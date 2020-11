Habló el esposo de Marisol: “Dos meses atrás ese tipo la golpeó en la puerta de casa por un celular”

09/11/2020 - 00:06 Policiales

“Dos meses atrás, el tipo (Andrés Alejandro Juárez) vino a casa. En la puerta la golpeó. La acusó de que juntos habían robado un celular y que ella se lo había retenido. Creo que en realidad le molestaba que siga conmigo y no estuviera con él”.

El día después del trágico hallazgo de su esposa, Sebastián Gallo señaló ayer a EL LIBERAL que duda sobre los detalles en torno al triste fin de Marisol Andrea Bustos, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado, una semana después del asesinato.

El femicidio de Marisol, de 35 años, se habría consumado el sábado 31 de octubre, el día después que dejó su casa ubicada en calle Islas Malvinas entre calles 10 y 11 del Bº Bosco II.

“Hace 16 años que estábamos juntos. Es cierto, los dos tenemos adicción por las drogas. No lo voy a negar. Ella me denunciaba y me excluían del hogar. Después, iba a buscarme. Así seguíamos. Se iba de casa y volvía. Así era nuestra vida”, dijo Gallo.

Incidente reciente

Consultado si conoce al acusado, Andrés Alejandro Juárez, de 29 años, Gallo reconoció que sí. Yo no estaba en casa, pero vino hace como dos meses. La golpeó en la puerta y amenazó. Me parece que la acusaba de quedarse con un celular que robaron juntos, o algo así”, dijo.

“Vea, después la buscó en la casa de su padre y ahí la volvió a golpear y hasta le clavó el pedal de una bicicleta a la altura de la costilla”, acotó.

El aludido sería Fernando “Pila” Juárez, padre del detenido y amigo de Marisol, quien residiría en el Bº Santa Lucía.

“Cuando Marisol se fue, salimos a buscarla con mi familia. Martes o miércoles llegamos a la casa de “Pila” y nos dijo que no sabía absolutamente nada de ella”. Para entonces, su hijo ya habría dado muerte a Marisol, cuyo cuerpo habría enterrado a la vera de avenida Circunvalación, entre Lavalle y a pocos metros de Solís.

“A mí no me convence todo esto. El tipo no actuó solo y creemos que alguien lo ayudó. Ojalá la policía investigue bien y podamos saber qué le pasó realmente a Marisol”, resaltó Gallo.

“De lo que sé de ella fuera de casa es que frecuentaba los Bº Santa Lucía, Smata e Industria. Esa era la zona de Marisol. Aún no podemos asegurar que su muerte haya sido como la habría descripto el tipo. Para mí, no hay que descartar a un cómplice al que quizá quiera proteger”, enfatizó.

Hipótesis fiscal

La investigación indicaría que cerca de las 19 del sábado (31 de octubre), Andrés habría llevado a Marisol hasta el escenario fatal, un tanto protegido de las miradas curiosas por altos yuyos. La habría asesinado. Luego, fue a buscar una pala. Retornó, cubrió el cuerpo con un nylon. Le prendió fuego y hasta se sospecha que haya mutilado las piernas con la pala. Cuando los policías fueron a recoger el cuerpo, habrían encontrado muchas partes quemadas. El efecto del fuego es lo que hoy conspira contra la búsqueda de la verdad forense.

“Hasta último momento alentamos la esperanza de que apareciera con vida”

“Marisol y mi hijo tenían sus desencuentros, como cualquier pareja. Muchas denuncias cruzadas”.

Acompañando a su hijo y nieto (de diez años) en horas tan difíciles, Silvia Coronel manifestó a EL LIBERAL que rige una total confusión.

“Estamos muy dolidos por lo que pasó con Marisol. Hasta último momento alentamos la esperanza de que aparecería con vida”.

Al igual que su hijo, Silvia duda que Marisol haya acompañado a su presunto homicida caminando hasta el lugar en que fueron hallados calcinados sus restos.

Exhortación

“Que la Justicia investigue porque el tipo (el detenido) es posible que esté mintiendo. Que investiguen también a su padre”, instó.

“De la casa del padre hasta el monte en que la hallaron habría una distancia de entre 500 y 600 metros. Ella era muy viva como ir con alguien en quien no confiaba, o si sospechase algo malo”, profundizó la suegra.

“No pensamos que esté todo dicho y el tipo no esconda o apañe a alguien”.





“Sólo quiero pedir justicia”, el desgarrador reclamo de una hermana de la víctima fatal





Valeria Vega llora por la tragedia de Marisol y hace un tremendo esfuerzo para doblegar a su afonía e hilvanar una idea: “Sólo quiero pedir Justicia por mi hermana. Es triste lo que le hicieron matándola de esa manera”.