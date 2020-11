FÚNEBRES | 8 de noviembre del 2020 -parte 2

08/11/2020 - 03:16 Funebres

ALZOGARAY, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Kuky y José Giménez Lezama y flia, con sentido pésame y en oración, despedimos a nuestra apreciada vecina Marta, mamá de Richard, Walter, Dany, Guillermo y flias. Que Dios la tenga en su gloria y le dé la vida eterna.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Freddy Basbús, Magali Pesce, sus hijos PIlar, Ignacio y Agostina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Marcelo Santiago y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colaboradora y amiga Gabriela. Elevan oraciones en su memoria.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Propietarios y Empleados de Farmacia La Esquina, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañera Gaby. Ruegan al Señor consuelo a su familia.

BANEGAS, ABEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Patricia Santiago participo con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Gaby y acompaño a la familia en este triste momento. Elevo oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL, OSVALDO ALBERTO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Amigos y compañeros de la primaria de su esposa Eva, participamos con gran pesar su fallecimiento. Rogamos resignación y consuelo para toda su familia en este doloroso momento. Descanse en paz.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Ylda Pastora Gallardo, sus hijos Fabián Manuel, José Luis y Silvina, sus nietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su prima Nora Valdez, sobrina Lic. Silvia Paz y sobrina nieta Macarena Gamboa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Sus sobrinos Mariana Gómez, sus hijos Enzo y Mara, su sobrina Ambar González y Simón González participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento rogando oraciones por su descanso en los brazos del Señor.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Negro: partiste al encuentro del Señor, dejando en esta vida terrenal profundas huellas de hombría de bien y honestidad, plena dedicación a tu familia a quienes acompañamos en este dolor y rogamos al Altísimo derrame resignación a todos ellos. Carlos Infante y su esposa Ramonita Castagna, hijas y nietos.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Andrea Infante, Mariela Infante y su hijo Máximo, acompañan en este dolor a María Luisa, Florencia y Milagros. Rogando pronta resignación a su familia.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su vecino Víctor Roberto Díaz y familia, participan con profundo dolor su partida al reino celestial y acompañan a su esposa Hilda y a sus hijos Fabián, Manuel, José y Silvina y respectivas familias en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti, sus hijos: Cristian y flia., Sebastián y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Tu nieta Sofía Cárdenas Bru, Dra. Bru Morón Carolina, Dr. Patiño Martín y toda la familia Bru Morón con profundo dolor, participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Con profundo dolor, participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Dra. Roqueta María Inés, mi hija y tu hija política Dra. Zarza Florencia y tus nietos Santiago y Lara.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Mariana Rivas y sus nietos Juan, Gonzalo y Nicolás participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Tu familia de Tucumán te despide con gran dolor, siempre vas estar presente en nosotros y no olvidaremos los hermosos momentos compartidos. Rogamos el Señor te reciba en su morada y brinde consuelo a tu esposa Ylda e hijos Fabián, Manuel, José y Silvina, hnos, hijos políticos y nietos

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sara Mansilla y sus hijos Viviana, Julio, Verónica y Florencia Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa Ylda y a sus hijos. Rogando por cristiana resignación, elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Con profundo dolor, participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Tu fiel esposa y compañera de la vida por 55 años Ylda P. Gallardo, tus hijos Dr. Fabián Edgardo, Crio. Manuel Esteban, Dr. José Luis y Prof. Maria Silvina, sus hijas políticas Prof. María José Cárdenas, Dra. Mariana Rivas y Dra. Florencia Zarza, sus nietos Azul, Juan Bautista, Gonzalo, Sofía, Nicolás, Abril, Sol, Santiago y Lara.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con gran afecto a su amiga María Luisa y a toda la familia en este triste momento. Ruega una oración en su querida memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Personal directivo, docentes, maestranza, alumnos y padres de la Escuela Nº425 Sauce Solo. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la docente Silvina Cárdenas. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Felices los que viven en su Santa Ley. Sus compañeros y amigos de trabajo Rómulo, Diego, Nelson, Carlitos, Mariana y Marcelo. Participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Se fue " Don Cárdenas " físicamente, porque su amistad quedó en nuestra familia afectivamente a través de cuarenta años de vecindad. Saralía, Mariela y Yesy y flia. Dios lo tenga en la gloria. Elevamos oraciones en su memoria, fortaleza espiritual a toda su flia.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Querido vecino: descansa en paz. Siempre te recordaré con cariño, con tu don de gente y sentido solidario. Ruego resignación a tu familia, oraciones a tu querida memoria. Yesy Juárez y familia.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. "Bienaventurados los humildes de corazón porque ellos veran a Dios". Su ex compañero de la CRD M.M. de Obras Luis Miguel Avila y flia, se conduelen ante tu desaparicion fisica y elevan oraciones por tu eterna paz, mientras te recuerdan como el ser especial que fuiste y la honestidad que te caracterizó en el trabajo que te distinguió entre su personal. Pedimos cristiana resignacion para su flia.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Sara Celia Aguirre, Clemente Di Lullo acompañan a su amiga Ilda e hijos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (Negro) (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Silvia Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a toda la familia, elevando oraciones en su memoria.

