Valentino y un regreso para el olvido tras el Covid-19: la moto se le apagó en la vuelta Nº4

Rossi estuvo más de tres semanas en su casa al dar positivo por coronavirus a mediados de octubre, pero llegó justo a tiempo para entrar en el circuito el viernes, y subirse sobre la moto el sábado en el FP3. El esfuerzo, sin embargo, no tuvo recompensa para el corredor de Yamaha, que apenas cuatro vueltas después de apagarse el semáforo vio cómo su moto se paraba en medio de la pista.

“Fue una pena. Necesitaba terminar la carrera para sumar kilómetros. Pero la moto se paró por un problema electrónico. El motor no se rompió”, explicó Rossi para ahogar la alarma de un nuevo problema mecánico.

“La situación no es fácil, porque parece que no entendemos cómo funcionan las gomas. Hace dos semanas, Morbidelli ganó y aquí hemos ido mal. Además, tenemos problemas de fiabilidad en el motor”, recordó.

“Cuando la moto se ha parado no me enojé, me he puesto a reír. Me han dicho que el problema que he tenido no se daba desde hace 12 años”, dijo irónico el italiano.