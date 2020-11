Central visitará a Colón el lunes 16, a las 21.15

06/11/2020 - 17:48 Deportivo

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos de la tercera fecha del torneo y Central Córdoba visitará a Colón de Santa Fe, el próximo lunes 16 del corriente a partir de las 21.15 en el "Cementerio de los elefantes".

La programación completa es la siguiente: viernes 13.19, Rosario Central vs. Banfield; 21.15, Atlético Tucumán vs. Unión.

Sábado 14, Aldosivi vs. San Lorenzo; 16.15, Lanús vs. Newell's; 18.45, Racing vs. Arsenal; 21.15, Godoy Cruz de Mendoza vs. River Plate.

Domingo 15, 14, Huracán vs. Gimnasia y Esgrima; 16.15, Estudiantes vs. Argentinos; 18.45, Defensa y Justicia vs. Independiente; 21.15, Boca Juniors vs. Talleres.

Lunes 16, 19, Vélez vs. Patronato; 21.15, Colón de Santa Fe vs. Central Córdoba.