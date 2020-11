FÚNEBRES | 6 de noviembre del 2020

06/11/2020 - 01:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

6/11/20

- Agustín Antonio Sal

- Dora Florentina Gerez (Dpto. Figueroa)

- César Humberto Morales

- Isabel Reyes

- Osvaldo Alberto Carabajal

- Julio Argentino Arce

- Dionicio Esteban Vega

- Anacleto Obispo Farías (Dto. Figueroa)

- Milton Hugo Jimémez

- Rosa Lucía Muñoz

- Pascual Bailón Pérez (Loreto)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN ANTONIO SAL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Su esposa Eugenia María Castiglione de Sal, sus hijos Eugenia, Agustín y Gonzalo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN ANTONIO SAL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Su madre Berta Alicia González López de Sal, sus hijos Eugenia Castiglione y familia, Carlos Ernesto Sal y familia, Javier Sal y familia, Lourdes y Luján Sal, Rodrigo Sal y familia y María Sal y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN ANTONIO SAL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Los hermanos Tarchini Castiglione: Cristina, Roxana, Georgina, Gustavo y sus respectivas familias acompañan a su prima Eugenia e hijos, con cariño y oraciones, rogando por una pronta resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN ANTONIO SAL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Agucho querido, lamentamos profundamente tu partida. Gustavo Tarchini y Viviana acompañan a su familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DIONICIO ESTEBAN VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/20 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. Su hna. política Josefina Juárez de Jaimez participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos difíciles a sus hijos Fabián y Silvia. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DIONICIO ESTEBAN VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/20 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor nada me puede faltar en tu casa Señor, por siempre viviré”. Sus sobrinos Ramón Jaimes y familia y Rosa Leiva acompañan a sus hijos en estos difíciles momentos. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DIONICIO ESTEBAN VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/20 y espera la resurrección.

Su ahijada Gladys Lily Vega, mis hijos Hugo e Ignacio, nieto Augusto Santino y nuera Natalia Crivillón comunicamos con profundo dolor su partida a los brazos del Señor. Mi Padrino un hombre de alma noble y un espíritu particular que se expresaba en la poesía y en el canto, tú memoria está presente en cada uno de tus escritos y en nuestros corazones. Que descanses en paz querido padrino y brille para ti la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DIONICIO ESTEBAN VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/20 y espera la resurrección.

Su cuñada Gladys Adelma Ávila viuda de Vega, sus Sobrinas Lily, Sandra y Laura, sus sobrinos nietos Maximiliano, Hugo, Karina, Ignacio, Agustín, Joaquín y sobrino bisnieto Augusto Santino comunican con hondo pesar su partida a la Casa de Nuestro Señor. Sus resto recibirán sagrada sepultura hoy a las 17 hs. Pedimos una oración en su memoria y resignación a sus hijos, nietos y demás familiares. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Amén.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA OFELIA CEJAS (Kita)

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 2/11/20 y espera la resurrección.

Con inmenso dolor despedimos a la querida Kita y acompañamos con cariño a toda su familia en estos momentos de tanta tristeza. Martelena y Silvia Barnetche.

RECORDATORIO

AÍDA RAMONA LLADÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/17 y espera la resurrección.

Al cumplirse mañana 7/11 un nuevo aniversario de tu partida, te recordamos con mucho amor, es un día tan especial por todo lo que sembraste en nuestras vidas. Besos al cielo. Su esposo Dr. Miguel Ángel Ruiz, sus hijos Rodrigo, Gabriel, Monica y Carmen y respectivas familias, ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

CLOTILDE PALOMO DE SCILLIA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 6/11/16 y espera la resurrección.

Ida Scillia, sus hijos, hijos políticos y nietos la recuerdan con mucho cariño y ruegan que Dios la tenga a su lado gozando de su gloria.

RECORDATORIO

MÓNICA MARIELA CORONEL (Maru)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/19 y espera la resurrección.

