundamentos teológicos, influyó en la decisión de Pilato de entregar a Jesús a la muerte, a ser crucificado, castigo que se daba a los criminales, por considerarlo culpable de un delito político que tenía que ver con la seguridad del Estado.

Como conclusión podemos afirmar que en la condena de Jesús tuvieron parte las autoridades religiosas judías, pero al no tener la posibilidad de dictar pena de muerte, lo entregaron a las autoridades del Imperio, representado en Pilato, acusándolo de revoltoso político, quien fue el responsable directo de su muerte, tal como lo habría hecho cualquier funcionario del Imperio que creyera que una persona con su mensaje y comportamiento pusiera en peligro la estabilidad del sistema de poder que detentaban.

Fue crucificado junto a dos malechores a las afueras de la ciudad luego de ser flagelado con crueldad inusitada. A pesar de la tremenda soledad que rodeo su muerte que expresa en el grito: “Dios mío, Dios mío por qué me has abandonado” (Mc 15, 34), confía en el Padre, su experiencia de Dios lo sostiene en la esperanza, por eso, al final dirá: “Padre en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46).