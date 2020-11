FÚNEBRES | 10 de noviembre del 2020

10/11/2020 - 00:28 Funebres

Fallecimientos

- Pedro Antonio Vásquez (La Banda)

- Bernardo Socorro Luna (Beltrán)

- José Melicce

- María Isabel Luna de Carrizo (La Banda)

- César Domingo Arias (La Banda)

- Pedro Andrés Santillán

- Carlos Alberto Rodríguez

- Carlos Virgilio Cardozo (Colonia el Simbolar)

- Orlando Argentino Gerez (Dpto. Juan F. Ibarra)

- Osvaldo Crecensio Reynoso (La Banda)

- María Alejandra de los Ángeles Montes

- Juan Carlos Agüero

- Juan de Dios Abrahan Morales (Los Morales)

- Teresa del Carmen Herlán (La Banda)

- Juan Carlos Agüero

- Antonio Evaristo Torres (Pinto)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRA MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

Fundación Conciencia y Acción Ciudadana, sus miembros y colaboradores participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO GOROSTIAGA

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO GOROSTIAGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO GOROSTIAGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/20 y espera la resurrección.

El senador nacional , Dn, José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. EDUARDO GOROSTIAGA

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra, Matilde O’Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DEL FALLECIMIENTO

Dr. JOSÉ ALEJANDRO GUARDIÁN CAMPOS

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti y el coordinador general C.P.N. Norberto Zanni participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TERESA DEL CARMEN HERLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la Madre de la Secretaria Privada de Presidencia, Sra. Silvia Yolanda García y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TERESA DEL CARMEN HERLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios, Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la Madre de la Secretaria Privada de Presidencia, Sra. Silvia Yolanda García y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRA MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRA MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

El Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ALEJANDRA DE LOS ÁNGELES MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRA MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra, Matilde O’Mill participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALEJANDRA MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

El senador nacional , Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/20 y espera la resurrección.

Presidente del Honorable Concejo de Deliberante Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participan con dolor el fallecimiento del hermano de la empleada Gladys Rodríguez.

RECORDATORIO

CARMEN RAMONA VALLEJOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/08/2020 y espera la resurrección.

Mamá: Fue tan difícil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a nuestro lado, que tu sonrisa quedaría en un recuerdo y que tu voz solo quedaría en nuestras memorias. Pero a pesar del gran dolor que nos a causado tu muerte, tu recuerdo seguirá dentro de nuestros corazones y por ello, tú siempre seguirás viviendo. TE AMAMOS MADRE MIA.

Al cumplirse 3 meses de su partida, su esposo Armando y sus hijos Verónica, Oscar y María ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

YRMA CRISTINA DOMINGUEZ DE ALLALL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/11/19 y espera la resurrección.

Madre querida: te extraño, hoy hace un año que te marchaste al Cielo y no hay un día que no te recuerde. escápate un ratito y ven abrazarme, te necesito. Tu hijo Cacho y demás familiares, piden una oración en su memoria.

RECORDATORIO

JOSÉ ORLANDO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/20 y espera la resurrección.

José … nos enseñaste a ser fuertes, alegres y guerreros. Nunca olvidaremos lo afortunados que somos por haberte tenido en nuestras vidas, eternamente estaremos agradecidos por haber tenido un ser tan maravilloso y puro como fuiste. Cada persona que te tuvo en su vida sabe lo bueno, humilde y amoroso que eras. Es seguro que en el lugar que ahora te encuentras estás sonriendo, jugando y haciendo feliz a todos los que te acompañan. Te amaremos por siempre y jamás olvidaremos ningún momento vivido a tu lado. Siempre te diremos hasta pronto porque sabemos que existirá el reencuentro. Te aman tus padres Palmira y Mario, tus hermanos Mario, Soledad, Pamela, tus sobrinos Alma, Brenda, Daniel, Inti, Lara y tus cuñados Raquel, Fernando y Diego te recuerdan en el noveno día de tu partida.

AGRADECIMIENTO

DR. JOSÉ ALEJANDRO GUARDIÁN CAMPOS

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/20 y espera la resurrección.

