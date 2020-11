VIDEO | El trapero argentino Khea suma talentos a su propuesta al cantar “Ayer me llamó mi ex” con Prince Royce y Natti Natasha

07/11/2020 - 17:39 Camerino

Expandiendo uno de los éxitos dorados de ventas más grandes del 2020, la estrella internacional más popular de trap latino, Khea, comparte el remix oficial de "Ayer me llamó mi xx" con Natti Natasha y Prince Royce (con Lenny Santos).

Para esta exitosa colaboración Khea invitó a la leyenda de la bachata, Prince Royce, y a la súper estrella Natti Natasha, garantizando así la mayor potencia posible. Todo un hit que marca notoriamente la primera colaboración entre los íconos dominicanos Prince Royce y Natti Natasha, al reunir a tres de las más grandes y brillantes estrellas de la cultura latina, en un himno innovador que amalgama lo urbano con la bachata, como nunca antes.

Con todos y cada uno de sus nuevos lanzamientos KHEA logra un éxito sin precedente, y este último himno no es la excepción. Recién salido, el tema “Ayer me llamó mi ex” original tomó al mundo por sorpresa aterrizando en el Top 50 Gloal de Spotify. A la fecha acumula más de 82 millones de streams en Spotify y sigue aumentando, además de que su video musical superó ya los 96 millones de views en YouTube. Otro reflejo del dramático impacto de esta canción, es que ha inspirado más de 378,000 creaciones de TikTok.

Todo esto habla de la innegable fusión de culturas y estilos en esta canción. Con “Ayer me llamó mi ex”, Khea cierra, como nunca antes, la brecha entre géneros. Al unir fuerzas con el icónico guitarrista de Aventura, Lenny Santos, el artista logra un equilibrio entre la bachata clásica y su característico trap personal. Como resultado, consigue que el tema le hable a diferentes épocas, con la bendición musical de toda una leyenda de la bachata. Adicionalmente, Khea reclutó el talento del electrizante productor y artista colombiano Nobeat para dar más vida a la canción.

Y la cosa no termina ahí para Khea. A principios de julio, “Ella dice” -su colaboración con Tini, la estrella de pop más importante de Argentina- alcanzó el N° 1 en las listas de radio en México y fue certificado como Disco de Oro en Argentina. En sus primeras 24 horas se catapultó al No. 1 en YouTube, ocupando ese lugar por tres semanas en Argentina. En Spotify ha acumulado más de 20 millones de streams, mientras que su ‘sexy’ video musical alcanzó más de 40 millones de views, y sigue subiendo.

Entre otras colaboraciones este año, recientemente KHEA unió fuerzas con el gigante del pop OneRepublic para un remix muy especial de "Better Days".

ACERCA DE KHEA

Con sólo 20 años, Khea explosionó el trap latinoamericano colocándolo en el escenario mundial. Después de desarrollar silenciosamente un sonido propio, saltó a la fama mundial en el 2017 con su sencillo "Loca". Impulsado por el remix junto a la superestrella internacional Bad Bunny, el video superó la asombrosa cantidad de 970 millones de views en YouTube y allanó el camino para una serie de éxitos como "Vete" (198 millones de views), "Se Motiva" (163 millones de views) y "Como Le Digo" (126 millones de views).

Mostrando su enorme versatilidad, Khea colaboró con blackbear en el remix oficial de "Hot Girl Bummer". En 2019 firmó un acuerdo con Interscope Records y se unió a Electric Feel como el primer artista latino representado por la compañía, en asociación con su manager Austin Barmak. También firmó con la agencia WME y fue uno de los únicos tres artistas latinos en participar en los principales festivales de Europa.





ACERCA DE PRINCE ROYCE

En los últimos 10 años, el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce se ha convertido en una auténtica superestrella, con 18 número unos en la radio, 22 Premios Billboard de la Música Latina, 19 Premios lo Nuestro, 19 Premios Juventud, 7 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin GRAMMY.

