Gonzalo Ramírez, el santiagueño que se enamoró de una rusa y se fue a vivir a Moscú

07/11/2020 - 23:41 Santiago

Gonzalo Ramírez es licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse). Desde hace tres años está radicado en Moscú. El profesional santiagueño llegó a la capital de Rusia por amor. Conoció, por internet, a una joven de ese país, se enamoró y decidió establecerse en ese país.

Nació en Santiago y cursó sus estudios primarios y secundarios, inclusive el jardín de infantes, en la Escuela Normal Manuel Belgrano. Posteriormente, estudió Comunicación Social y egresó en el 2015.

“La formación en la Ucse me ha abierto muchos caminos. En mi tesis hablé sobre el trabajo remoto. Yo había trabajado, en forma remota y freelance, para una empresa china relacionada con los videojuegos. Había cierto interés de mi parte por lo que son los trabajos remotos”, destacó Gonzalo en una entrevista, desde Rusia, con EL LIBERAL . Precisamente, en Moscú, trabaja en la modalidad remota para una empresa lituana de Haití.

- ¿Cómo llegaste a Moscú?

La historia es un poco larga. Conocí a mi esposa actual (Nelli Kazaryan de Ramírez) por internet. La conocí chateando y nos hicimos amigos. En un momento, conectamos y decidimos conocernos aprovechando que venía a Buenos Aires. Ella vino con amigas y yo fui con amigos. Nos encontramos y estuvimos todos juntos viviendo. Luego fuimos a la Costa (Atlántica) y pasamos un verano. Esa fue la primera vez que nos vimos. Después, ya no sabíamos que iba a ser de nosotros, sí íbamos a seguir a distancia o no nuestra relación. No teníamos idea de nada, pero estábamos locos el uno por el otro y queríamos seguir, queríamos probar…y probamos. Contra viento y marea, contra todo lo que es el tiempo, la distancia y la diferencia de horario, lo pudimos hacer. Muchas noches de Skype, casi cada día, para estar más cerca el uno del otro. Fue así como empecé a buscar alternativas de trabajo remoto que me permitiera trabajar con inglés aunque sea viviendo en Rusia o en cualquier lugar del mundo. Así fue como encontré trabajo remoto para una empresa lituana con sede en Haití para la cual trabajo hace ya cinco años (los cumplió el pasado 2 de noviembre). Empecé a ahorrar dinero y charlándolo con ella (por su esposa) decidí que era mejor probar, probar irme a Rusia y empezar a construir una vida juntos ahí.

- ¿Tuviste algún inconveniente a poco de llegar a Moscú?

Cuando llego me entero que las condiciones para quedarnos no eran las mejores, no estaba tan avanzada como está ahora la ley que ahora si está favoreciendo a los migrantes, especialmente a quienes se han casado con una rusa. Esto no sucedía cuando vine yo. Era muy complicado. Tan es así que a nosotros nos habían dicho que podía venir con una visa de negocios, quedarte un tiempo y luego salir y volver a renovarla. ¿Cuál es la otra alternativa?, nos preguntamos los dos. La gente nos dice que podíamos casarnos. Nos miramos y le dije: “Vamos, vamos a casarnos”. Y nos casamos en el único Registro Civil que puede casar a extranjeros en Moscú. Así fue como empezó todo.

- ¿Hace cuántos años que resides en Moscú?

Llegué a Rusia a fines de noviembre del año 2017. ¡Hacía un frío! Yo llegué con la ropa de invierno que usaba en Santiago y, la verdad, no fue suficiente. Tuve que comprar ropa más acorde a lo que es el clima en Moscú. Así fue como me recibió Rusia: con una helada histórica y con nieve. Era la primera vez que veía nieve en mi vida.

- ¿Tienes ciudadanía rusa o estás con visa de negocios?

Tengo residencia permanente en realidad, es casi como una ciudadanía (el paso previo).

- ¿Cómo te manejas con el idioma?

Tengo una profesora. Y sigo trabajando para la misma empresa. En un inicio era un agente para el servicio al cliente, soporte técnico, para esta empresa de Haití. Desde hace dos años y medio soy líder de equipo y manejo veintitrés personas. Estoy poniendo mis granitos de arena para otras posiciones también.

Lo que le pagan a los rusos para ponerse la vacuna Sputnik V

“Le comentaba a mi mujer que tengo un conocido, que trabaja para un medio de comunicación, que él fue aparentemente voluntario para esta vacuna. Él cree que fue vacunado con la vacuna del Covid-19. Mi mujer me comentaba que si uno quiere ser voluntario hoy por hoy de la vacuna te pagan 148 mil rublos”, explica Gonzalo a EL LIBERAL.

Nelli (su esposa es profesora de español) explica: “En Rusia, muchas cosas por la prensa no se cuentan mucho o al contrario, se exageran. Actualmente no tenemos cuarentena total, pero deberíamos tener por la cantidad de casos. Me parece que ya es hora de empezar a poner la cuarentena porque las escuelas se cierran y la gente se contagia. En mi trabajo, todas las administradoras pasaron por el Covid-19. A mí me han pedido venir a la oficina, pero yo no quería. He decidido quedarme en el formato online. Muchos de mis alumnos pasaron por Covid-19. No se toman las condiciones que deberían tomarse porque no hay una cuarentena total, no hay control del uso del barbijo, del alcohol en gel. Estoy un poco decepcionada porque no se toman las condiciones que en otros países se toman”.

En cuanto a la vacuna Sputnik V, Nelli destacó: “Muchos dicen que tiene algunos efectos que no ayuda mucho si la gente tiene obesidad, por ejemplo. Por eso no es totalmente válida porque no se puede usar para todas las personas. Entonces, todavía faltan etapas de pruebas de esta vacuna. Dicen que van a comenzar a aplicarla en diciembre, pero todavía no hay mucha información. La información que recibimos es muy escasa. Tengo esperanza de que salga bien”.