Mi “Ave Fénix” te llamamos

Anocheció en nuestras vidas

Rogamos a Dios tu descanso eterno

Imploramos que estés Feliz en el paraíso

El sol ya no sale para nosotros

Luz y paz te pedimos hijita querida

Algún día nos reecontraremos

A un año de tu partida, tus padres Nini y Joshela Coronel, tus hijitos Eliana y Josecito, hijo político Nicolás, tus nietitos Tiziano y Olivia Mariel, tu hermano Dany, tu hna. política Marcia, tus sobrinos Brian, Francisco, Carlitos y Delfina, tus sobrinos nietos Alma y Fabricio, tus tíos, primos, amigos y demás familiares te recuerdan con amor y ruegan oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO

JAVIER EVARISTO LOTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/17 y espera la resurrección.

“Papi: hoy se cumplen tres años de su partida a la casa del Padre, no importa cuánto tiempo pase, sigues y seguirás presente en nuestras vidas en cada segundo del día guiando nuestros pasos.

Nuestro eterno amor y agradecimiento a tu entrega incondicional y desmedida, a tu nobleza de corazón y a tu generosidad.

Siempre recordando tu sonrisa, tu cariño, tus besos, tus palabras y tus enseñanzas, que son el tesoro más valioso que nos dejaste.

Fuiste un gran hombre y por eso, un gran esposo, padre y abuelo; gracias papi por cuidarnos, sostenernos y protegernos como siempre. Eternamente en nuestros corazones… Te amamos!

Su esposa Marta Campos, sus hijas Marta Mariela, Analía del Valle y Analía del Carmen Loto, su hijo político René Campos, su nieta Ernestina Campos Loto y su hija del corazón Estrellita Campos lo recuerdan a un nuevo aniversario de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE SÁNCHEZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 114 "Despertar" de la ciudad de Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la supervisora zonal Blanca Sánchez, ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno. Condolencias a sus familiares.

ALZOGARAY, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en especial a su familia en especial a su hijo Guillermo en esta difícil etapa de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Con profundo dolor acompañamos a la flia. en este dificil momento. Dr. Hugo Marquetti, su Sra. Roxana Marquetti e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Emma de Mattar, sus hijos Dalton, Maricel, Nancy y sus respectivas flias, abrazan a sus hijos Richar, Walter, Dany y Guillermo en este momento de profundo dolor por la irreparable pérdida de Marta nuestra querida vecina y amiga de toda la vida. Rogamos oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz.

ALZOGARAY, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Cristina, Verónica, Liliana, Myriam y Rita Larcher y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida madre de su amigo Richard Avellaneda. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Roxana Diganchi, sus hijos Claudio, Yésica, Julio, Yanina, Cristian, Salvador, Estefania, Patricio nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (S.M.A.U.N.S.E.) participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex empleado y afiliado. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Sus compañeros del Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (S.M.A.U.N.S.E.) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su familia.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Esmeralda Amparo Filippa y Amalia Elena Filippa de Guber participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. "Yo soy la resurrección y la vida;el que creé en mi, aunque este muerto vivira". Propietarios y empleados de farmacia Belgrano La Banda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor consuelo para su hijo Fabian Banegas y su familia.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y creé al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerete a vida". Los compañeros de su hijo Fabian Banegas de farmacia Belgrano La Banda participan, con profundo dolor su partida y ruegan al Señor por consuelo a su familia.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Jaime González y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida amiga Gabriela. Acompañan en estos momentos de tristeza a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CAMUÑAS, ADRIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Ricardo y Ana María Touriño y familia participan el fallecimiento de la querida Adriana, agradeciendo eternamente su generosidad. Acompañan con cariño a su hija Eugenia y a su hermana Delia y demás familiares en este doloroso momento.

