Pacientes recuperados de Covid-19 deben seguir medidas de prevención

06/11/2020 - 01:39 Santiago

Si bien muchos de los aspectos relacionados con la afección de coronavirus en el mundo siguen siendo materia de estudio y cada día surgen novedades, los especialistas aconsejan a las personas que tuvieron la enfermedad, mantener las medidas de seguridad sanitaria vigentes para todas las personas, para evitar una recaída.

Si bien haber tenido el virus de Covid-19 otorga cierta inmunidad a las personas, no existen comprobaciones a ciencia cierta durante cuánto tiempo puede darse, por lo tanto, existe una única recomendación.

“Personalmente no he visto casos de recontagio con Covid, pero de todas maneras, la única recomendación válida en estos momentos en que todo está en estudio, es que las personas que hayan tenido la enfermedad, no descuiden las medidas de prevención: distanciamiento, higiene y uso del barbijo o tapabocas”, explicó a EL LIBERAL el médico neumonólogo, doctor Ramiro López Bustos.

El profesional recordó que en estos momentos, “el principal foco de contagio, está en las aglomeraciones, por lo tanto todas las personas, incluidas las que padecieron coronavirus, deben mantener el distanciamiento social”.

López Bustos reveló también que se están dando casos atípicos, que siembran más dudas todavía sobre el contagio y los síntomas de personas con el virus.

“Lo que sí he visto, son varios casos de personas que tienen una neumonía viral, con todas las características de Covid, a las que varios hisopados le dieron negativo. Es algo que desconcierta, porque son neumonías que no tienen las características de la enfermedad común, sino se presentan como las típicas del virus Covid”, precisó.

Respecto de los posibles casos de reinfección que se habrían dado recientemente en la ciudad de Beltrán, dijo desconocer, pero especuló con que posiblemente, las personas hayan tenido la enfermedad con “poca carga viral”, lo cual no les generó la inmunidad necesaria, “pero todo es mera especulación porque no vi los casos”, cerró.

Insomnio y deterioro cognitivo serían algunas de las secuelas neurológicas





La Sociedad Neurológica Argentina está elaborando un informe preliminar sobre la base de datos recogidos en todo el país, acerca de cuáles son las manifestaciones clínicas más prevalentes durante y post Covid-19, y lo más sobresaliente que se pudo comprobar es que un porcentaje de las personas que se recuperaron de la enfermedad, presentan un cierto grado de deterioro cognitivo e insomnio.

“Es interesante el seguimiento que se realiza a pacientes post Covid, ya que se observa en algunos un deterioro cognitivo mínimo, insomnio y persistencia de pérdida del olfato, sobre todo en los más jóvenes”, indica el informe previo del trabajo que será presentado la segunda quincena de este mes a nivel nacional, y del que participa el neurólogo santiagueño, doctor Miguel Jacobo.

La investigación es coordinada por la doctora Mariana Bendersky, profesora adjunta de neurología de la UBA y médica del Hospital Italiano.

Observaciones

En la investigación sobre las manifestaciones neurológicas durante y post Covid, “se observó anosmia y ageusia (pérdida de olfato y gusto) en el 66, 6 por ciento del reporte argentino, y un síntoma muy común que presentó casi el 70 por ciento es la cefalea, generalmente intensa, y en muchas ocasiones en que solo se pudieron calma con la administración de corticoides”, reveló el doctor Jacobo.

También se observó entre las manifestaciones neurológicas de la enfermedad, mialgias (dolores musculares) en la mitad de los casos.

‘En el 17 por ciento de los casos se evidenció alodinia e hiperestesia, que es la percepción anormal del dolor por estímulos mecánicos o térmicos que habitualmente son indoloros’, mencionó el neurólogo respecto de otros resultados del trabajo.

Advirtió que, “si bien estas manifestaciones neurológicas son las más comunes, tanto en nuestro país, como en el resto del mundo, han sido reportadas las siguientes entidades vinculadas con el Covid, con prevalencias variables entre 1 y 3 por ciento: ACV isquémico y hemorrágico, síndrome convulsivo y meníngeo, distintos tipos de neuropatías, como parálisis facial periférica, astenia, insomnio, síndrome de Guillain Barre”.

Finalmente reveló que, sólo “en el 3, 5 por ciento de casos, no se registraron síntomas neurológicos”.

Los virus de la familia de los coronavirus pueden afectar al sistema nervioso

A nivel mundial, los especialistas cuentan con el conocimiento obtenido en investigaciones realizadas durante anteriores epidemias causadas por coronavirus como el Mers-Cov y el Sars-Cov-1. Sus resultados muestran que los coronavirus pueden afectar al sistema nervioso por diversos mecanismos.

Entre ellos se incluyen:

Las afectaciones neurológicas como encefalopatías o ictus, consecuencia de la respuesta hiper-inflamatoria y de hiper-coagulación inducida por el virus.

La encefalitis producida por la invasión directa del sistema nervioso central.

Las complicaciones postinfección relacionadas con la respuesta inmune.l