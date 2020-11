VIDEO | El padre Ramírez reflexionó la parábola de los previsores y siempre listos

08/11/2020 - 13:15 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, Mateo 25, desde el versículo 1 al 13, que habla sobre la parábola de los previsores y siempre listos.

"La palabra de Dios habla de las diez jóvenes que están esperando para entrar a las bodas. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Tenían que mantener una lámpara encendida que les permitiera ver el camino por donde seguir. Y por supuesto, a todas les vino el sueño y se durmieron", comenzó relatando el sacerdote que todos los días ofrece la misa a través de Facebook.

Y agregó: "El tema no es que se duerman, porque es normal, el tema es cómo se despertaron. Las que fueron previsoras, necesitaban más aceite para la lámpara y lo tuvieron. Las otras, no. Quisieron comprar y cuando volvieron ya se habían quedado fuera".

"Es algo que se aplica a la vida en la actualidad. Me pasa a mí, por ejemplo cuando no preparo las cosas antes de dormir y al otro día, me enloquezco. Yo entiendo que el tiempo de hoy nos llama a 'vivir el ya', pero las cosas no terminan ya. Y cuando vos amas algo o a alguien, prevés el futuro, el quéhacer. Hay que mantener el equilibrio, sin mucho apego y sin pensar tampoco que el mañana no llega nunca", reflexionó.

"Hay que estar preparados, estudiar, entrenar, alimentarse. Ojalá que el tiempo nos encuentre preparados para reencontrarnos con Dios que nos está esperando", finalizó.