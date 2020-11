Berti empieza a preparar el equipo, otra vez sin la presencia de Franco Sbuttoni

06/11/2020 - 00:28 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Alfredo Berti, dirigirá hoy una práctica de fútbol en la que comenzará a perfilar el equipo que el próximo lunes recibirá a Defensa y Justicia, desde las 21.30 por la segunda fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. El DT no podrá contar nuevamente con el defensor Franco Sbuttoni, ya que aún no está al 100% y no será arriesgado en el ensayo de hoy, por lo que ya quedó prácticamente descartado para el cotejo del lunes.

El ex Arsenal y Atlético Tucumán, entre otros equipos, recién ayer pudo realizar algunos ejercicios a la par del grupo, luego de haber trabajado toda la semana de manera diferenciada por una sobrecarga en el cuádriceps derecho.

El zaguero central comenzó con las molestias en la semana previa al último amistoso del “Ferro”, ante Belgrano de Córdoba. Sbuttoni no formó parte de aquel ensayo ante el “Pirata” por precaución y se presumía que iba a llegar sin problemas al debut en la Copa de la Liga Profesional ante Independiente.

Pese a que los estudios no arrojaron ninguna lesión muscular, Sbuttoni siguió con las molestias la semana pasada. Y cuando fue exigido, no respondió y se quedó al margen del equipo que perdió 1 a 0 ante el “Rojo”.

Esta semana Sbuttoni arrancó con tareas de kinesiología. Y a pesar de que su evaluación fue favorable, aún no está al 100%. Eso, sumado a la inactividad y falta de ritmo que arrastra, lo deja prácticamente fuera del equipo para recibir a Defensa, por lo que en su lugar seguirá jugando Nahuel Banegas

Variantes

En la práctica de hoy Berti podría ensayar algunas variantes con respecto al equipo que viene de perder ante Independiente, sobre todo en la parte ofensiva.

Con Sebastián Ribas a disposición (el uruguayo, tras superar el Covid-19, fue al banco el domingo pasado y jugó todo el segundo tiempo), Berti casi seguro le hará un lugar entre los once. Habrá que ver si opta por sacar a Abel Argañaraz (de muy buen rendimiento) o a Claudio Riaño, quien iba a formar la dupla titular con Ribas antes que dio positivo el PCR.

La otra alternativa del DT es hacer convivir a los tres delanteros en cancha, tal como hizo en gran parte del complemento ante Independiente. Pero justamente en ese pasaje fue cuando el equipo perdió claridad y profundidad, por lo que si el DT pretende poner un 4-3-3 deberá aceitar el esquema en estos días.

Y si el técnico cambia el dibujo táctico, deberá sacar un volante para que jueguen los tres de arriba.

Donde parece estar todo más claro es en la parte de atrás del equipo ya que, sin la presencia de Sbuttoni y la continuidad de Banegas, la línea de donde se mantendrá inalterable, incluido el arquero Alejandro Sánchez.

Por ahora, son todas conjeturas y especulaciones. Pero hoy, después de la práctica de fútbol, habrá algunas certezas. l