CARABAJAL, OSVALDO ALBERTO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Eva Villaba, sus hijos Ana, Daniel, Claudia, Adriana Carabajal, h. politicos Guillermo, Juarez, Andrea Bustamante y Carlos Orieta nietos Guadalupe, Luján, Fátima, Nicolás Juarez Virginia, Maximo, Carabajal, Ygnacio, Sofia, y Francisco Orieta, Leandro Rojas, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARABAJAL, OSVALDO ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Mónica Salik, Eduardo Rapetti y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Tito. Pedimos fortaleza y consuelo para su esposa Eva, sus hijos y nietos, orando por su eterno descanso en paz.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Con profundo dolor te despedimos Olga, que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu concuñada Severa de Avila y flia.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Querida tía, para todos ha sido un duro golpe. Despedimos tu partida. Tu sobrina Silvia Avila, Valentina y Adrian Venetucci.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. El Señor te eligió en este día especial para partir a su lado. Te despedimos con profundo dolor. Tu sobrina Nancy Avila, Claudio Frastorza e hijas.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Tía Olga, siempre te vamos a recordar con profundo dolor. Te despedimos. Tu sobrino Dr. Octavio Fabián Ávila, Sra. Carolina Auat e hijas Martina y Pilar.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Cooperativa COMECO LTDA. Consejo de Administracion de la Coop. COMECO Ltda: Eduardo Lucio Flores y flia, Alejandro Cabello y flia y José María Piñón y flia participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. "El Señor es mi Pastor, nada ,me puede pasar". Mirta Roldan, Karina, Carla y Alberto Trejo y sus respectivas familias, acompañan en este dolor a sus familiares y a sus nietas: Virginia, Camilia y Milagros Avila Trejo. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. "Gracias a Dios por habernos cruzado en tu camino querida Dña Olga", que descanses en paz. Gabriel Occhionero, Mónica Salomón, sus hijos Fede, Naty, nietas: Vera y Eva. Acompañan a su cuñada Marisa y flia en esta dolorosa pérdida.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. El IFD N 9 de Suncho Corral, participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de la vice -rectora Lic. Clelia Ávila, elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Toda su familia participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y Sub comisión de Jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso.

JIMÉNEZ, MILTON HUGO (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Ana Chapa, sus hijos Mauro y Flor Jimenez, sus vecinos del Pje. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. HAMBURGO- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

JIMÉNEZ, MILTON HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su concuñada María de Chapa, sus hijos Karina, Cecilia, Cristian, Diego, Ricardo, Exequiel y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Anita, a sus hijos Mauro y Flor en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MILTON HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Vuela alto amigo y que brille la luz que no tiene fin. Su amigo Kene Herrera y flia acompañan con dolor a Anita, a sus hijos Mauro y Flor. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MILTON HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Es difícil aceptar tu inesperada partida. Amigo Hugo siempre estarás en nuestros corazones. Que brille para él la luz que no tiene fin. Resignación para su esposa Ana e hijos. Sus amigos Berta de Agüero y sus hijos Víctor, Bruno, Emilio, Coco, Briza, Tata, Juan, Marina, Carla participan con dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, MILTON HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Con todo el dolor del alma te despedimos Huguito, pero nos queda el consuelo de saber que en el Reino de los cielos te esperan tus padres con una sonrisa y los brazos abiertos y nosotros, te llevaremos en nuestros corazones. Rogamos resignacion para Anita, Mauro y Florcita y que la Virgen los consuele. Son los deseos de tus tios Gladis y Carli, primos, Padre Piqui, Claudio, Diego, Lourdes y Chachi Corvalán. Pedimos oracion a su querida memoria.

JUÁREZ CÉLIZ, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus resop. flias participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ CÉLIZ, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Teresa Morales, Hugo Arias y flia, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Domingo, fuiste en vida una persona de bien y un luchador incansable, que el Señor y la Virgen María Santísima le den descanso eterno y una feliz resurrección, rezar una oración en su memoria.

MORALES, CÉSAR HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Zunilda Guzmán, sus hijos Luis, Dani, Quique, Guille, y Valeria, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Morales Cob Caruso Cia Arg de Seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MUÑOZ, ROSA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su sobrina Mónica Muñoz y familia, participan su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

MUÑOZ, ROSA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Hebe Navarro de Terrosa y flia. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, ROSA LUCÍA (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Su hna. pol. Norma Galván, sus sobrinos Mónica, José Luis, Diego Muñoz, con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

