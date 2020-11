A juicio por golpear a su ex, de nuevo ante un tribunal por reincidir

04/11/2020 - 23:07 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Frías, Roxana Cejas Ramírez, envió ayer a juicio a un individuo por violencia de género, sobre quien pesa ya otra condena por violencia en perjuicio de la misma víctima.

Durante una audiencia, la fiscal Macarena Vildoza Silva e instructora Rocío Fringes solicitaron ayer la elevación a juicio de un imputado por amenazas en perjuicio de su ex pareja, incluida su madre.

La Fiscalía inició la investigación a mediados de mayo del año 2018. Esa jornada, el imputado fue a la casa de su ex y la amenazó de muerte, advirtiéndole que si no retomaba la relación sentimental no terminaría bien. El epicentro del escándalo fue una casa de Granadero de San Martín.

En esas circunstancias la madre de la víctima lo enfrentó y recibió idéntica amenaza, ahondó el Ministerio fiscal.

En la audiencia, la Fiscalía presentó como pruebas documentales la denuncia de las víctimas, el informe psicológico del imputado y de su ex pareja, capturas de pantallas de teléfono celular, planilla de antecedentes y el informe de reincidencia.

Finalmente, la magistrada elevó la causa a juicio y de ser hallado culpable, el detenido “viajará” inexorablemente a una pena de cumplimiento efectivo.