CASTAÑO, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su madre: Ana María Coria, su esposa: Lorena, sus hijos: Augusto, Maxi y Santino, sus hermanas: Vicky y Maru, participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTAÑO, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Dr. Eduardo Font, Margarita Torrens, sus hijos participan con dolor el fallecimiento de su querido Huguito y acompañan a toda su familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTAÑO, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus amigos Dr. Francisco Cavallotti y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Huguito y acompañan a su flia. en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA MORENO, HORACIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa María Cristina Ruiz, sus hijas María Eugenia y Cristina Beatriz Chazarreta y demas fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Servicio HAMBURGO- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CHAZARRETA MORENO, HORACIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia (Fil. 1.21). Su cuñado Tucho Ruiz y familia participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA MORENO, HORACIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Horacio, amigo entrañable nunca te olvidaremos. Descansa en paz. Graciela Figueroa, Juan Cianferoni y familia, participan su fallecimiento, y ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA MORENO, HORACIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Querido Chaza, vivirás eternamente en los corazones de quienes te conocieron". Personal directivo, ordenanzas, docentes y toda la comunidad educativa de la Esc. 1243 "Virgen del Carmen", acompañan al Sr. Raul Saad en este momento de dolor por la partida de su hermano.

CHAZARRETA MORENO, HORACIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Tus amigos de Super Panchos "El Gordo". Miguel Ríos, Viviana Ovejero, Javier Ovejero y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA MORENO, HORACIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. La Honorable Comisión Directiva de la Asociación Atlética Quimsa, socios, empleados, Jugadores y Cuerpo Técnico, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida voz del estadio, ruegan oración en su memoria, que brille para él la Luz que no tiene fin!! VAMOS QUIMSAA!

CHAZARRETA MORENO, HORACIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Gerardo Montenegro y familia lo despiden con profundo dolor y acompañan a sus familiares en este difícil momento por tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa Montenegro Elsa, sus hijos Álvaro, Diego, Juan, hijos políticos Estela, Analia, Jimena, nietos, Agustin, Pilar, Catalina, Santiago, Benjamín, Emilia, sus restos fueron inhumados en el cem PARQUE DE LA PAZ. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su hermana Sara García y sus hijos Eugenia, Cecilia, Pablo y Belén Lastra, piden resignación para tu flia. y te despiden con enorme tristeza. Adios hermano será hasta que Dios disponga nuestro nuevo encuentro. Que descanses en paz.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus sobrinos Arturo Lastra y su esposa Marisa Abdala junto a tu flia. participa ante dolorosa pérdida, que descanses en paz.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Docentes Agremiados Santiagueños, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del asesor legal del Ministerio de Educación Dr. Diego Garcia, acompañan a la familia y rogamos oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pesce, sus hijos Pilar, Ignacio y Agostina acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Diego. Rogando oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Tata Montenegro Palacio, participa con profundo dolor su fallecimiento acompaña a Elsa (Peca) y a sus sobrinos en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Los compañeros del Equipo de Gestión, de su hijo Diego Nicolás: Juan Carlos Vallejos, Griselda Zuaín y María Marta Rufino participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Nilda Rosa Montenegro, Dr. Horacio Renato Alfano participan con mucho dolor el fallecimiento del esposo de mí querida prima Peca, acompañamos a sus hijos, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Domingo Schiavoni, Ma, Amelia, Ma. Julia y Mildre Nazar, recuerdan con infinito cariño a Juan Carlos García " El Colo" un entrañable amigo de la familia, luchador, emprendedor y guerrero de la vida. Lamentamos su fallecimiento y acompañamos a su familia en este momento esperando que el querido el Colo descanse en Paz.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Miguel Ángel Nicolau y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Diego y demás familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Rodolfo Bunge y familia, Martín y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia, en especial a su hijo Álvaro ante dolorosa pérdida y desea a su esposa e hijos una pronta resignación. Elevan oraciones.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti y el coordinador general C.P.N. Norberto Zanni participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Álvaro. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Silvina participa su fallecimiento y acompaña a Diego y Analia en tan doloroso momento. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Amén.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Andrés Bobadilla, Cecilia Gómez Macedo, sus hijos Bernabé y Antonio participan con dolor el fallecimiento del papá de Álvaro y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Eleva una oración en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Aldo J. Gómez, Blanca Macedo de Gómez, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan al Dr. Diego García en tan difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Rubén Giorgis y Fernanda Gómez Macedo participan su fallecimiento y acompañan a Diego y familia en tan doloroso momento. Paz en su tumba.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Marta Zavaleta de Alberto, y sus hijos Arturo, Marcelo, María Delia con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Joquín Guzmán y Andrea Brander participan con mucho dolor la partida del "Colo". Que descanse en paz y brille la luz que no tiene fin

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. La AMET(Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica) participa con profundo dolor del fallecimiento del padre del Dr. Diego García rogando oraciones en su memoria

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Orlando Juan Gorosito y familia acompañan al Dr. Diego García por el fallecimiento de su padre,rogando una pronta resignación