Su familia agradece profundamente a todos los que nos acompañaron en este difícil momento que nos toca atravesar, que es la muerte de nuestro amado esposo y padre. Transitamos este momento contenidos por grandes profesionales de la medicina, que ante todo, antepusieron su naturaleza humana y comprensiva. Agradecemos la labor realizada por los auxiliares, enfermeras, bioquímicos, kinesiólogos, personal administrativo, etc. A nuestros amigos, vecinos y a todos los que nos hicieron llegar condolencias y apoyo incondicional. Infinitas gracias, nuestro amado esposo y padre, descansa en paz. Marina del Castillo de Guardián Campos e hijas.

AGÜERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. "Papi luchaste hasta lo último, siempre vivirás en nuestros corazones". Su hijo Gustavo, su hija política Marita, sus nietos Agustina, Nicolás, Micaela, Marisol, Hernán, Gabriel y Fátima, sus bisnietos Carlitos y Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio Parque de la Paz.

AGUERO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Sus hijos Juan, Alberto, Gustavo, Norma, Sofía h. políticos nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio Parque de la Paz. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARTAZA DE INFANTE, LIVA FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Tus cuñados Edmundo Infante y Coqui Espíndola, sobrinos Rita y Claudia Infante, Luis y Victoria Zerial, te recordarán siempre por la bondad y humildad de tu persona. Tu corazón generoso, desinteresado supo acompañar a todos tus sobrinos que se cobijaron en tu casa. Descansa en paz Bochita, ya estás en los brazos del Señor. Elevamos oraciones en tu memoria.

CÁRDENAS, RAMÓN EDGARDO (Negro) (q.e.p.d) Falleció el 5/11/20|. Elvira Almiron Moya y sus hijos Julio, German y Karina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su esposa Hilda y a sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Elsa de Bustamante, Olga de Quatrini, Mirta Coronel, Norma Auat, Dominga de Gubaira, Betty Juárez, Mirta Juárez y Domi participan con dolor el fallecimiento de nuestra amiga Tiki e invitan al novenario de misas que se efectuan en la iglesia Catedral a las 9 hs.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Acción Católica de la iglesia La Merced participa con dolor el fallecimiento de nuestra hermana en Cristo Tiki y eleva oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Gozzano Nestor Federico acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del amigo Ricardo y su hijo Alejandro. Ruega una oracion en su memoria.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Sus consuegros Francisco Giuliano, Lilia Caporaletti, sus hijos Lilia y Juan Alberto Rossi, Adriana y Ricardo Carbonel y Orlando y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos Silvia, Lucrecia y Sergio participan con profundo dolor su fallecimiento rogando resignación para sus familiares.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Hijos de Juan Bautista Eduardo Giménez y Sara Agustina Lescano participan el fallecimiento de la apreciada amiga Tiky y acompañamos con oraciones a su esposo, hijos y seres queridos.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Adriana Infante del Castaño y sus hijas Valentina y Mercedes Estrada participan con dolor el fallecimiento de su tía Tiqui y elevan oraciones en su memoria.

FRANCESCHI, NORA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. "Señor, me has dado a conocer caminos de vida; me llenarás de gozo con tu presencia en la casa que tienes prometida en el paraíso para tus hijos". (Hechos 2) Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan con pesar el fallecimiento de su querida prima y ruegan al Señor por su descanso eterno.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Luis Alberto Montenegro, su esposa Emilia Salto, sus hijos Irene Emilia, Luis Alberto y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Elda Sánchez Colombo y flia, participan su fallecimiento. Para Paqui, Alvaro, Diego y Juani, mi más sentidas condolencias y el abrazo sincero en un momento penoso de sus vidas. Descansa en paz.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El Consul Honorario de la Republica Arabe de Siria. Dr. Abraham Camilo Brahim y su esposa Dra. Camila Mahumd de Brahim, lamentan profundamentel el fallecimiento del amigo Juan Carlos. Acompañan en estos momentos dificiles a su esposa Peca, a sus hijos y demas familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Fofi Montenegro y familia acompañan con dolor, los abrazan con cariño a su querida prima Peca, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Raul Alderete Palacio participa el fallecimiento del marido de su querida prima Peca. Dios lo tenga en su gloria.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. César Antonino Montenegro (Gringo), su esposa María Josefina Zucal, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su prima hermana Elsa Margarita Montenegro Palacio. Resignacion para ella y sus hijos.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Chichí Charubi de Vasquez y Lalo Cahrubi, en representación del club de Abuelos y Amigos de Tango "Homero Manzi" participan con hondo pesar el fallecimiento de su amigo y consejero, el "colorado" García y elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma y una cristiana resignación a su flia.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Lucciana Cremaschi y Milos Bahr y su hijo Salvador participan con dolor de su partida y acompañan a sus hijos Álvaro, Diego y Juan en tan doloroso momento.

