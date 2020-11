La historia del santiagueño que se fue a Madrid siguiendo un amor y hoy da clases y difunde nuestra música

07/11/2020 - 23:27 Santiago

Marcelo López es Técnico Universitario en Viveros y Técnico Universitario Fitosanitarista, carreras que cursó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Desde hace ocho años que está radicado en Madrid, adonde partió para hacer un máster en Gestión de Residuos en la Universidad Politécnica. Pero tenía además una razón igual de poderosa: el amor de la que hoy es su esposa y con quien formó una hermosa familia.

López nació en San Félix, comunidad ubicada en el departamento Figueroa, aquí en nuestra querida Santiago del Estero. En los años de formación en la provincia, de San Félix se había trasladado a Fernández. Allí estudió en el Colegio Agrotécnico Madre Tierra. Posteriormente, se formó en la Unse.

Ahora, establecido ya en Madrid, contó la historia de su vida, los dolores que provoca el desarraigo, lo que hace hoy ya casado y con una hija, y cómo enfrenta a la pandemia del coronavirus.

- ¿Por qué motivo decidiste radicarte en Madrid?

Al principio he venido a hacer un máster en la Universidad Politécnica de Madrid. También había un motivo personal que me impulsó a venir a Madrid: había conocido una chica de aquí. Esas son las dos razones por la que he cambiado de residencia.

- Te fuiste por formación y por amor

Exactamente. He venido con la escusa del máster (ríe), pero en el fondo sabía que me iba a quedar. Por ahora, sigo en Madrid.

- ¿Hace cuántos años que estás radicado en Madrid?

En octubre pasado ha hecho ocho años.

¿Tienes ciudadanía española o estás con visa de trabajo?

Tengo permiso de residencia aún. Como todo cambio cuesta mucho adaptarse en forma inmediata. Fue todo un proceso hasta que logré acomodarme. Los inicios fueron duros, pero por suerte pudimos salir adelante.

- ¿Qué actividad estás desarrollando?

Trabajo como consultor forestal y también soy especialista en Gestión de Residuos, asignatura que he venido a estudiar aquí. Me dedico a dar clases. Formación para el empleo se llama. Trabajo para el Fondo Social Europeo. Intentamos formar a gente para que trabaje en el sector de los residuos, tanto en la recogida, el tratamiento, en los establecimientos de gestión de residuos. Como es del Fondo Social Europeo, el objetivo es la reinserción laboral. Y, en la parte forestal, me dedico al sector de arbolado urbano e informes técnicos.

- ¿La capacitación que brindas es exclusiva para los nativos de España?

Es para gente que vive aquí y que está buscando trabajo e intentando cambiar de rubro.

Marcelo se explaya en la entrevista con EL LIBERAL. Se le nota la emoción de poder hablar con un comprovinciano y está orgulloso de todo lo logrado y de seguir siendo útil en la sociedad española que lo acogió y cobija hoy a su familia.

Haciéndole frente al coronavirus: “Nadie puede salir de Madrid ni entrar a Madrid”

“Habíamos tenido una etapa muy buena porque se había parado un poco lo de la pandemia, se abrió todo, estábamos haciendo más o menos una vida normal, pero luego que pasó el verano vino la segunda ola y ahora estamos, otra vez, complicaditos. Se han disparado los casos, se están cerrando las ciudades y los accesos a las provincias. Por ejemplo, ahora, se hizo el confinamiento perimetral de Madrid. Nadie puede salir de Madrid ni entrar a Madrid. Así lo están haciendo en muchas provincias y muchas comunidades autónomas. Ahora, en Madrid, estamos como en marzo o abril pasado. Las decisiones, si quieren confinarse o no, las toman cada provincias. Al principio, había un toque de queda a nivel nacional y eso no ha sido bien recibido por las comunidades autónomas. Con mi esposa e hija nos cuidamos para cuidar a los demás. Hacemos caso a todas las recomendaciones que se brindan en este sentido”.

Para hacerle frente al encierro, con dos amigos santiagueños armó el Festival Conectarte

Marcelo López viene del rock, pero como lo afirmó “nunca he sido cerrado para los temas musicales”. De allí que el folclore también forma parte de su repertorio, como también el chamamé, ritmo litoraleño que ejecutó cuando subió por primera vez a un escenario.

“Ahora estoy centrado en cantar y tocar folclore santiagueño, aquí, en Madrid”, destacó Marcelo quien, en la capital española, lidera “La Salamanquera de Madrid”, grupo musical formado por un colombiano (ejecuta la quena), un santafesino (bandoneón) y un español (violín). Además, hace un dúo con un joven de Villa María (Córdoba), que toca el bombo.

En este tiempo de pandemia, donde todo está restringido, Marcelo, junto a dos colegas y amigos de Santiago, puso en práctica el Festival Conectarte, que va en forma online.

- ¿Cuál es el objetivo del festival musical Conectarte, que organizas en forma online?

Aparte de forestal soy músico. Creo que la gente de Santiago me conoce más por músico que por forestal. La idea de hacer el Festival Conectarte surgió junto con Paco Robles y Martín Salomón, dos músicos amigos de Santiago. Con la red de contactos de cada uno ha ido tomando formas el festival y se ha ido sumando gente de todas partes, desde la Argentina (Santiago del Estero, Jujuy, Buenos Aires, la Patagonia, Córdoba y Misiones) hasta España (Barcelona, Madrid, Ibiza e Islas Canarias) y de Portugal. Gente de muchos lugares y de muchos estilos musicales.

- ¿Qué día transmiten y qué característica tiene este festival?

Estamos transmitiendo todos los viernes y sábados, a las 18 horas de la Argentina. Hay cuatro artistas por cada fin de semana. Estamos muy contentos con los resultados. La gente está motivada. La cuarentena tiene mucho que ver en el surgimiento de este festival. Yo, casi todos los fines de semana, estaba transmitiendo en directo, pero al final yo estaba haciendo lo mismo siempre. Entonces, pensé de tratar de sumar a alguien para hacer algo más diverso y tengamos un medio en común todos y podamos compartir la música con el público.