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Carlos Ledesma participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno ". Acompañamos en este triste momento y en el dolor a Peca, Álvaro, Diego y Juani y sus flias. A la distancia pero siempre cercanos en el afecto. Mónica Kobzar, Paula, Lucia, Jorgelina Palacio y flias.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Juan Carlos siempre presente en mi recuerdo. Acompaño en este momento de dolor a mi hermana Peca y a mis sobrinos Álvaro, Diego y Juani y flias. Tu cuñada María Luisa Montenegro Palacio. Eleva oraciones en su querida memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Tío querido siempre estarás en nuestro corazón. Fuiste muy importante en nuestras vidas, presente con mucha alegría. Acompañamos a la tía Peca, Álvaro, Diego, Juan en este triste y doloroso momento. Lucas, Fabi, Mauricio Luisina, Lorenzo y Fiorenza Giordana.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Javier Pérez Carletti, Gabriela Cano y sus hijas Safia, Malena, Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Eugenio Pérez Carletti y sus hijos Ezequiel, Juan Pablo y Martin participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "No lloren, porque estoy durmiento en los brazos del Señor". Sus amigas de siempre. Pelada, Nega, Estrella Correa Gomez y Yoly Gómez, participan con dolor elfallecimiento de su querido esposo Juan Carlos, rogando al Señor, consuelo para su esposa Peca e hijos. Elevamos oraciones en su memoria, fortaleza y consuelo.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Siempre estarás en el corazón de tus hijos Claudia, Sergio y Cristian Garcia y de sus flias. y nietos Barbara, Chiara y Lucas. Que en paz descanses.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Dursi, Andrea, Ledesma Matias, Leguizamon, Miriam, Sotomayor, Karina, Acuña, Teresa, participan con dolor su fallecimiento.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Los compañeros del piso 12 de la Asesoría Legal Ministerial de su hijo Dr. Diego Garcia: Dres. José Aranda, Sebastián Durán, Nicolás Juarez Villegas, Alberto Salido Mario Bonacina, Sandra Zeman y Secretario de Legales Iván Dell' Aringa participan de su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Dr. Carlos Alfredo Jugo, su esposa Juana Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián, María Florencia Jugo y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su hijo Álvaro y a toda su familia en estos momentos. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Dra. Lucy del Valle Ibáñez acompaña en el dolor por la partida de su padre, a su hijo, el querido amigo y excelente colega, Dr. Diego Nicolás García, rogando a Dios le dé una pronta y cristiana resignación. Ruega oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana y respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Que brille para él la Luz infinita.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. María José Argañarás y su hija Martina Guerrieri participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina y Santiago lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor por la partida de Juan Carlos. Ruegan por su eterno descanso en el Señor.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Federico Perez Carletti, Gabriela Maud y sus hijos Facundo, Rocío, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participan con profundo dolor su partida, guardando en el recuerdo su increibñe presencia siempre positiva y llena de cariño. Abrazamos a Peca Montenegro y sus hijos Alvaro, Diego y Juani, sus familias y los chicos.

GARCÍA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sara Weyenbergh y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GAUNA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su esposa: Layda López, sus hijos: Débora, Lucas y Yonathan, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Tus sobrinos: Dante y Rita, Clelia y Aníbal, Mary, Paola, Omar y Roxana y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Olguita querida, mamá y abuela amorosa, siempre con una sonrisa y don de gente para todos. Ser de luz que ilumino la vida de quienes tuvimos la bendicion de conocerte. Mariel, Adri, Liz, Omar, Mariela, José, Silvia, Dany, Marcos y Claudia acompañamos a sus hijos Marisa, Dany, Gustavo, Betty y a tus nietos queridos en tu reencuentro amoroso con el Padre Celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE ÁVILA, OLGA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. "Señor tu hija ya está ante Ti. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañamos en este momento doloroso a su nieta Marysol Occhionero y a su familia. Sus amigas Alejandra, Antonella, Carolina, Rocio, Milagros, Magdalena, Cinthia y Johana.

GONZÁLEZ, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus sobrinas María Esther Pérez, Silvana Elizabeth Cecconi, Débora Soledad Cecconi, su sobrino político Luis Alberto Serrano, sus sobrinos nietos Luis Facundo Serrano y Luciano Gabriel Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Luchin. Te fuiste tan de repente, insexplicable y dolorosa tu partida. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Oscar Cecconi, Julio Cecconi y flia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hemano de su cuañda Nena. Rogamos fortaleza y consuelo a toda su familia.

ITURRE VDA. DE BARRAZA, ROSA RAMONA (q.e.p.d) Falleció el 6/11/20|. Sus hijos Carlos, Omar Barraza, su comadre Teresa Ledesma, ahijadas Inés y Patricia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

