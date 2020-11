Britney Spears pide permiso hasta para publicar en sus redes sociales

08/11/2020 - 20:36 Pura Vida

Britney Spears vive momento de oscurantismo tras su fulgurante fama lograda en su condición de cantante, pero su realidad dista de un buen pasar ya que sigue estando a resguardo de su padre.

Los fans de la cantante sospechan que al hombre solo le interesa aumentar sus arcas a costa de su hija. Quien supo hacer de su vida lo que quiso, hoy no puede disponer, por ejemplo, de su dinero ni de sus propiedades. Sin autorización, no puede ir de compras, no puede ver a sus hijos, no se podría casar ni puede salir de su casa.

Hay incertidumbre desde su lado ante la imposibilidad de enterarse sobre los movimientos que se hacen desde sus cuentas bancarias. Mientras que su padre aduce que todos los meses rinde cuentas al fisco, ella y su nuevo abogado no están tan seguros de que las cuentas estén claras. Tampoco tiene la posibilidad de explayarse sin previa consulta. Cada frase o imagen que sube a sus redes sociales es previamente chequeada por el entorno que tiene su tutela.

Esto abrió el paraguas protector de sus fanáticos y parte de su familia que no está de acuerdo con el régimen que debe obedecer.