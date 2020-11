Mando: “Uno deja sus sentimientos en las canciones”

08/11/2020 - 20:38 Pura Vida

Armando González, cantante mejicano que trascendió las fronteras como Mando, impone su estilo con una propuesta fresca y con un mensaje claro y esperanzador. Tras su éxito con la versión salsa de “Mi nombre”, el cantante nacido en Monterrey vuelve a la escena con una colaboración para el Dj Daniel Bautista o Mr. Pig. El talento y la amistad hicieron que estos mexicanos crearan “Latina”, un tema mezclado con ritmos del Tropical house y dembow latino.

¿Qué significó realizar una colaboración para Mr. Pig?

Estoy super contento con el recibimiento que tiene “Latina”, una canción que es un experimento porque es la primera canción que canto en inglés. Es un sonido completamente diferente al que he venido manejando, en este caso como el sonido pop mexicano que es el que me caracteriza. En un mes ya superamos las trescientas mil reproducciones.

Al realizar el videoclip de “Latina” se expresa que es “una historia de amor y de rechazo social casi imposible”.

Es muy importante que a través de la música podamos compartir mensajes y contar historias con las que el público se pueda sentir identificado. Latina es un tema que habla de ese amor que uno puede tener por otra persona. Quisimos llevar al video una historia de dos chavitos (chicos) que han sido rechazados en la escuela y que no son populares socialmente, pero todo esto cambia cuando se presentan en un concurso de talentos que se realiza en la escuela. A partir de allí, todo el mundo los respeta. El mensaje es que se puede salir de tu zona de confort y no dejar que la opinión social sea lo que determine tu camino. Yo creo que la gente vive de esa manera por miedo o por no querer que los critiquen. Es importante vivir con convicciones.

¿Salir de esa zona de confort es también para vos las experimentaciones que realizas en lo rítmico?

Cuando empecé mi carrera, para mí siempre es súper importante encontrar mi identidad musical. Como artista, cuando uno tiene definido su sonido es más fácil que el público te identifique, y también a veces es más complicado posicionarte dentro de la industria con un sonido diferente. Esa fue una de mis metas y constantemente estoy buscando mejorar mi sonido. Te diría que mi sonido se lo puede llamar un pop mexicano. Crecí escuchando mucha música en inglés, pero en Monterrey tenemos muchos géneros populares como el rock, el pop y el regional mexicano.

¿Cuánto de Armando González hay en cada una de las historias que narras en “Mi nombre” y “Vamos a hablar”?

Todas. Es importante escribir cosas en las que me pueda sentir identificado. Cuando uno escribe de algo a lo que tiene un tipo de apego emocional, al momento de cantar y grabar se siente diferente. Es importante cuando uno deja sus sentimientos en las canciones. Cuando tu sientes el público también lo siente y esa energía se transmite.