JUÁREZ CÉLIZ, DOMINGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/20|. Sus vecinos de toda la vida Elisa Chela y Cacho Gallo participan con pesar el fallecimiento de Pelao Juárez y acompañan a su esposa Ana Paz y su hermano Chingolo Juárez y a todos sus seres queridos, ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, SALVADOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Señor tu hijo esta frente a ti, recibelo en tus brazos amorosos, dale el descanso eterno y una pronta resignacion a su familia. Mi buen amigo, se fue sin despedida. Dios lo llamó a su lado, no hubo tiempo. Siempre lo recordaremos tan alegre y servicial, gracias por tantos años. Lo llevamos en nuestro corazon. Gloria Juárez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, SALVADOR DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Ya descansas en los brazos del Señor. Vivirá siempre en nuestros corazones. Gracias por su entrega. Silvia S. de Aguilar, sus hijos Fernando y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su esposo José Raúl Carrizo, su hijo Francisco José Carrizo y su nieto Fausto Carrizo y Daniela Navarro. La recordaremos por siempre.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su madre: Elida Navarro de Muñoz, su esposo: José Carrizo, sus hermanos: Adriana, Marcela y Gonzalo, hnos. pol. y sobrinos, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su madre Élida Navarro de Muñoz, sus hijos Marcela, Adriana y Gonzalo, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su hermano Gonzalo Muñoz, Andrea Pinedo y su sobrino León Muñoz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su suegro Olindo Raúl Carrizo, su cuñada Claudia Carrizo e hijos acompañan con inmenso dolor a la familia Muñoz, la recordaremos con mucho cariño y amor.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Daniela, Nélida y su nieto del corazón Fausto lamentamos inmensamente tu partida y te recordaremos siempre con amor. Nuestras condolencias a toda su familia.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Querida amiga, con inmenso dolor te despedimos. Silvia Abdala, Alicia Rivera, Adriana Navarro, Belén Trejo, Andrea Lucena y Silvia Chuaire. Siempre estarás en nuestros corazones. Te vamos a extrañar. Descansa en paz querida amiga. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

OVEJERO, ELODIA ODILA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su esposo Ramón Ysidro Acosta, sus hijos Ángela, Néstor, Fabio, Acosta, su hija del corazón Luci, h/ políticas Devora, Mónica, nietos Morena, Victoria, Josue , Gerónimo, Jairo, y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIO LA PLATA 162 TEL 4219787.

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (q.e.p.d) Falleció el 6/11/20|. Su madre Juana Nicolasa Rodriguez, sus hijos Diego y Exequiel, sus hermanos Buby y Mirta y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad - Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Querido sobrino duele tu partida pero ya descansas en los brazos del Señor que en verdes praderas te protegerá. Sus tíos Ede Ovejero y Chichi Brandán, sus primos Daniela, Lauri, Emilio, Belén, Luis y Virginia Padilla, participan con profundo dolor su fallecimiento.

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus tíos Oscar y Griselda, sus primos Ibette, Soledad, Guillermo y sus respectivas familias; familias Fringes y Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.,

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mí no norira". Vecinos de toda su vida del Grupo 9 del barrio Mishky Mayu, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (CHOBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. El Club Atlético Central Córdoba participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio, colaborador y ex dirigente y acompaña con profundo dolor en este difícil momento a su familia.

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (Choba) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. "Los amigos que nunca te olvidaran". Richard Ibáñez, Tambera Díaz, Marcelo Moises, Chara Moisés, Guillermo Bravo, Freddy Camiletti, Humbi Chein y Rody Toloza acompañan a su familia.

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (Choba) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Richard Ibáñez, Martin Ibáñez y sus respectivas familias participan conprofundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan dolorosa perdida.

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (Choba) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Juventud Ferroviaria participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a la familia en este duro momento.

OVEJERO, RUBÉN ALFREDO (CHOBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Humbi Cheeín y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Choba.

OVEJERO, SANTOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su esposa María Cristina Gómez, sus hijos Alejandro, Diego, Maria, Cristian, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COB HAMBURGO. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

