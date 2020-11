Telefé estrena “Flor de equipo” este lunes

07/11/2020 - 20:38 Pura Vida

Florencia Peña tiene todo listo para arrancar con “Flor de equipo”, un magazine que estrenará mañana, desde las 11.30, en la pantalla de Telefe (en Santiago del Estero será emitido a través de Canal 7).

El programa se recrea en un espacio común de un edificio moderno en donde interactúan los diferentes vecinos y cada uno muestra lo que mejor sabe hacer.

La conductora estará acompañada cada día por Marcelo Polino, quien contará todas las novedades de “Masterchef Celebrity”; Jorgelina Aruzzi con un desopilante humor para no dejar de reir un segundo; Nancy Pazos y toda la información política; Paulo Kablan con el tratamiento de temas policiales; Noe Antonelli con toda la actualidad y Karina Gao para mostrar las mejores recetas de cocina.

Con esta propuesta, el nuevo magazine matutino de Telefe le hará frente durante todo su horario a Los ángeles de la mañana, programa conducido por Ángel de Brito en eltrece.

Flor, en declaraciones a la prensa, recordó: “Con Jorgelina (Aruzzi) laburé un montón y la amo, la admiro y la quiero. Con Polino, estoy feliz que haya hecho el pase, es como el pase del año. Para mí que esté en Telefe está buenísimo porque lo amo, es buena gente y para mí es el uno. Después Campi no puede más, es un número uno en el humor. Y con Nancy (Pazos) fue una sorpresa porque yo me llevo muy bien con mujeres fuertes, siempre me decían que tenía su carácter y la amé. Desde el primer momento que la vi nos llevamos rebien. Tenemos rebuena conexión, nos reímos mucho”.

También dijo: “Está Paulo Kablan que no puede más de divertido, es hermoso y le aporta mucho al grupo. Y Noe (Antonelli), que fue la última incorporación, piensa lo opuesto a mí en todo, pero eso me encanta. Me parece que el programa tiene que tener todas las miradas y todas las voces”.

Cuando, en un reportaje con el diario La Nación, le preguntaron si ella tuvo incidencia en la elección del equipo, remarcó: “La producción me dio los nombres y yo estuve de acuerdo. Para mí lo más lindo de este programa es que el plan A sucedió, todos aceptaron de una. Para mí es la transversalidad lo que funciona, yo estoy acostumbrada a ser líder en los proyectos, pero me sé ubicar perfecto en los grupos. No tengo una cuestión de poder y me parece que este grupo es eso, son todos muy grosos en lo que hacen, cada uno tiene su carácter, nadie es un improvisado ni habla sin saber, cosa que a la tele le está pasando mucho en el último tiempo. Y entonces en ese respeto que nos tenemos sabemos que cada uno ocupa su lugar sin estar marcando la diferencia”.