El pasivo-agresivo

07/11/2020 - 23:57 Opinión

La personalidad “pasivo-agresiva” fue descubierta por un psiquiatra en el ejército. En ese ámbito este profesional notó que había soldados que, cuando les pedían algo tardaban en hacerlo. ¿Te sucedió alguna vez que le dijiste a tu hijo o hija que limpiara su habitación, o que levantara sus juguetes, y te dijo que sí, pero nunca lo hizo?

Una persona pasivo-agresiva, en el fondo, no se anima a decir lo que siente. Entonces actúa contradiciendo lo que dice que va a hacer. Por ejemplo, supongamos que Alejandra me dice: “Bernardo, ¿podés ir a comprar algo al súper? Hay que comprar estas cinco cosas”. “Sí”, le respondo, pero como en realidad no quiero ir y no me animo a decírselo para evitar la pelea, voy y traigo cuatro cosas en lugar de cinco. ¿Y la quinta? Me la olvidé porque, en el fondo, es una manera pasiva de “pasar factura”.

Este comportamiento es muy típico de los varones, pero también se observa en muchas mujeres con rasgos pasivo-agresivas. Otros ejemplos (sin alusión personal a nadie): “¿Tenés ganas de limpiar?”, le pregunta la esposa al esposo. “Sí”, responde él, pero como no quiere limpiar lo hace mal. “Hay que enviar varios mails”, le dice el jefe al empleado que contesta: “Ya los mando…”, pero como está enojado con su superior tarda dos días en hacerlo.

Tareas mal hechas o hechas a medias, demoras, olvidos y actitudes por el estilo son frecuentes de esta personalidad tóxica. Porque la persona no se atreve a expresar lo que en verdad siente en palabras, y termina expresándolo con sus acciones. Otro ejemplo: alguien te cita a un horario y llega tarde. “Disculpame, se me hizo tarde”, se excusa. “No hay ningún problema”, le respondés pero, a la semana siguiente, se vuelven a encontrar y ahora sos vos el que llega tarde. Le pagás con la misma moneda porque no te atreviste a verbalizar tu enojo por la primera llegada tarde.

Alguien pasivo-agresivo se revela interiormente pero, como no lo puede decir (como haría alguien activamente agresivo), hace las cosas mal o se equivoca o se demora. Ahora, ¿qué sucede cuando finalmente habla? ¡Destruye con sus palabras! Es el típico maltratador verbal que nunca llega a ejercer violencia física y, con cara de “yo no fui”, es capaz de decirle a una mujer: “No lo tomes a mal pero, ¿vos siempre te vestís así o es solo por hoy?”. Y, para colmo, habla despacio, pero con sus dichos va expresando su agresividad reprimida.

¿Qué deberían hacer los padres con un hijo adolescente que es pasivo-agresivo?

Resistir, acompañarlo y nunca soltarlo. El yo del adolescente es débil, pues se está construyendo. Entonces avanza retrocediendo. Quiere ser adulto, pero sin perder las ventajas de niño: “vengo a la hora que quiero”, “dame plata”, etc. Desafía a los padres y los descalifica porque antes eran sus héroes, pero ahora son los villanos de la historia. Lo aconsejable es acompañarlo con paciencia (¡mucha!) dándole los tres mejores regalos para un hijo: mirarlo, oírlo y acariciarlo (al menos con nuestras palabras).