RUIZ, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su esposa: Azucena, sus hijos: Luis, Fabián, Javier, Valeria, Rocio, Pablo y Ramiro Ruiz, hijos pol. y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement El Descanso. Org. Amparo SRL:- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposa: Eugenia María Castiglione de Sal, sus hijos: Eugenia, Agustin y Gonzalo y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Pablo Prieto y sus hijos Agostina y Luciano participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Silvia Méndez Castiglione y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Médicos, personal técnico y administrativo del Consultorio Castiglione y TACSE, despiden al colaborador y envían condolencias a su familia.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. María Cecilia Castiglione y sus hijos Santiago, Belén y Nacho Rosales con mucha tristeza participan del dolor de su querida familia.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Clemente Di Lullo y su esposa Sara Celia Aguirre participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El Dpto. Alumnos de la Universidad Católica participa con pesar su fallecimiento. Acompañando a nuestra compañera y amiga María Castiglione en este momento de dolor: Pichona Acosta, Karina Saavedra, María Leguizamón, María Luisa Moyano, Viviana Guercio y María Inés Costas.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Patricia Moltini, Ángel Luna Roldán y sus hijos Pilar, Nacho, María Gracia y Evangelina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Mercedes Sonzini, Mariana Rivas y Patricia Moltini participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Eugenia y acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. José Andrés Rivas, Susana Ribas Meneclier, sus hijas Mariana, María Fernanda y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus vecinos y amigos: Germán "Colo" Ebrecht y Guadalupe Anna lo despiden con profundo dolor y acompañan a su esposa Eugenia y a sus hijos en este doloroso momento. Descansa en paz querido Agucho. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Pablo Presti y Betty Pérez Curbelo e hijos: Pablito, Giuliana y Alejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Elda Sánchez Colombo participa con profunda pena su fallecimiento. Reciba su familia mi más sentido pesar. Descanse en paz.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". María Silvia Gigena y Ramón Álvarez, José Ernesto Gigena, María Gabriela Gigena, Mariano Gigena y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Eugenia, a sus hijos Agustín, Euge y Gonzalo, pedimos oraciones a su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Miguel Armando Sánchez, Silvia Margarita Ruiz, sus hijas María Virginia y María Emilia participan su fallecimiento. Rogamos a Dios, pronta resignación para su amada familia. Feliz resurrección Agustín.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. María Luisa Rímini Olmedo, sus hijos María Luisa, Raúl, Tristán, María, Joaquín, Agustina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su amiga Licha, a Eugenia y demás familiares. Ruegan por el descanso de su alma.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el rector Ing. Luis Eugenio Lucena; señores vicerrectores académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de relaciones institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, decanos, secretarios del rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, participan con pesar el fallecimiento del esposo de la Dra. Eugenia María Castiglione de Sal; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. La comisión ejecutiva y los socios de la Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero, funcionarios y personal administrativo y técnico despiden con profundo dolor al esposo de la asociada Dra. Eugenia María Castiglione de Sal. Esperan para toda la familia Sal Castiglione el pronto consuelo de la fe.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El personal de la Asociación Civil Universidad Católica de Santiago del Estero (ACUCSE): Dr. José Luis Navarro, Dr. Luis María Álvarez Valdés, Lucrecia Heredia, Marta Jensen de Méndez, Irma Fabiana Rojas y Noemí Coronel expresan su pesar ante esta infausta noticia. Esperan para toda la familia Sal pronta resignación.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar la partida del muy apreciado Agustín. Acompaña a su esposa Dra. Eugenia María Castiglione de Sal, hijos y familiares en estas circunstancias tan tristes con oraciones, respeto y afecto.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Mercedes Sonzini, Maria Soledad Vittar y Ricardo Vittar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Euge y flia. en estos difíciles momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Maria Carolina Abdala (Pecositos y Verona) CPN. Maria Celia Abdala, participan con mucha tristeza su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso. Y que brille para él la luz que no tiene fin.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus amigos y ex compañeros: Nancy Blanco, Mariela Uñates, Oscar Ferreyra, José Elias, Cristina Casas, Tere Unzaga, participamos con mucha tristeza su partida y acompañamos a la familia en este dificil momento. Descansa en paz querido "Agucho". Besos al Cielo.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos con mucho cariño y elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Escribanía Jimenéz participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Walter Pedro Cura y Maria José Rizo Patrón participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Agustina, Mariana y Josefina Cura Edippo participan su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su familia.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. María Laura Ruiz Alvelda e hijos: Juan Martín, Santiago y Agustín Bustos Ruiz acompañan con profundo dolor la partida del querido amigo Agustín. Rogando a nuestro Señor consuelo y fortaleza para su amada esposa y entrañable amiga Eugenia e hijos. Así como a su mamá Licha y hermanos. "Cuando un ángel llega al cielo, el Señor se viste de gloria". Rogamos oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Miguel Angel Siufi, despide con pesar y cariño a querido Agustín, elevando oraciones por su descanso eterno y pronta resignación de sus fliares.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Miguel Ángel Siufi (h) y Personal de PALAU Panaderías participan con pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento, atesorando muy buenos recuerdos de Agustín.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Guillermo Ruiz Alvelda, María Laura Ruiz Alvelda, Eduardo Daniel Bayugar Alvelda, Graciela Beatriz Bayugar Alvelda y familias, participan con profundo dolor la partida de nuestro entrañable amigo Agustín, en honor a la amistad de tiernas infancias a través de nuestros padres y con gran congoja abrazamos a us madre Licha, hermanos, su esposa e hijos. "Querido Agustín, vivirás eternamente en nuestros corazones". Que brille para ti la luz que no tiene fin.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Extrañaré nuestra charlas donde siempre había un problema y que se resolvía siempre y con un chiste. Hasta internado nos hicimos una broma. Fuiste una gran persona. Pero serás un ángel de la guarda que cuidará de Eugenia y los chicos. Para ellos no tengo palabras de consuelo solo el Señor que te da fortaleza y resignación les concederá. Mónica Nader.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. María Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este momento de inmensa tristeza. Ruegan fortaleza y consuelo Divino para ellos.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Rodolfo Renolfi, Delia Inés Castiglione y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones a su querida memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Valentín de la Rúa y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Agustín. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Nuestras oraciones y solidaridad en el dolor. Familia de Eduardo Maidana.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Enrique y Sandra Serrano, sus hijos Matías, Paula, Daniela y Ariel Serrano, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Agustín y acompañan en este difícil momento a Eugenia e hijos. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Directorio, gerencia y personal de Credecon S.A participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Señor, recibe a tu hijo en tu Reino con mucha alegría y que brille para el la luz que no tiene fin". Daniel Olmedo, su esposa Mercedes Peláez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y Eugenia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de mucho dolor a toda su familia. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá" Soledad Vitar, Miguel Abate, Lidia Alcorta y Rita Spath participan con profundo dolor y acompañan a su amiga Eugenia Castglione, y a sus hijos Euge,Agustín y Gonzalo en este difícil momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Walter Azuz, su esposa Nicky Cano y sus hijos, participan con profundo dolor la partida del querido Agustín y acompañamos a su flia. en este duro momento con oraciones y con la certeza que el ya goza de la compañía de quienes lo precedieron y de la luz que no tiene fin.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Guillermo Angriman y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en éste penoso momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. "Caminante no hagas ruido que Agustín se ha dormido en los brazos del Señor ". Te despedimos con profundo dolor querido Agustín. Acompañan a Eugenia y su querida familia en este momento de dolor. Emma Ledesma y su hija Luciana Frediani.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Consorcio TabyCast participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Para un gran tipo QEPD. Javier Albertali.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Marcos Guillermo Herrera, María Cristina Jiménez, sus hijas: María del Huerto, María Josefina Herrera y José Grand y su nieto Milo Grand participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Marta De Simone Vda. de Mocchi y familia, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su querida esposa Eugenia e hijos en esta triste situación. Se ruegan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a Eugenia y a sus hijos con sus oraciones.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Anita Castiglione y sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a Eugenia y sus hijos.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola; Ignacio Castiglione y Sonia Mejail; M. Del Carmen, Fernando, Agustín, Ana Cecilia y José Ignacio Lugones Castiglione y sus respectivas familias, Ines Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Eugenia y sus hijos.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. María Inés Castiglione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Alberto Villaverde, Marta Galindez y Gonzalo Villaverde, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Silvia Llavar, sus hijos Eugenia María y Enrique Miguel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eugenia, a sus hijos y demás familiares en tan dolorosa pérdida.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Guillermo Montenegro, Andrea Escontrela y sus hijos Guillermo, Martina, Justo y Mateo lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Tuty Japaze y familia despiden con gran afecto al apreciado Agustín y acompañan a su esposa e hijos rogando oraciones por su descanso en la Gloria del Señor.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Silvia y Víctor Feijóo, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Marta Casado participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Eugenia y ruega oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JUANA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Hermana, gracias por los años que me regalaste, hoy el Señor te llevó a su lado pero tu permanecerás en nuestros corazones. Descansa en paz. Rogamos una oración. Su hermana Reina, sus sobrinos Gladys y Humberto, sus sobrinos nietos Horacio y flia, Daniel y flia, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SALVATIERRA, JUANA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Que el Señor te reciba en sus brazos, con profundo pesar participan su fallecimiento. Margarita Cáceres, sus hijos Claris, Dante, Myriam y su ahijada Vanesa Ruiz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SALVATIERRA, JUANA VICTORIA (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Su hna. Reina Amanda, sobrina Gladys Rocha y familia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SALVATIERRA, JUANA VICTORIA (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Ramón Humberto Guzmán y sus hijos Ramón, Emilse y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTORO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/11/20|. Su esposa Josefina Wonnenberg (Negrita), participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la Pcia. de Bs. As.

