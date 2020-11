Quimilí tiene nueve representantes en los Juegos Evita

05/11/2020 - 00:06 Interior

QUIMILÍ, Moreno. Bajo el lema “Abraza tu cultura” se desarrollará este año la final nacional de los Juegos Culturales Evita 2020, donde la ciudad de Quimilí estará presente con nueve representantes en distintas categorías y disciplinas.

Debido a la pandemia de Covid-19, la final nacional se desarrollará de manera virtual desde el 9 al 27 de noviembre, tiempo en el cual habrá un período de capacitación mediante un ciclo de talleres también online.

Los clasificados quimilenses para el nacional son: en Video Minuto Sub- 18, Mateo Fugarola con la obra Postales y Raíces; en Fotografía Sub- 15, Camila Fernández Sabolich (Un amanecer santiagueño); en Dibujo Sub- 18, Guadalupe Salto (Mi amigo el Moro); en Pintura Sub- 18, Valentina Manzoni Camila (Siempre en mis pensamientos); en Poesía Sub- 15, Angelina Bertolino (Mi querida Argentina) y en Sub- 18 Juan Cruz Viotti (De Santiago gracias Dios).

En la categoría Cuento Sub- 18 la representante es Paulina Herrero (A un niño particular) y en Canto Sub- 15, Juliana Abril Acosta (Retiro al norte) y Sub- 18 Ramiro Leonel Coria (Y ya no regresarás).

El ciclo finalizará con la entrega de los certificados a los 423 finalistas de 23 provincias argentinas.