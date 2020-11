FÚNEBRES | 8 de noviembre del 2020 -parte 1

08/11/2020 - 03:12 Funebres

- Juan Carlos García

- Carlos Ramón Godoy (La Banda)

- Lilia Estela Soriano de Muro

- Horacio Rodolfo Chazarreta Moreno

- Ramón Edgardo Cárdenas

- Adalberto Saturnino Suárez (La Banda)

- Juana Victoria Salvatierra

- Rubén Alfredo Ovejero

- Justo Eustaquio Torres

- Elodia Odila Ovejero

- Segundo Felipe Ybáñez

- Hugo Alberto Castaño

- Natalia Elizabet Giménez (La Banda)

- Teofilo Aparicio Cruz (La Banda)

- Santos Alberto Ovejero

- Victoria Gómez (Forres)

- Elida Teresita del Valle Muñoz de Carrizo

- Luis Oscar Ruiz

- Juan Santoro (Bs. As.)

- José Alejandro Guardián Campos (Quimilí)

- Norma Zanagua

- Carlos Adolfo Viña

- Rosa Ramona Iturre Vda. de Barraza

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN ANTONIO SAL

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, acompaña en este difícil momento a la Dra. Eugenia Castiglione y familia, por el fallecimiento de su esposo y ruegan una oración por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RUBÉN ALFREDO OVEJERO (Chovi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/20 y espera la resurrección.

Su suegro David Aranda, sus cuñados, Carlos, David, Kuky, Eduardo, Mimi, Cristina, Zuli, Claudia y sus respectivas familias comunica con hondo pesar su partida a la casa del Señor pedimos oraciones en su memoria y resignación a sus hijos Ezequiel y Diego y a sus nietos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RUBÉN ALFREDO OVEJERO (Chovi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/11/20 y espera la resurrección.

Sus sobrinos que nunca te olvidarán. Siempre recordaremos tu cariño, tu alegría y esos hermosos momentos que solíamos compartir. Sos y serás ese hermoso tesoro más valioso. Gracias por esas sonrisas y alegrías. Su cuñada Kuky y Tetero, sus sobrinos Andrés, Mariela, Analía, Pepo, Silvana, Rita, Diego y sus respectivas familias. Brille para vos la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DIONICIO ESTEBAN VEGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/20 y espera la resurrección.

Rogamos al Señor Jesús lo reciba en el Reino q tiene preparado para sus hijos, le dé el descanso eterno y haga brillar para él la luz q no tiene fin.

Su sobrino Luis Ángel Jaimez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS ALFREDO GONZÁLEZ (Luchín)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Sus hermanas Reyna Beatriz, Haidee Elizabeth y Azucena Ramona González, su hermano político Antonio Uñates, sus primos, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDGARDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Hoy partió mi viejo Pitirina o el Negro Cárdenas para los amigos. Orgulloso de su barrio que lo vio crecer, el famoso barrio de Huaico Hondo “Industrial, comercial y noctámbulo “solía decir. Dónde realizó tantas hazañas, difíciles de comprobar, cómo ser el goleador del ciclón del 6 pasaje (un equipo de baby fútbol de los años 50) o el mejor en el chumuco en el canal San Martín al salir de su escuela primaria. En su juventud Hincha fanático de "Estuky", de las largas guitarreadas y serenatas que junto a su mejor amigo y cuñado Tino Jiménez frecuentaban toda peña o festival que hubiese y si no había, ellos la armaban en la casa de mi tía Olga. Admirador de “Los Sin Nombre” según él, “el mejor conjunto de folclore de todos los tiempos“ y del lechón de Gallito. Apasionado de la política, le gustaba discutir de forma vehemente. Siempre fiel a sus convicciones e ideas políticas, un peronista, mejor dicho un Juarista!! Fue secretario general de ATAD (Asociación de Trabajadores del Agua y el Desarrollo) un gremio ya desaparecido y luego director por muchos años, entre otros cargos que ocupó en su trayectoria en la administración pública provincial. Para mí y mis hermanos fuiste sos y serás un gran padre!! Con tu sacrificio y el de mi madre, hiciste progresar a toda la familia, siempre bien dispuesto a tender una mano a quien lo necesitaba, sea familiar, amigo, conocido o desconocido. Cuando leo el diario en papel me acuerdo de vos sentado en el sillón y escuchando tangos en la radio AM. Por cuestiones de la vida me fui lejos a ejercer mi profesión lo cual no me permitió compartir con vos tus últimos momentos. Tal vez, sea mejor, y me quede con el recuerdo de la última charla que tuvimos por teléfono o de aquellas noches que fuimos a un show de tango. Sé que te vas tranquilo, orgulloso de tus hijos y nosotros orgullosos de vos. Siempre fuiste el pilar en el que se cimientó la familia luego de la partida de tu padre Esteban Cárdenas (mi abuelo). Hoy dejas un vacío muy difícil de llenar y una vara alta en la persona que debemos ser. Viviste como quisiste, fuiste y sos un canto a la vida!! Hasta luego Pa!! Tal vez algún día nos volvamos a encontrar. Su hijo José Luis Cárdenas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDGARDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Querido hermano, hoy partiste de este mundo dejándonos un gran dolor en todos los que te conocieron y quisieron. Supiste cosechar innumerables amigos durante tu larga y fructífera vida. Amante de toda su familia, donde jamás hiciste distinciones y uniste mas allá de cualquier diferencia de criterios o pensamientos que hubiera entre todos. Formaste una hermosa familia a la que incluiste a muchos de tus amigos a los que también tratabas como tal.