SANTORO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/11/20|. Sus hermanos políticos Carlos y familia, Norma y familia, Chichí y familia y Vico y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la Pcia. Bs. As.

SANTORO, JUAN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/11/20|. Carlos Wonnenberg y Aurora, sus hijos Carli y Jorge, su hija pol. Eli y su nieto Matías y Nori Medina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en la Pcia. Bs. As.

SORIANO VDA. DE MURO, LILIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus hijos Hugo, Carlos, Estela, Beatriz, Alejandro, Andrea y Nicolás, hijos políticos Claudia, Teresa, Walter, Rubén, Natalia y Rosa, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

SORIANO VDA. DE MURO, LILIA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su hija Ana Estela, su hijo político Walter, sus nietos Claudia, Raúl, Luly y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados Colón 2186 Bº Sarmiento e inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TORRES, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. La Fundación Conciencia y Acción Ciudadana y todas las personas que la conforman participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Felipe Santiago Torres. Acompañamos en el dolor a su hijo Sr. Cristian Torres y a toda su familia. Elevamos oraciones en su querida memoria y rogamos por su eterno descanso.

TORRES, JUSTO EUSTAQUIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus hijos Oscar, Roger, Ramona, Santiago, Eli, Noemi, Cristian, Santi sus nietos Emanuel, Ana, Ángel, h. políticas y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanso. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

TORRES, RAÚL DONATO (q.e.p.d.) Falleció 3/11/20|. "Ten confianza en el Señor, Él te socorre y te defiende. Él no se olvida de nosotros y bendecirá a aquellos que te temen". Amigos Rosy y Anchy Ávila, sus hijos Claudia, Carly y Natalia participan con profundo dolor la partida del amigo Rayo y acompañan a sus hijos y hermanos en éste trance, rogando la pronta resignación.

VIÑA, CARLOS ADOLFO (q.e.p.d) Falleció el 7/11/20|. Sus hijos Carlos, Georgina, Federico, sus hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

YBÁÑEZ, SEGUNDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su esposa Aranda Leonilda Elina, sus hijos Sebastián, Santi, Angélica, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ZANAGUA, NORMA (q.e.p.d) Falleció el 7/11/20|. Su esposo Prudencio Delgado, sus hijos Mario, Marcelo, Inés, Cristina, Rosana, sus nietos y bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 9 hs. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

ROLDÁN VDA. DE GEREZ, VIRGINIA E. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Mamita cumples tres años de tu partida, siempre estaras en nuestros recuerdos. Sus hijos Liliana, Tito y Lucy, sus hijos politicos,nietos y bisnietos, invitan a la misa virtual que se oficiará hoy a las 19 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CASTILLO, FLORENCIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Amado padre: es dificil aceptar tu partida, pero sabemos que estas en la Casa de Dios Padre, donde solo hay gozo y paz. ¡Viviras por siempre en nuestros corazones! ¡Gracias por todo papá! Al cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Su esposa Elida y sus hijos Verónica y Juan, hijo politico Martín y sus nietos Matias y Jimena, ruegan oraciones pidiendo por el eterno descanso de su alma. Agradecemos el apoyo recibido de los compañeros de trabajo de su hijo Juan, a la familia Herrera, y los familiares Jiménez por su acompañamiento permanente. Se ruega una oración en su memoria. ¡Descansa en paz!