REYES, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus hijos Sofía, Silvia, Daniel, raúl, Santiago, Rita, h politicos Mariano, Juan, Rosa, Andrea, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 421-9787.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 05/11/20|. Fabiana Caballero lamenta el fallecimiento de Agustín. Ruega por su descanso eterno y acompaña a la familia Sal en tan profundo dolor.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su hermano Carlos Ernesto Sal, su esposa Bettina Lescano de Sal y sus hijos Carlos Ignacio, María Beatriz y María Agustina Sal Lescano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. La sección Fotografía del diario El Liberal: Tomás Marini, Daniel Pérez, José Luis Pérez y José Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Carlos María Borges, María Clelia Gutiérrez y Carlos María Borges (h) despiden al amigo y colega Agustín y acompañan a su familia en este difícil momento y desea a su esposa e hijos una pronta resignación.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. José Zani y sus hijos José Augusto, María Josefina y Alejandra María participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Los vecinos del barrio privado Fincas del Chañar acompañan en este difícil momento a su Familia: Eugenia, Agustín(h), Eugenia(h) y Gonzalo. Que el Señor lo reciba en sus brazos y que brille para él la luz que no tiene fin.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El Consejo de Administración del Barrio Fincas del Chañar, acompaña en este momento de dolor, ante la irreparable pérdida de nuestro amigo y vecino Agustín, a su esposa Eugenia y a sus hijos Agustín (h), Eugenia (h) y Gonzalo. Elevamos oraciones al Altísimo para que le dé el descanso eterno y resignación a sus seres queridos.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su amigo Ariel Herrera, su esposa Fabiana y sus hijos Matías y Camila, acompañan en este momento a su familia. Quedarás en nuestro corazón la calidez de tu persona y la alegría de vivir. Gracias por compartir tu amistad con nosotros te vamos a extrañar Agucho. Elevamos una oración en tu memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su amigo y vecino Víctor Paz Povedano, su esposa Koty y sus hijas Feli, Tesi y Agus acompañan en este duro momento a su esposa Eugenia y a sus hijos Gonzalo, Eugenia (h) y Agustín (h). Estará siempre presente en nuestros recuerdos más preciados por su alegría y su generosidad. Elevan oraciones a su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Julio Víctor Navarro y su esposa Ana María Schuldf acompañan a Eugenia y familia en estos momentos de irreparable dolor por la pérdida de su esposo Agustín. Oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Fernando Cáceres, Jorge Basualdo, Emilio Simonetti y Oscar Jiménez y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Agucho. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás". María Alejandra escobar participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Carlos y Bettina. Ruega una oración en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Ramón Arce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Mumy Bustos Arias e hijos Luisina y Luis María Álvarez Valdés, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Pedro Lofiego, Silvia Graciela del Valle Verdugo de Lofiego, sus hijos: Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio Lofiego, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Querido amigo siempre estarás en nuestros corazones y acompañamos a Eugenia y los chicos en este doloroso momento, Marilé, Olga y sus familias.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith, sus hijos María Cecilia, Blanca Inés, Enrique Bonacina, Susana, Robert Guitteau, Enrique, Débora Mikkelsen Loth con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y abrazan a su familia deseándole pronta resignación. Ofrecen oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Pedro Argés, María Emma Caballero de Argés y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina, lamentan profundamente el fallecimiento de Agustín. Acompañan y abrazan a las queridas familias Sal y Sal Castiglione. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos consuelo para todos sus familiares y amigos. Descansa en paz querido Agustín.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. José Elías y familia acompaña a su familia en el dolor y la oración. Agucho, siempre estarás en nuestros corazones.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Dra. María Silvina Lescano, María Isabel Lescano y familia, Exequiel Lescano, Federico Lescano y Gladys Chazarreta, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa, Graciela Cazaux, sus hijos, Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperín y Lucía, y sus nietos Bautista, Emilia y Julieta Noriega y Helena y Felipe Castiglione, participan con hondo pesar la partida de Agustín. Rezan por su descanso eterno. Acompañan con mucho cariño a toda la familia y ruegan por su cristiana resignación.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Gustavo Funes, su esposa Josefina Castiglione y sus hijos respectivos José, Josefina, Alejandra, Maria y Clara participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para él y su familia.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. José Eugenio Castiglione, Graciela Bernárdez de Castiglione y sus hijos, participan con dolor del fallecimiento de su primo Agustín Sal, y acompañan con sus oraciones a Eugenia, sus hijos y familiares.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a nuestro amigo Agustín gozar de tus maravillas. Jota Jozami, su esposa Dorys, sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento Rogamos cristiana resignación para toda su familia.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Juan Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo, abrazamos con cariño a Eugenia y sus hijos Eugenia, Agustín y Gonzalo. Deseamos, de corazón, paz y consuelo para esa hermosa familia, elevando nuestras oraciones.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe lo despiden con profundo pesar y abrazan en el dolor a su esposa María Eugenia, a su hijo Agustín y demás familia. Elevan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Mariana Castiglione y José Luis Navarro y sus hijos Jimena, Alejandro y Matías, Melisa, Fernando y Rodrigo, participan el fallecimiento de su cuñado Agustín, elevando oraciones por su alma y las de su familia, deseándoles serenidad y paz para vivir en la infinita generosidad del Padre Celestial.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Los vecinos del Bº Fincas del Chañar participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y consuelo para su esposa e hijo ¡Que en paz descanses, querido amigo!

