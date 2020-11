El grupo empresario De Narváez se quedó con la compañía Walmart Argentina

06/11/2020 - 13:51 Economía

Walmart, la cadena de supermercados de origen estadounidense, concretó la venta de su negocio en la Argentina al grupo que lidera el empresario Francisco De Narváez, que de esta forma desembarcará nuevamente en el sector del supermercadismo.

A través de un comunicado, Walmart anunció que el Grupo De Narváez adquirió la propiedad total del negocio de la compañía en la Argentina.

“Los nuevos propietarios, que cuentan con operaciones minoristas en Argentina, Ecuador y Uruguay, aportarán una sólida experiencia local que impulsará el crecimiento de la empresa. Walmart seguirá apoyando a la empresa a través de servicios de transición y acuerdos de abastecimiento; no obstante, Walmart no retendrá una participación accionaria”, informó la compañía. Hasta el momento no trascendió la cifra de la operación.

La familia del ex diputado De Narváez fue dueña de la cadena de supermercados Casa Tía durante varias décadas hasta que, a fines de 1998, la vendió al Exxel Group por unos USD 650 millones.

En los últimos años, el grupo empresario volvió a poner un pie en el negocio: hoy tiene supermercados en Ecuador y Uruguay, que operan con la marca Ta-Ta.

La compañía estaba desde hace varios meses en la búsqueda de un grupo o un competidor que se haga cargo de su operación local. El proceso había empezado en febrero de este año, se suspendió en marzo por la pandemia y se reactivó hace algunas semanas.

Los motivos de la salida de la empresa del mercado argentino son tanto locales como internacionales. La cadena ya vendió el negocio en Brasil, al fondo Advent, y parte de la operación en Inglaterra, entre otras. Por otro lado está el contexto de la Argentina, inflación con una fuerte caída del consumo en los últimos años. A pesar de que hubo una recuperación por las compras de stockeo al comienzo de la cuarentena, unos meses después el sector volvió a tener números negativos.

Entre los grupos interesados en la compra de la cadena, estuvieron el fondo Inverlat, un grupo de inversión que es dueño de la marca Havanna entre otras, y cuyos socios son Carlos Giovanelli, Guillermo Stanley y Damián Pozzoli.

También hicieron propuestas el Grupo Werthein, el holding familiar que fue accionista de Telecom Argentina y la cadena de supermercados Coto, que lidera el empresario Alfredo Coto.

Walmart comenzó sus operaciones en el país en 1995 con la apertura de su primera tienda en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Actualmente, la compañía cuenta con 92 locales en 21 provincias, donde trabajan unos 10.000 empleados: es el noveno principal empleador privado del país.

“Nos sentimos extremadamente orgullosos de nuestra empresa, así como de nuestros asociados en Argentina, ya que han liderado y mostrado resistencia durante este año, prestando servicios a los clientes cuando más los necesitaban. Nos entusiasma contar con la experiencia minorista local que los nuevos propietarios aportan a esta sólida empresa, y consideramos que este acuerdo crea la estructura adecuada para contribuir a un verdadero desarrollo durante muchos años”, dijo Judith McKenna, presidenta y directora ejecutiva de Walmart International.