GARCÍA JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Las ex compañeras de su esposa: Lilia Giuliano, Miriam Moreno, Amalia Sayago y Rosita Montes acompaña a Peca en tan difícil momento rogando a Dios una pronta resignación.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Toty Montes y José Alessandrini abrazamos con cariño a Beatriz y flia. en este momento de tanto dolor por la partida de una gran amigo y mejor persona. Se ruega una oración en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba e hijos participan el fallecimiento del amigo Eduardo y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Elio Mario Arce, su esposa Elena y sus hijos Ana María, Mario Alejandro y Carlos Guillermo participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino Dr. Eduardo Gorostiaga y elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Mirta Pastoriza participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en esta circunstancia penosa. Ruega oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Guillermo Luna Herrera participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo y acompaña a su familia en este momento tan dificil.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Jose Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a su esposa Beatriz, sus hijos Pablo, Lucia y Rosario. Elevan oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Dr. Jorge Ledesma Tenreyro, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Goro, (recuerdos hermosos en Papetti Jazz Bar) y acompaña a su flia, en tan dolorosa pena. Ruega una oración en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (GORO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Jorge Lescano y familia despiden al querido amigo de la familia y correligionario que compartió tantas historias y anécdotas, con mucha tristeza hacemos llegar nuestro pésame a su familia, un abrazo querido Goro ya te encontrarás con tus amigos Chacho y Otumpa. Que descanses en Paz.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (GORO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Osvaldo Trogolo y su esposa Irma Bravo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo "Goro". Que brille para el la luz que no tiene fin.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su amigo Juan Llinas, lamenta profundamente la muerte de su compañero Gori.

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Lic. Graciela Aguilar, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. María Elisa Achaval y familia participan con dolor el fallecimiento del Dr. Eduardo, excelente persona, amigo y correligionario. Ruego oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Martin Diaz Achaval y señora participan con dolor el fallecimiento del Dr. Eduardo, excelente persona, amigo y correligionario. Descansa en paz! Ruego oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Descansa en paz querido Eduardo y brille para tí la Luz que no tiene fin". Kita Soriano te despide con gran afecto y acompaña a su hermana Estela en estos tristes momentos.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Silvia Sosa acompaña en el dolor a su esposa Bea, sus hijos y a su hermana Estela. Amigo de la infancia y muy querido en su trayectoria de vida.

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|.Su colega y amiga Dra. Rosa Salto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Julio Salgado y Leticia González, Oscar Rusz y Dra. Haydee Salgado, despiden al amigo de toda una vida y acompañan a su esposa Bea y sus hijos con mucho cariño ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Santiago del Estero lamenta el fallecimiento de nuestro colega C. I. Eduardo. Su recuerdo quedará siempre en nuestros corazones. Se ruega una oración en su querida memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Miguel Moreno participa con profundo dolor el fallecimiento del C.I. Eduardo Gorostiaga y acompaña a su familia a sobrellevar este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Martha Fares de Amil Feijóo; Mariana Amil Feijóo y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GOROSTIAGA, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Sus ex compañeros de la promoción 1963, segunda división del colegio Nacional Absalón Rojas despedimos a Gori y acompañamos a su familia en tan doloroso momento. Descansa en paz querido amigo