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia Tévez y sus hijos Manuel y Felipe, participan con mucho dolor la partida del querido amigo Agustín. Orando por su eterno descanso. Nuestras condolencias a su familia.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Sgo. del Estero, lamenta el fallecimiento de C.I. Agustín Sal. Su recuerdo quedará siempre en nuestros corazones. Se ruega una oración en su querida memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Miguel Moreno participa con profundo dolor el fallecimiento del C.I. Agustín Sal y acompaña a su familia a sobrellevar este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Silvina Auad e hijas, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Enrique Bonacina, Blanca Inés Castiglione, sus hijos Constanza, Pablo y Martín con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia participan con mucha tristeza el fallecimiento de Agustín y acompañan a su familia en este triste momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. María Luisa Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos Ariel, Luis María, Benjamín y Diego participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé de Álvarez Valdés y familia participan de su fallecimiento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. La sección de Diseño y Armado: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex-compañero y amigo Agustín. Ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Maria Luisa Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos: Ariel, Luis, Alejandro y Diego participan su fallecimeinto y acompañan a su familia en este triste momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Leda Cecilia Giménez y sus hijos: Lourdes Cecilia Sal, Luján María Sal y Alejandro José Montenegro (h), participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Pablo Castiglione, Cecilia Ahumada Cerezo; y sus hijos Virginia, Benjamin y Luciano Castiglione participan con profundo dolor del fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Alejandro Alvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a Eugenia y sus hijos en este triste momento.

TORRES, RAÚL DONATO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. "No lloren, porque estoy durmiendo en los brazos del Señor". Es tan difícil aceptar tu partida, nos queda el consuelo, tu alegría, tus ganas de vivir. Tu hermana Luisa Argentina , tu sobrino Mario Sebastián, tu sobrino nieto Santiago y Fernanda Romano, participan con dolor su fallecimiento.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Señor Jesús dale la paz y el descanso eterno a nuestro padre Dionicio.. que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hijos Fabián y Silvia, su yerno Miguel, Cristina, su nieta Victoria, Milagros, Melany,Valentino, Francisco... piden una oración en su nombre.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Padre querido, adios no es para siempre, adios no es el final, solamente significa que te echaré de menos hasta que nos volvamos a encontrar. Te amaré siempre. Su hija que lo acompañó hasta donde se pudo...Silvia.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Que difícil será ya no tenerte cerca. La nostalgia me invade pero debo aceptarlo. Hasta pronto papá, algún día nos volveremos a ver. Descansa en paz. Su hijo Fabián Alejandro Vega, sus nietos Milagros, Aylin, Francisco y Valentin, su bisnieto, Tomás participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d) Falleció el 4/11/20|. Sus hijos Silvia y Fabián, h. pol. Miguel y Cristina, sus nietos Milagros, Victoria, Francisco, Valentin y bisnieto Tomás participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Dejó este mundo para reencontrarse con el señor Jesús.. que esté en paz y con alivio eterno y derrame consuelo sobre la flia... Sus hermanas Casimira e Irene Vega y demás familiares participan su fallecimiento.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Su nieta Milagros Vega, su bisnieto Tomás participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados a las 17 hs en cementerio Jardin del Sol.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DEL MALVAR DE VON ZEILAU, ADELINA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos agradecen al personal del Sanatorio Alberdi, a familiares y amigos por su acompañamiento, colaboración y muestras de afecto expresadas, e invitan a la misa en el noveno día de su fallecimiento. Hoy viernes 6 de noviembre, en la Iglesia San Francisco, a las 20 horas