Tu templanza, inteligencia y sabiduría te guió siempre firme en tus convicciones. Amante pasionario y político de raza, defendiste tus ideales hasta tu último momento, siempre bregando por los que menos tienen. Llevaste por eso las banderas de Perón, de Evita y de Carlos Juárez hasta la muerte, como solías decir.

Fuiste mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi compañero de viajes y fiel reflejo de todo lo que está bien. Por eso siempre estuve atenta a tus requerimientos, caprichos y antojos.

Sé que te fuiste tranquilo, amado y rodeado de todos los que te queremos, y sé también que son muchos los que al enterarse les dolerá tu partida. Que tu alma se eleve hasta fundirse con el amor universal. Hasta que nos volvamos a encontrar!!

Tu hermana Maria Luisa Cárdenas, tus sobrinas Milagros Infante y Florencia Infante.

Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDGARDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Su hermana Olga Pastora Cárdenas, sobrinos Pablo Mariano Jiménez y Sonia Valeria Jiménez, despiden con profundo dolor a ese inquieto, alegre, inteligente, capaz de dar y recibir amor, guía de mi familia y de quienes lo frecuentaban. Dios Todopoderoso recíbelo en tu reino celestial y dale el descanso eterno. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDGARDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Sus hermanos Olga, Carlos, María Luisa, Julio, sus sobrinos Pablo Mariano Jiménez, Sonia Valeria Jiménez, Carlos Ariel Cárdenas, Eugenio Sebastián Cárdenas, Verónica Cárdenas, Florencia y Milagros Infante, Adriana y Franco Cárdenas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDGARDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMON EDGARDO CARDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Miguel Ángel Pernigotti participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo “Negrito” Cárdenas y acompaña a su hermosa familia en este triste momento, rogando pronta resignación.

AGRADECIMIENTO

JUAN CARLOS GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Esposa e Hijos de Juan Carlos García agradecen a sus familiares, amigos, vecinos del barrio ampliación Islas Malvinas, propietarios y empleados de farmacia Centro, a Romina Zurita, Cintia Colombo y Pedro Barrientos, quienes acompañaron a nuestro querido Juan Carlos durante su enfermedad. Dios bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Peca Montenegro de García y sus hijos Álvaro Diego y Juani García.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS GARCÍA (Colorado)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Transitamos con un pequeño grupo de amigos una década llena de triunfos y fracasos, risas y algunas tristezas "¡¡¡ INOLVIDABLE SWEEPY !!!".

Se fue de gira Colo, hay tiempo de terminar el libro.

Lo despido con cariño. Juan Carlos Cremaschi.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos Dra. Matilde O´Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS GARCÍA (Colorado)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN SALOMÓN BAUDANO (Tony)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Ríos Gallegos, el 6/11/20 y espera la resurrección.

"El Señor es mi Pastor, nada me faltará"

Su hermana Juana Baudano, sus sobrinos Roberto, Verónica, Claudio y sus respectivos sobrinos políticos, ruegan una oración en memoria de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN SALOMÓN BAUDANO (Tony)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Ríos Gallegos, el 6/11/20 y espera la resurrección.

"Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios"

Su hermana Dedé Baudano, sus sobrinos Claudia y Gustavo Vázquez; sobrinos nietos Juan Manuel, Nicolás e Ignacio, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN SALOMÓN BAUDANO (Tony)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor, en Ríos Gallegos, el 6/11/20 y espera la resurrección.

"Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza ni sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para tu día, consuelo para tus lágrimas y Luz para tu camino".

Tus hijos Sandra Carolina, Natalia Lorena y Walter Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso en el Reino Celestial.

AGRADECIMIENTO

CÉSAR ALBERTO NIEVA (Pepe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurreccion.

Nuestra familia agradece profundamente a sus amigos, al personal y directivos de la Dirección general de Catastro, vecinos del barrio 1° de Mayo, vecinos de Tabla Redonda, personal de la comisaría N°12 por todo el apoyo y colaboración en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su partida al reino del Señor.

RECORDATORIO

CÉSAR ALBERTO NIEVA (Pepe)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurreccion.

Pepe, gordito querido, dejaste destrozada toda nuestra familia con tu repentina partida, quedamos sin rumbo y apoyo, fuiste nuestro pilar, nuestra fuente de consejos y alegrías. Jamás te olvidaremos, tu inmensa generosidad será recordada por todos los que tuvieron la suerte de conocerte. Gracias por todo el amor, por los retos, por tu humor e infinita bondad. Guíanos desde el cielo, te amaremos hasta el final de nuestros días. Tus hijos Leandro y Luz, tu hermano Manuel, hna. política Silvia, sobrinas Luciana y Silvina, tu tía Lola, tus primos Fernando y Carola y demás familares. Se ruega una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

CLAUDIO LIONEL GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/20 y espera la resurrección.

Hermanas, hermano, cuñadas, cuñados, su nieta Lionela, sobrinos y sobrinos políticos de tu esposa Lourdes E. Alcorta. Para ti Nito, elevamos oraciones en tu querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

ROQUE LÍDORO RÍOS

(q.e.p.d) Se durmio en el Señor el 8/11/18 y espera la resurrección.

¡Dios mío! Aparta el dolor de la ausencia, pemite que se restablezca la serenidad en nuestros corazones, danos fortaleza para aceptar tu voluntad, Tú que lo llevaste a tu lado cólmalo de paz y concédele gozar de tu presencia y de la luz eterna.

Su esposa Selva Sombra, sus hijos Ariel, Daniel, Mónica, Marisa, Luis, Ramón, Cristian, Diego, hijos políticos, nietos y bisnieta elevan oraciones en su memoria al cumplirse dos años de su fallecimiento.