GOROSTIAGA, EDUARDO AGUSTÍN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Mabel Iris Lantella y sus hijos Benjamín Gorostiaga, María José, María Mercedes, María Luciana y Nicolás con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ISNARDES, GLADYS ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Sus vecinos y amigos Lidia, Clara, Rita, Hugo y flia participan con mucho dolor su fallecimiento, fuiste en vida una persona de bien y una luchadora incansable, nunca olvidaremos tu amistad siemplemente aprenderemos a vivir con tu recuerdo. Nuestro sentido pesame a la flia y rogamos una oracion en su memoria.

MELICCE, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Sus hijos José y Silvia Melicce, hijos politicos Stella Bujedo y Rodolfo Varela, nietos Laura, Leo, Pablo y Flor, Martin y Alejandra, bisnietos Pichi, Sergio, Gaston, Ana, Salvi, Iara, delfina, Benicio e Isabella, Josefina y Joaquina participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El descanso. EMPRESA SANTIAGO.

MELICCE, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|.

Lorena Campero, Omar Murad y Solana Murad Campero, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra querida tía Silvia, y acompañan a toda la flia. en este difícil momento. Que Dios lo tenga en su gloria y le dé la vida eterna.

MELICCE, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|.

Sarita Varela, Tucho Campero y flia, acompañan en este difícil momento a su querida cuñada Silvia y flia. Participan con gran pesar el fallecimiento de su papá, rogando oraciones por su descanso en los brazos del señor.

MONTES, MARÍA ALEJANDRA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Su hijo Gastón Montes, su hermano Diego Montes y su hermana del corazón Sandra y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO E HIJO.

MONTES, MARÍA ALEJANDRA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Jorge Lescano, Prince Rampulla, Silvia Bolañez despiden con mucha tristeza a la gran amiga y correligionaria Alejandra que nos deja un gran vacío, despedimos a una gran y querida dirigente que acompaño a la UCR en todos los momentos difíciles, que descanses en paz seguramente el Señor tendrá un gran lugar para vos

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Niña hermosa, llena de luz, bondad y dulzura, la Virgen abrió su manto sagrado para recibirte y llevarte al lado de Dios, te despedimos hija con un inmenso dolor y vacio difícil de asumir, te abrazamos con el corazón. Sus tíos Tere de Sarmiento, Nena de Elías, Susú de Calderón y Mirta de Juárez Quiroga y sus respectivas familias acompañamos a la flia en este momento tan doloroso.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Querida sobrina, que Dios te tenga en su santa gloria ". sus tíos María del Carmen Suasnabar, Julio Baltazar y César Julio Suasnabar , acompañan a su flia. y oran en tu memoria.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Graciela Buxeda y flia, participa con dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a sus familiares.

MUÑOZ DE CARRIZO, ÉLIDA TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Familia Herrero Bruhn acompaña a su esposo José y su familia en tan dificil, penosa e irreparable pérdida sobre todo su amigo Manolo. Descansa en paz Tere.

PACHECO, MARCELINO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Prof. Francisco Javier Gómez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido yerno. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|, Sus hermanos Gladys, Norma y René, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROMERO, LUIS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Los compañeros de trabajo del Centro de Convenciones de Ivana romero participan con profundo dolor por el fallecimiento de su padre y piden oraciones en su memoria.

ROMERO, LUIS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Jorge Umaño,Celia Sosa de Umaño, David Umaño, Alejandro Palavecino de Umaño y flia; Graciela Umaño, Juan Elwart y flia; Ariel Umaño participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