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

COSTAS DE GÓMEZ MONTERO, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/04|. Su esposo Constantino Gómez Montero, sus hijos, nietos y de más familia invitan a la misa que en su memoria se celebrará el sábado 07 de noviembre a las 19 hs en la Parroquia San José de Belgrano al cumplirse 16 años de su partida a la casa del padre. Rogamos oraciones en su memoria.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Cuánta tristeza y angustia nos causó tu partida, pero siempre estarás entre nosotras. Nena Lescano, China Gómez. Recordando todo lo compartido de nuestra juventud. Oraciones en su memoria con profundo dolor. Acompañamos a toda la flia. Besos al cielo.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Al recordarse el quinto mes de su inesperada partida, su hermano Alberto y demás familiares la recuerdan con mucho afecto, rogando una oración en su querida memoria.

PALOMO DE SCILLIA, CLOTILDE JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/16|. Sus hijos Lucía, Durval, Adriana,. Rodolfo y Fabiana Scillia, sus hijos políticos Carlos Auat, Leisi Yocca, Fany Paez Montenegro, Jorge Mackeprang, María Jose Padilla y Francisco Trungelliti, sus nietos Lucía Auat, Durval y Milagros Scillia, José y Mariano Scillia, Jorge Luis y Matías Mackeprang, Martina, Donatella, Vitorio y Rafaela Scillia, Francisco, Agustina, Rocio e Isabella Trungelliti, sus nietos politicos, su bisnieta Guillermina Diaz Trungelliti elevan una oración al cumplirse un año más de su fallecimiento.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARANDA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Graciela, su hijo Tonio, hija politica Mirta, sobrinos Thiago, Aruna, Luisa, hermanos, Mario, Miguel, chuña y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cem JARDIN DEL SOL . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORIA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Patricia Juárez, sus hijos Gonzalo, Andrea, Lucas y Ramiro Coria participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

---------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHÁVEZ, RAMÓN ANTONIO (Nono) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Tus primos y primas Nena, Marilí y Elena Lazo, Ricardo Bustamante, Carlos Páez y Betiana Avendaño, participan con profundo dolor y tristeza este penoso momento de tu partida. Acompañamos a tu familia en este momento de dolor y rogamos cristiana resignación. Frías.

CHÁVEZ, RAMÓN ANTONIO (Nono) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. "Que Dios te tenga en su gloria como nosotros en el corazón. Norma Lía Soria y Roberto Palomo participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo, elevan oraciones y acompañan a su familia en este momento de mucha tristeza. Frías.

CHÁVEZ, RAMÓN ANTONIO (Nono) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Nono, te fuiste tan de repente, inexpicable y dolorosa tu partida. Que el Señor te reciba en sus brazos y seas uno más de sus elegidos. Elevamos oraciones en tu memoria. Roby, Raquel, Luchino Díaz y sus respectivas familias, Pocha Reynosos de Díaz e hijos, abrazan a su sobrino Paco, a su esposa e hijos en este doloroso momento y ruegan a la Virgen una cristiana resignación.

FARÍAS, ANACLETO OBISPO (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Su hna. pol. Dora, sobrinos Ana, Cristina, Noemí, Candela, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Machajuay Guanchina Dpto. Figueroa. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GEREZ, DORA FLORENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Su esposo Gerez Eduardo, sus hijos Ester, Sergio, Graciela, Mariana, Javier, Natalia, Alejandro, Soledad, Maria Fernanda, Daniela y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cem. Luján Dto. Figueroa . servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 TEL 4219787.

MARADONA DE CASAL, OLGA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará". Emma de Silighini, sus hijos Alba Luz, Alberto, su hija pol. Lucy, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, PASCUAL BAILÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus hijos René, Hugo, Rosa, Héctor, Magdalena, Ricardo, Elvira, Mercedes, Norma y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. LORETO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS DE PAZ, FLORENCIA (MADY) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. Sus vecinos Dr. Jorge Fiad, su esposa Alcira Giro, sus hijas María Eugenia, Agustina y sus respectivas familias, deseamos una pronta resignación para sus seres queridos. Loreto.