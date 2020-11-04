×

CARTELERA TV / 5 de noviembre de 2020

A LAS 09.30 LAS RECETAS DE MORFI

- 21:07 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

11.00 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ALAS ROTAS. ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

21.30 FUERZA DE MUJER

22.30 MASTERCHEF CELEBRITY

23.45 30 AÑOS JUNTOS. EDUCANDO A NINA

00.15 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.30 VIVIR SGO.

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 ANIMAPAKA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SGO. ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


Más noticias de hoy

Lo último de País

El país sumó hoy 469 muertes y 10.652 nuevos...

Coronavirus en la Argentina: González García dijo que la vacuna...

Bianco afirmó que que la vacuna rusa será de aplicación voluntaria

Lo último de Política

IMÁGENES Y PLANO | El gobernador Zamora inauguró...

El gobernador Zamora suscribió convenio para licitar obras en la...

Sergio Massa a EL LIBERAL: “El Norte Argentino va a ser el motor...

Lo último de Economía

Anulan el aumento del 15% en las prepagas y autorizan...

Banco Santiago del Estero: recomendaciones por el Día del Bancario

El viernes hay feriado bancario: ¿Qué trámites se podrán realizar...

Lo último de Deportivo

Lanús eliminó sobre la hora a San Pablo y avanzó...

Quimsa le ganó a La Unión sigue de racha

Dybala marcó un doblete en la goleada de Juventus ante Ferencváros