RUIZ, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Compañeros de Anses Udai Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Azucena y padre de Fabián. Elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. El Consul Honorario de la Republica Arabe de Siria Dr. Abraham Camilo Brahim y esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida familia en estos momentos dificiles y elevan oraciones en su memoria.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Eugenia querida, hermana de la vida, ruego a Dios que te ayude a conservar la fe, fortaleza y serenidad que te caracterizan. Recuerdo los momentos compartidos con el querido amigo Agustin, una gran persona que cuidará y seguirá protegiendolos a vos y a sus hijos. La gran pena e impotencia que siento de no poder estar a tu lado me llevan a dejarte estas palabras que se reflejan su vida: "Pasaré por este mundo, una sola vez. Si hay una palabra que pueda decir diga yo esa palabra. Si hay un gesto que pueda hacer haga yo esa accion. Mas pasaré por este mundo una sola vez". (William Morris). Cuenta conmigo. Viviana N. Ciampi.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. José Antonio Lami Hernandez, acompaña espiritualmente a sus hijos Agustín, Gonzalo y a toda su familia en estos difíciles momentos. Ruega por su eterno descanso y cristiana resignación para todos sus seres queridos.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Nicolas Tomas Gentile y su esposa Maria Ines Bravo. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria, que descanse en paz.

SAL, AGUSTÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Propietario y personal de la cochera Buenos Aires participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, PEDRO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Su esposa Mercedes, sus hijos Gisela, Natalia, Matías sus hijos políticos y nietos lamentan su partida que hoy ya descansa en los brazos del señor junto a Ema. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, PEDRO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Aristóbulo Víctor Paz, Olga Povedano y Luisa Chequer participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

SANTILLÁN, PEDRO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. "Yo Soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, no mirirá, todo el que vive por la fé, no morirá para siempre". sus cuñados, Tucho y flia., Betty y flia., Cristina y flia. participan con dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, PEDRO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Vuela alto Ángel que Dios nos presto en esta tierra para conocer su bondad. Dra. Valeria Lescano, su esposo Lic. José Antonio Fernández y su hija Miranda acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando a Dios pronto consuelo

PUERTAS, RENÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio el 10/11/19|. Hoy recordamos un año de tu partida y elevamos oraciones en tu memoria, estarás por siempre en nuestros corazones. Tus padres María y Antonio, tus hermanos Marina, Ana, Omar y Daniel, tus hermanos políticos Celeste, Sandra, Martín y Franco y toda tu familia ruegan oraciones por tu descanso eterno. Fuiste un gran luchador y siempre recordaremos tu hermosa sonrisa.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR RAMÓN (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/20|. Te recordaremos con todo el amor y la alegría que nos diste, como el mejor esposo, padre y lelo. Siempre serás nuestro ángel protector. Danos la paz que necesitamos para seguir adelante y soportar esta pérdida tan irreparable. Su esposa Elena, sus hijas Eve y Gachi, tu hijo político Claudio y sus nietos Nahuel, Martina y Tomás al cumplirse nueve días de su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su memoria

ARIAS, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su hija Angela Beatriz Arias y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Suri Pozo Dto. Banda. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

HERLÁN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Sus hijos Inés, Silvia, María, Virginia, Gustavo, H. pol. Julio, Patricia, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERLÁN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Sus hijos Inés, Silvia, Gustavo y Virginia García, hijos políticos, Julio Ferreyra y Patricia Méndez, sus nietos. Elena y María Inés Ferreyra. Simón y Lina Elias, Candelaria García Méndez, Maximiliano Marina. Bisnietos, Sofía Elias Ferreyra y León Marina Ferreyra. Sus retos fueron inhumados, en el cementerio Jardín del Sol. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HERLÁN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Su hija Inés Elena, hijo político Julio Ferreyra, sus nietas Elena Carolina y María Inés Ferreyra, nieto político Maxi Marina, sus bisnietos Sofía Elias Ferreyra y León Marina Ferreyra.