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Fue triste decirte adios Papá aun tengo muchos recuerdos bellos cuando nos hacias jugar, nos llevabas a pasear, nos enseñabas y muchas otras cosas. Te fuiste tan pronto, pero sabemos que en el lugar que estés te encuentras bien. Siempre estarás en nuestros corazones, papá. Sus hijos Cecilia, Ricardo y Ana.

CORBALÁN, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Te llevo en mi alma. Hace un mes que partiste al Cielo ni las circunstancias harán que me olvide de tu sonrisa y alegria, vivirás en mí para siempre. Me quedan tus picardías y sonrisas dormidas en mi recuerdo. Te fuiste y dejaste un vacío enorme en mi corazon. Elida Raquel Luna de Corvalán.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Negro: para no creer. El domingo 18/10/20 Día de la Madre pasamos todos juntos; el lunes 19 a las 8.30 hs. saliste de la casa con tu hijo Santy a buscar médico él sin regreso, así partió Nito un 28/10/20. Pero eso no significa que te fuiste, siempre estarás a nuestro lado y en los recuerdos. Llevaste una vida de alegría, bailes, bromas, tantas cosas que hicimos con aciertos y desaciertos, pasamos más de 40 años juntos, así llegó un día a reinar alegría, felicidad con la llegada de tu adorada nietita "Alexia Lionela" (mi Santita) quien te hizo reír, bailar, jugar, son tantas las cosas que siempre nos la llevaremos en nuestros corazones eso es lo que importa. Negro ahora en el cielo estarás acompañado de tus dos hijos, padres, tía y todos los seres queridos. Ayer 07/11/20 hizo nueve días. Nos parece un sueño. María Lourdes, Santiago (mi Pollito) Wendy Leonardo Fayas Quesada, Miriam Ruiz y Lourdes agradecen a todas las amistades que nos acompañaron.

GEREZ, CLAUDIO LEONEL (NITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/20|. Al cumplirse el 9no. día de su partida al reino del Señor. Elevamos oraciones por su eterno descanso, estarás presente por siempre en nuestros corazones. Abrazamos a tu esposa, hijos, nieta, hermanos y sobrinos. "Que Dios les dé consuelo en este doloroso momento". Lidia Basualdo de Moreno y familia.

GÓMEZ DE FERNÁNDEZ, ELSA SONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Madre siempre estarás presente en nuestras vidas. Tenemos el corazón estrujado, extrañamos tus palabras de aliento en todo lo que emprendíamos, tu cariño, tu sonrisa. Cuatro meses ya que no estás físicamente con nosotros. Nos consuela saber que estas en un lugar hermoso junto a Dios nuestro Señor, donde ya no sufres. Tus hijos Inés y Alfredo Fernández, tus hijas políticas Marilu y Cecilia, tus nietos Silvina, Pepe, Martín, Belén, Leandro y Mauricio. Tus bisnietos Martino y Máximo. Ruegan oraciones en su memoria

CORIA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Tu partida inesperada nos deja una tristeza infinita. Tus amigos Gaby Cátalfamo y flia, Topo, Oscar Bruno, Gordo Palacio, Pájaro Gómez, Carlitos Cátalfamo y flia, Vitilo Roldan, Luchi Cerioni, Fredy Suárez, Lobo Fischer, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

CORIA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Y la noche te cubrió amortajando tu esencia el faro que me alumbraba eras tú, con tu presencia. Seguiremos tras tus pasos porque era linda tu huella y si Dios así lo quiso lamentaremos tu ausencia. Hermano, te extrañaremos sin medir las consecuencias. Tu faro ya se apagó, me hace falta tu presencia. Chiquitín Coria partió y el cielo está sin estrellas. Solo penumbras quedaron al costado de tus huellas. Tus compañeros de la Promoción 1974 del Instituto Bernardino Rivadavia, participan de su partida al encuentro del Señora.

CRUZ, TEÓFILO APARICIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus hijos Elizabet, Adriana, Gustavo,Patricia, Adolfo, Viviana, Maria, hijos politicos, nietos, bisnietos, cuñado Domingo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

