La pandemia no detiene la fertilidad creativa de Raphael

Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, no descansa. Al encierro, producto de la pandemia del coronavirus, le hace frente creando, lanzando discos y preparando recitales.

El artista celebrará su 60º aniversario con un disco de duetos y un concierto para el 19 de diciembre en Madrid. No hay pandemia que detenga al “Divo de Linares”. Así como dio a conocer el dueto que realizó con Manuel Carrasco cantando “Me olvidé de vivir”, próximamente lo hará con Luis Fonsi, Vanesa Martín y Pablo Alborán.

“El Monstruo de la Canción”, como se lo conoce a este gran artista nacido hace 77 años en Linares, realizará un concierto el próximo 19 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. En tanto, el disco estará disponible a partir del 27 de noviembre.

Como el mismo Raphael ha dicho, el álbum está enriquecido con las canciones que siempre quiso cantar y nunca grabó. Así como con Carrasco cantó “Me olvidé de vivir”, con Luis Fonsi lo hará con “Vida loca”; “Se nos rompió el amor”, con Vanesa Martín; “Treinta y seis”, con Pablo López; “Vivir así es vivir de amor”, con Gloria Trevi; “De quererte así “, con Pablo Alborán; “Agradecer la Marcha”, con Natalia Lafourcade; “Qué bonita la vida”, con Alejandro Fernández; “Lucha de gigantes”, con Izal; “Frente a frente”, con Mon Laferte; “Lágrimas negras”, con Omara Portuondo; “Alfonsina y el mar”, con Luciano Pereyra y “Resistiré”.

“Este disco es distinto, canto las canciones que siempre me han gustado. Son mis canciones favoritas, pero que nunca había grabado porque no eran mías. Lo gracioso es que me comporto ahora como cuando empecé y no tenía repertorio. Manuel Alejandro me hacía dos o tres temas y el resto eran canciones que me gustaban: My way, que lo hice en español y fue un trancazo; El tamborilero, un éxito mundial”, resaltó el artista al referirse a su nuevo disco.

La única canción que canta solo en este disco es “Resistiré”, que cobró bríos en estos tiempos de pandemia. Cuando le preguntaron si lo hacía en virtud a esta situación, Raphael respondió: “No, no la escogí por eso; es una canción pedida por mi mujer. Cuando Natalia se la oyó al Dúo Dinámico, me dijo: ‘¿Por qué no la cantas tú también?, seguro que lo harías muy bien”. Es la única canción que ella me ha pedido que grabe”.

Definiciones

Mientras, en declaraciones a XLSemanal, habló acerca de ser considerado un ícono del colectivo LGBT. “¿Soy icono gay? ¿Sí? Pues me parece muy bien. En todo lo que se mueve en este mundo, yo quiero estar”, expresó “El Niño de Linares” cuando le preguntaron sobre el tema.

“Hace unos años que Raphael ha calado entre un tipo de seguidores a los que no se lo hubiera asociado antes: posmodernos, veinteañeros”, le preguntaron en un amplio reportaje realizado por la citada publicación.

“¡Es que yo soy muy moderno! O soy muy acomodaticio a los tiempos que corren. Soy muy amigo de la gente joven y eso se nota mucho”, respondió el prestigioso cantautor.