HERLÁN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Sus nietos María Inés Ferreyra, Maximiliano Marina y su bisnieto León participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan Oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

LUNA DE CARRIZO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Su esposo: Victor Carrizo, sus hijos: Daniel, Fabián y Claudia Coronel, su hijo pol. y nietos participan su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

REYNOSO, OSVALDO CRECENSIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Su esposa Lucia ,sus hijos Cristian, Delfino, Yoel, Gisela, Yanina, Axel, nietos Zamira, Miquea, Constantino, Josuel, Nahiara, h. políticos Ariel y Gisela y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de la Capilla. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALVATIERRA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/20|. Su esposo Mario Díaz, sus hijos Maria, Eduardo, Daniel, Mario, Isabel, Florinda, Elpidio Atanacio h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Negucho: Vivirás eternamente en nuestros corazones por tu entrega y generosidad, amigo fiel. Dr. Enrique Alcalde, Dra. Nora Abalos, sus hijos María Noel, María Victoria, Enrique Gabriel Alcalde, Haydée Martinez y flia, participan con profundo dolor y acompañan a su esposa, a su hija Mari Carmen y demás familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Su cuñado Carlos Tejedor y sus sobrinos Silvina Tejedor y flia Maira Tejedor y flia, Matías Tejedor, Hernán Tejedor y Milena Tejedor, participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Querido Negucho, tu alegria por la vida y tus grandes gestos de generosidad, cariño y solidaridad, permanecerán por siempre en nuestros corazones. Dr. Raúl Coria, su esposa Carmencita y sus hijos Rolando, Natalia y Valeria junto a sus respectivas familias politicas. Elevamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ADALBERTO SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/20|. Participamos del fallecimiento de nuestro gran amigo Negucho, rogamos oraciones en su memoria: Ernesto, Chichi, Pablo y Carolina Ulla y flias.

VÁSQUEZ, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su esposa Naniceta Zarria sus hijos Juan, Gustavo y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCILAES Laprida 383.

GÓMEZ VDA. DE JAIMEZ, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/19|. Mi amada mamita, hoy a 1 año de tú partida al Reino Celestial, dejándome tan sola y vacía mi alma, cuanto dolor madre mía recordar cada minuto tus 15 días de internación, me haces tanta falta, te extraño tanto que ya no sé cómo seguir, perdón por llorarte todo los días cada vez que miro tu foto, pero es inevitable. Dame las fuerzas que necesito para seguir. Descansa en paz mamita: Tu desconsolada hija Marta, tu nieta Brenda. Se realizará una misa hoy a las 19 hs Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Bº San Martín.

GÓMEZ VDA. DE JAIMEZ, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 10/11/19|. "Del mundo te fuiste físicamente pero tú espiritu sigue y seguira en tu casa". Sus hijos Ratín, Mechi, Marta Jaimez, hijos políticos, nietos y bisnietos te recuerdan con mucho amor.

GÓMEZ VDA. DE JAIMEZ, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 10/11/19|. Mami Marta vivirás por siempre en nuestro corazón. Tu hijo político Lito Gerez, nietos Claudia, Viky, Marcelo, Paola con sus respectivas flias; Gaby y Yesy Gerez te recuerdan con amor. Descansa en paz mami Marta.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. " Con inmenso dolor te despedimos amada hermana". Sus hermanos: Yun, Viti y Omar con sus respectivas flias. ,Siempre estarás en nuestros corazones.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Gloria.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Negro Campos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Gloria, esposa de su amigo Raul y madre de sus amigos Magali, Soledad y Ariel, sus restos fueron inhumados en Suncho Corral.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Johnny Wede y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos, hijos politicos, nietos y hermanos y de manera muy especial a su esposo Raul en este doloroso trance. Se ruega una oración en su memoria.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Chini, Rubén, Peladin y Pichón Cura primos de su esposo Raúl acompañan a su familia en tan doloroso trance y participan su fallecimiento. Descansa en paz.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Tethe e hijo Dr. Marcelo participan con profundo pesar su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su familia deseando pronta resignación ante irreparable pérdida.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Domingo Juan (Toti) participa con dolor el fallecimiento de la estimada vecina y acompaña a la flia. Cura y Campos en este doloroso momento.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Hijos de Lázaro Callo y Olga Salomón, Olga, Koki, Lita, Yudith, Carlos , Pichón con sus respectivas flia. Acompañan en el dolor a su flia.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Héctor Banco y flia., Participa con dolor su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a sus flias. Ruegan oraciones por su descanso.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Juan Matach, su esposa Sara Jorge, su hija Dra. Maricel Matach de Antuz y flia. Participan con dolor su fallecimiento.Ruega oraciones.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Con gran dolor te despedimos buena Amiga Gloria estarás siempre en nuestro corazón. Coty Jorge de Nassif, sus hijos: Silvia. Dr.Eduardo y Lic. Daniel con sus respectivas flias. Rogamos al Sr.por su descanso.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Oscar Abdala Elean y flia., Participa con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oración a su memoria.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Dr. Juan C.Elean y flia., Antonio E. Elean y flia., Miguel A. Elean y flia., Oscar A. Elean y flia.participan con gran dolor su fallecimiento.