La superestrella tiene una fanaticada masiva con cerca de 60 millones de seguidores en las redes sociales y ha llenado conciertos a capacidad en muchas de las sedes más prestigiosas de América Latina y los Estados Unidos. En febrero 2019 Prince Royce hizo historia convirtiéndose en el primer y único artista tropical que se presenta en el Houston Rodeo en el Estadio NRG donde atrajo a más de 55,000 personas a su concierto. Según Billboard, esta entre los diez artistas latinos con el mayor número de seguidores en TikTok.

Su más reciente producción discográfica, Alter Ego (febrero 2020) debutó #1 en los listados de Billboard, "Top Latin Albums", "Latin Album Sales" y "Tropical Albums". Además, ALTER EGO ha sido certificado 3X Platino por la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos por sus altas ventas en los Estados Unidos y Puerto Rico, 3X Platino en Argentina, Platino en Perú y Oro en México & España.

Algunas de sus colaboraciones incluyen: Shakira, Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Thalia, Maná, Daddy Yankee, Anitta, Ludacris, J Balvin, Bad Bunny, Farruko, y Maluma, entre otros. Prince Royce también ha comenzado a ganar territorio en su carrera como actor y co-protagonizó como Pedro en la transmisión musical de Fox Live "The Passion" en 2016 y como parte del elenco de la exitosa serie de Hulu, "East Los High". En el 2018, Royce tuvo una participación especial como estrella invitada en la película televisiva de Disney, "Elena of Avalor: Song of the Sirenas", en la que interpretó el personaje del Principe Marzel.

El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el "Día de Prince Royce" en la ciudad de Nueva York por el Alcalde Bill de Blasio, por sus aportes a la sociedad y por ser un ejemplo a seguir para la juventud. Ha ingresado al Bronx Hall of Fame con una calle que lleva su nombre y corrió en el mundialmente conocido Maratón de la Ciudad de Nueva York para recaudar fondos y crear conciencia sobre la importancia de la educación en escuelas públicas y sobre enfermedades del riñón.

Billboard incluyó su álbum "Soy El Mismo" (2013) entre los 50 Mejores Albumes Latinos de la Década. Su auto-titulado álbum debut es #4 en el listado Top Latin Albums of the Decade (2010s) y tres de sus canciones están en el listado Hot Latin Songs of the Decade, "Darte Un Beso", "Corazón Sin Cara" y "El Verdadero Amor Perdona" x Maná.





ACERCA DE NATTI NATASHA

"Una de las voces dominantes de la Nueva Era", como fue proclamada por The Fader continua una carrera llena de éxitos tras éxitos. Su álbum debut "ilumiNATTI" produjo varios temas #1, alcanzando el puesto # 1 en las listas de Estados Unidos y Puerto Rico y está certificado multi-platino con más de 1.3 billones de streams.

"La Mejor Versión de Mi (Remix)" con Romeo Santos alcanzó el puesto #1 en cuatro listas latinas de Billboard y superó las 389 millones de vistas en YouTube. Creando un éxito incomparable, sus sencillos más recientes “Despacio” y “Que Mal Te Fue” establecieron una tormenta global en las redes sociales, generando un total combinado de más de 121 millones de vistas en YouTube; "Que Mal Te fue" inspirado en la cuarentena también convirtió a Natasha en la artista número 1 en la Lista de clasificación de IG.

La cantante dominicana, quien continúa posicionándose como una de las artistas femeninas más influyentes de la música latina, lanzó su más reciente tema “Que mal te fue (Remix)” junto a los grandes artistas de reggaetón Justin Quiles y Miky Woodz. Además, Natti Natasha continúa mostrando su versatilidad una vez más y en esta ocasión la cantante debuta como productora en la Serie Original de Youtube, BRAVAS.

ACERCA DE INTERSCOPE RECORDS

Combinando los legados de tres de los sellos discográficos más influyentes en la historia de la música moderna, Interscope Geffen A&M se embarcó en una nueva tradición de logros musicales con su unificación el 1 de enero de 1999.

Dirigido por el presidente y CEO John Janick, Interscope Geffen A&M es una de las principales fuerzas de la música a nivel global, desarrollando artistas de primer nivel en una amplia gama de géneros musicales, incluidos rock, rap, pop, alternativo y latino. Interscope Geffen A&M es parte de Universal Music Group, el grupo más grande del mundo.