GIMÉNEZ, NATALIA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus hijos Nelci, Nanin, Mauro, hermanos Raquel, Patricia, Ana, Juan, su nieto Consti, hijo politico Alexis y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GODOY, CARLOS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Sus hijos Carlos, Marcos, Lucas, sus nietos Tiziano, Emma del Rosario, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cem JARDIN DEL SOL .COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su esposa Mary Tejedor, sus hijos Mary Carmen, Martín, sus hijos pol. Daniel Fiad, Gabi Céliz, Verónica Correjidor, sus nietos Vaitiaré, Braian, Jazmín, Tomy, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO Negucho (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su esposa Delicia Mary Tejedor, sus hijos Maricarmen, Martin, h. políticos Daniel Fiad, Verónica Correjidor, Gabriela Céliz, sus nietos Brahian, Vaitiare, Tomas, Jazmin y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". Su hija Mary Carmen, su hijo pol. Daniel Fiad y su nieta Vaitiaré Fiad, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO Negucho (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su hermana Dirce Suárez, sus hijos Ariel, y Lorena Artayer, su hija política Analia Orellana y su nieto Ariel Alfredo Artayer. Sus restos serán fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol y ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO Negucho (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su hermano José Napoleón Pereyra, sus hijos Diego y Maida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín de Sol y ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Berta Tejedor, Ramón Cejas, sus sobrinos Pablo, Adrián y Lucas Cejas y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Sus vecinos y amigos de siempre Olga Lucia Águila con sus hijos Federico, Eliana, Javier y Andres Mattar participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor y elevan una oracion en su memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO Negucho (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Lucas Daniel Zanni y flia. despiden a su entrañable amigo y vecino Negucho acompañando a Mary, Maricarmen y Martín en estos momentos difíciles, pidiendo al Altísimo consuelo para su dolor.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (NEGUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Negucho querido, Dios te llevó a su lado para el reencuentro con tu hijo amado, te vamos a extrañar mucho, dale fuerza a tu esposa e hijos para seguir. Tus vecinos,Daniel Zanni, Magali Ríos , Rita y Lucrecia con sus respectivas familias, ruegan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (NEGUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Don Negucho cuantos recuerdos tan lindos quedaran grabados en mi memoria, gracias por su amor, solidaridad y el cariño que siempre lo caracterizó. Acompañamos a toda su familia en este duro momento. Participan de su fallecimiento, Jose Luis Neder, su esposa Lucrecia Zanni e Hijos Nazira, Francisco e Ignacio.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Junta Vecinal del Barrio Mercantil de la ciudad de La Banda, despide con un profundo dolor a un gran vecino, excelente persona querida por todo el barrio. Que brille para él la luz que no tiene fin. Acompañamos en este duro momento a su esposa, hijos y nietos.

BONIFETTO, MERCEDES AGUSTINA (q.e.p.d) Fallecio el 7/10/20|. "Me acompañarán tu bondad y tu favor durante toda mi vida. Mi mansión será la Casa del Señor por largo, largo tiempo". Su prima Mirta Beatriz Bonifetto eleva oraciones en tu querida memoria por tu descanso en paz. Brille para vos la luz que no tiene fin.

BONIFETTO, MERCEDES AGUSTINA (q.e.p.d) Fallecio el 7/10/20|. "Aunque pase por quebradas oscuras no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me confortan". Mercedes hoy se cumplen un mes de tu partida a la Casa del Padre. Te recuerdo y te recordaré siempre con mucho cariño. Descansa en paz esperando la feliz resurrección. Tu prima Rosa B. Gómez Bonifetto ruega oraciones en tu memoria.

BONIFETTO, MERCEDES AGUSTINA (q.e.p.d) Fallecio el 7/10/20|. "El Señor es mi Pastor, nada me falta en verdes pastos él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce, fortalece mi alma, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre". Virginio Bonifetto y su hija Marcela Bonifetto la recuerdan con cariño y elevan oraciones en su querida memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

DIEZ, LUIS ERNESTO Cabo 1º (Musa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Hoy 1 año que partiste al reino de los cielos, y nuestro dolor por tu ausencia cada día duele mas, tu esposa Isabel Abregú, sus hijos Petrona, Marilyn, Rita, Mario y Yessica, sus hijos pol. Javi y Yesi, sus nietos y demás fliares. Ruegan una oración en su memoria.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su madre Marta, su hermano Vicente, su hermana política Fani, su sobrina Micaela, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLEGOS, MARTA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tu amiga Silvia, al cumplirse un año de su fallecimiento, ruega oraciones en tu memoria.

CHÁVEZ, RAMÓN ANTONIO (NONO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20| Vicente Lo Bruno y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

GALLARDO, MARÍA ISABEL (Chabela) (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Eduardo Corvalán, su esposa Rosi, sus hijos Pablo ,Mariana, Martín y Matías, su nieta Emi participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro hijo político Pedro.

GÓMEZ, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su hijo Luis Antonio Rojas, h. política Noemi Lobos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Forres. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20 Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado. Ruegan una oración en su memoria.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20 El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su memoria.

MARADONA DE CASAL, OLGA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Julio Oscar Azar, sus hijos Julio, Carolina y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con cariño a Titina, Cecilia, Juan, Fabián y demás familiares en este momento de dolor.

PERALTA, ANTONIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/19|. A un año de su fallecimiento, su madre Francisca Peralta, sus hermanos Luciano, Eva, Ester, Roque y Daniel elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

RÍOS, ROQUE LÍDORO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/18|. Papito, tu partida cambió mi vida, pero habitas en cada recuerdo, en cada fecha especial compartida, en cada momento.... Honraré tu memoria por siempre y seguirás siendo parte de mi vida y de mi mundo. Hoy me sujeto firmemente a tu legado de humildad, responsabilidad, trabajo y sobre todo a la familia, me sujeto a cada una de tus virtudes para transitar la vida de la mejor manera posible. Su hija Mónica, hijo pol. Claudio, nieto Matías elevan oraciones en su memoria. al cumplirse dos años de su fallecimiento.

ACUÑA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/20|. Jote querido, hoy se cumplen 9 dias que ya no estás con nosotros, te recordaremos siempre. Tu hermana Betty Acuña y demás familiares oficiarán un responso en el cementerio de Vilmer.