CARDOZO, CARLOS VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Su esposa Reina, sus hijos Carlos, Omar, Mario, Marisa, Graciela, Gisela, Noelia, sus nietos Josefina, Martin, Milena, Thiago, Mailen, Maia, Jazmín, su hermana Clara y su sobrino Jorge y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia el Simbolar. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ, ORLANDO ARGENTINO (q.e.p.d) Falleció el 8/11/20|. Su esposa Lidia Roldán, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Linares Dpto. Juan F Ibarra .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUARDIÁN CAMPOS, JOSÉ ALEJANDRO Dr. (q.e.p.d.) falleció el 7/11/20|. ¡Señor Dios, solo se...que se hizo tu voluntad, y nuestro amigo está en tus brazos! Gladys Gorosito de Bulnes, sus hijos Elzabeth, Graciela y Carlos Eduardo Bulnes con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con amor a Marina y sus hijas Barbara, Agostina y Rocío. A Benicio, su pequeño nieto, luz de su abuelo, a Esteban hijo político y demás familiares. Nuestras oraciones.

LUNA, BERNARDO SOCORRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Sus familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Beltran. NORTE SERVICIOS SOCILAES Laprida 383.

MORALES, JUAN DE DIOS ABRAHAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Su esposa Clementina, sus hijos Mónica, René, Víctor Morales, hijos pol., Néstor, Roxana, Alejandro, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Morales. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su sobrino Luis Cesar Escobar y Veronica Cardozo y sus hijos Lucas, Valentina y Gonzalo.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su sobrino Adrian Escobar y Alejandra Rufail y sus hijas Agustina y Constanza.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su sobrina Patricia Escobar, sus hijas Antonella, Florencia y Lourdes.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) Falleció el 8/11/20|. Su amigo Tito Martínez y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones para que Señor lo reciba en su Reino y le dé el descanso eterno en su santa gloria.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) Falleció el 8/11/20|. Su amigo y ex compañero Oscar Sterling y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la gloria del Señor.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) Falleció el 8/11/20|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa, sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo. Despinde con mucho dolor a su querido amigo Negro. Acompañan en este triste momento a Sara, Nena y Marisa. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Tu compañera Sara te despide con dolor.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Tu hermana Regia y tu sobrino Máximo con dolor por tu partida.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su amigo Luis Américo Castillo participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria por su descanso eterno y por la pronta resignación de toda su familia. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Suki y Choni, participan el fallecimiento de su amigo y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Sus vecinos y amigos Pedro Sepeluk y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Su vecinos y amigos Antonio Kusmuk y familia, participan con inmenso dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y para que el Señor lo reciba en el reino de los cielos y le dé el descanso eterno.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (NEGRO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Tío querido adiós no es para siempre, adiós no es el final. Estarás siempre en nuestros corazones. Que el Señor te reciba en sus brazos. Jorge Hunko y flia. Participan con dolor su inesperada partida.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/20|. Dicen que cuando muere un amigo queda un espacio vacío imposible de reemplazar Partiste de este mundo dejándonos un gran dolor en todos lo que te conocieron y quisieron. Tu amigo de la juventud Hugo Santillán, participa con profundo pesar su fallecimiento y ruega una oración por su eterno descanso.

TORRES, ANTONIO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/20|. Sus hijos, Alba, Nicolás Mónica, Karina h. políticos y nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pinto Dpto. Aguirre. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.