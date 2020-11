Iván Noble vuelve a pintar la aldea de los 90 con Los Caballeros de la Quema

05/11/2020 - 22:04 Pura Vida

Mientras prepara una nueva reunión de Los Caballeros de la Quema, prevista para este sábado 7 noviembre a las 22 con un show en vivo por streaming desde el Café Tortoni, su voz líder, Iván Noble, consideró que la vigencia de la popular banda se hace notable al interpretar aquellas canciones cuyas letras “pintaban la aldea de los ‘90”.

“No sé si soy yo el más adecuado para decir cómo la gente resignifica con el paso del tiempo las canciones de Los Caballeros de la Quema, pero en los shows que dimos me dio la sensación de que las que parecían tener más vigencia eran aquellas que tenían que ver con pintar la aldea en los ‘90, como ‘Primavera negra’ o ‘Rajá rata’ . Tal vez porque hasta hace poco, la época se parecía bastante a la de los ‘90”, expresó el artista en diálogo con Télam.

En tal sentido, Noble celebró la repercusión generada en torno al grupo en cada reencuentro, en los que notó “un vaso comunicante de padre a hijos o a sobrinos” que provocó que ambas generaciones disfrutaran juntos de las canciones, a pesar de aceptar como un hecho natural que los jóvenes escuchen otro tipo de música.

“Nos sorprendió ver a la vieja guardia con hijos o sobrinos. Me emocionó mucho y lo agradezco, pero entiendo perfectamente que los pibes de veintipico difícilmente estén cerca del rock, no solo de Caballeros. El rock es un género bastante postergado en ese sentido y no me preocupa, ni me ofende. Hay otros géneros musicales que en este momento tienen el pulso de la época”, reconoció.

“Va a ser un show electroacústico, con canciones reversionadas, con algunas que hace muchísimo que no tocamos, porque ni siquiera las hicimos en estos shows de reencuentro que tuvimos; habrá algún homenaje, algún cover, pero básicamente será eso. Estaremos sentados en círculo, remedando un poco lo que eran los ‘unpluggeds’ de MTV’, anticipó Noble respecto a ‘Mientras haya luces’, el concierto que el sábado podrá verse a través de la plataforma Ticketek.