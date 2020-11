Coronavirus en la Argentina: González García dijo que la vacuna no será obligatoria, pero espera que se de en forma “masiva”

04/11/2020 - 13:54 País

La vacuna contra el coronavirus en la Argentina no será obligatoria, pero el Gobierno nacional va a "instar a convencer" para que la población se la aplique en forma "masiva", aseguró el ministro de Salud, Ginés González García.

Además, previó que tanto la vacuna rusa como la de Oxford, Pfizer y otras estarán habilitadas y disponibles a fin de año o en los primeros días del 2021, y adelantó que en los próximos días ya podrían tener armados los precontratos.

"No va a haber una cosa de llevar por la fuerza a que se vacunen, pero vamos a instar a convencer", sostuvo González García, quien cree que "la gran mayoría" de los argentinos se van a aplicar las dosis, tal como lo planteó en una entrevista con C5N.

El ministro aseguró que la intención del presidente Alberto Fernández "es que tengamos una gran disponibilidad de vacunas para vacunar a una buena proporción de la población", con prioridad para trabajadores de la salud y personas con factores de riesgo, "que son los que sufren las consecuencias". "Pero se va a masificar para que no haya circulación del virus, para proteger a los individuos y a la sociedad", aclaró.

Sobre la posibilidad de que la vacuna se incluya en el calendario obligatorio de vacunación, el ministro remarcó: "Nosotros no vamos a hacer de eso una cuestión. Ahora hay toda una corriente antivacunas, inclusive que algunos periodistas andan haciendo publicidad de que no se van a vacunar. Eso es un comportamiento antisocial, porque la vacuna no es sólo prevención del individuo", cuestionó el funcionario, en referencia a Viviana Canosa, quien en los últimos días se manifestó a favor de esa ideología contra la vacunación y de tratamientos que no tienen fundamentos científicos.

En ese sentido, explicó que las vacunas, sobre todo durante una pandemia, "previenen que no se muera la gente, porque les da defensas para que la enfermedad no exista o no se agrave", y en segundo lugar permiten que "no haya circulación del virus en la medida que estemos una buena porción vacunados, porque el virus sólo circula a través de las personas, y si no alojan el virus porque están vacunados, disminuye la pandemia".

Consultado sobre si la vacuna rusa estará disponible a fin de año, señaló: "Eso no lo puedo decir yo, porque lo deciden cuando se terminen los estudios y la vacuna se habilite. Es un proceso universal y también tiene una norma nacional".

Sin embargo, reconoció: "Creo que va a haber varias vacunas, no sólo la rusa, que a fin de año van a estar muy cerquita o ya habilitadas. Si no es así, será en los primeros días del año que viene".