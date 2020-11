Juan Galeano y la incomodidad de jugar sin público

05/11/2020 - 00:42 Deportivo

La Copa de la Liga Profesional arrancó el fin de semana pasado. Y hasta su finalización, previsto para mediados de enero del 2021, se jugará a puertas cerradas. Juan Galeano, jugador de Central Córdoba, contó lo raro que fue y hasta admitió haber cometido un “error gravísimo”.

“A mí, hasta antes del gol, me costó mucho, no se por qué. Hoy, hablando con Ariel (Rojas), me dijo ‘¿sabes qué puede ser?, que no hay gente, parece como que no pasa nada’. Es un error gravísimo mío, yo me hago cargo, de entrar así. No es que antes del partido dije ‘no pasa nada, es una práctica’. Pero el entorno, el contexto, te lleva a eso”, manifestó.

“Nosotros estábamos acostumbrados a jugar con la cancha llena, se escucha mucho a la gente. Entonces ya en la entrada en calor sentís que es raro. Y entré como diciendo ‘no pasa nada’. Y bueno, pasó, nos dieron el cachetazo del gol. Esto sirve para acostumbrarnos a lo que viene que va a ser este torneo sin gente”, agregó.

Más allá de que no habrá descenso, a Galeano le dolió la derrota ante Independiente: “Duele porque nosotros venimos trabajando hace tres meses para una victoria. Y encontrarte con una derrota duele, así sea por nada. Este grupo se tiene que acostumbrar a ganar hasta en el fútbol tenis. Esa es mi manera de pensar”.

“Esto de que no hay promedios, puede llegar a ser engañoso. Hay que hacer la mejor campaña porque creo que después se arrastra el promedio, el problema no lo tiene este grupo capaz, pero se lo dejas al que viene. “Hay que tener la seriedad y el compromiso como si fuera que hay un descenso ahora”, agregó.

Sobre el partido ante el “Rojo”, opinó: “Creo que más que nada en el primer tiempo merecimos ir ganando. En el segundo quizás fue un partido más chato, sin tanta idea clara. En el global del análisis hasta tendríamos que haber ganado y terminamos perdiendo, pero esto es fútbol, hay que estar predispuestos desde el minuto cero. Creo que los primeros minutos nos costó y lo pagamos con un gol en contra. Entonces sirve para aprender, para crecer”.

“Mejor que pase al inicio y no en la etapa final de la clasificación, donde debemos estar más firmes y más sólido. Tenemos un buen grupo, pero eso se tiene ver ahora, en la derrota, en el trabajo, para darle más opciones al técnico. Yo trato de buscar lo positivo de este mal arranque”, agregó.

Su análisis de por qué los cambios no funcionaron

En el segundo tiempo ante Independiente, los cambios no mejoraron al equipo, a pesar de que ahora se pueden hacer cinco. Juan Galeano, opinó también sobre este tema. “Tendría que ser más variantes y más opciones para mejor. Cuando vos haces un cambio es para mejorar. A veces salen y a veces no. Y cuando salen decís ‘che qué mano del técnico’. Y cuando no salen decís ‘se equivocó’. Es así el fútbol y así son los cambios. Pero nosotros vamos a aprovecharlos para tener más variantes, un cambio de ritmo. Lo que pasó en el segundo tiempo fue un poco de todo. Fue un conjunto de cosas que nos hizo no tener las opciones de ser profundos ni de generar peligro”, señaló.