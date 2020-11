Nahuel Banegas, el lateral que se afianza como central

06/11/2020 - 00:31 Deportivo

El lateral izquierdo Nahuel Banegas fue uno de los refuerzos que llegó a Central Córdoba para esta temporada. Procedente de Villa Dálmine, el defensor tuvo su debut en Primera el pasado domingo, ante Independiente. Pero lo hizo de segundo marcador central, posición en la que fue probado en gran parte de la pretemporada, pese a que llegó porque el único lateral izquierdo natural del plantel es Jonathan Bay.

Sin embargo, las lesiones en la zaga (Sbuttoni y Vera Oviedo) más la demora en llegar de refuerzos en esa zona (Maciel fue el último en incorporarse y el uruguayo Andueza aún no se sumó al grupo) le permitieron a Banegas jugar en una posición que en realidad ya conocía.

“Me siento cómodo jugando de seis, no tengo ningún problema. Es más, yo arranqué jugando de central, mi juego en sí y mi posición era ésa. Después, por distintas circunstancias me fui tirando al lateral. Pero hay que jugar donde el cuerpo técnico pida, hay que estar predispuesto a hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. Donde me toque siempre voy a dar el máximo”, contó Banegas.

El defensor ya piensa en Defensa y Justicia. “Ante Independiente no merecimos perder, pero ahora tenemos que pensar en Defensa y Justicia y en tratar de sumar, sobre todo de local. Ya estamos con la cabeza en ese partido”, señaló.

Muy pocos locales ganaron en la primera fecha. “Al no haber público, te cuesta entrar en ambiente, es como que te hace falta el ruido, ese contexto. Pero hay que acostumbrarse porque esto va a ser largo y se va a jugar así”, analizó al respecto.

Por último, Banega se refirió a lo que deberá hacer Central ante Defensa: “Hicimos un buen primer tiempo ante Independiente, sacando los diez minutos iniciales. Hay que mantener eso, tratar de sostenerlo más tiempo. Pero estamos por el buen camino y creo que todo va a salir bien”.l