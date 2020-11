Diez años de cárcel para “Tutena” y la víctima pidió: “Que pague por lo que me hizo”

10/11/2020 - 01:20 Policiales

“Tiene que pagar por lo que me hizo y hoy él debe tenerme miedo a mí”. Marta Romina Tayguán envió un tiro por elevación ayer, al experimentar emoción y paz, minutos después de que el hombre que intentó asesinarla de cinco puñaladas, fue condenado a diez años de prisión.

En fallo unánime, los vocales María Eugenia Carabajal, Margarita Piazza de Montoto y Luis Domínguez condenaron a Rubén Alberto “Tutena” Giménez, a quien la fiscal Andrea Juárez acusó por “homicidio en grado de tentativa”, en perjuicio de Marta Romina Tayguán.

“Tutena” atacó a Tayguán la tarde del 13 de julio del 2018, en el Bº Mailín, en la ciudad de Campo Gallo, Alberdi. Le asestó cinco puñaladas y la dejó al borde de la muerte.

Siete años juntos

“Estuvimos en pareja 7 años y tenemos tres hijos. Nunca había sido violento conmigo”, señaló la víctima a EL LIBERAL . “El día anterior me robó el celular y no quiso devolvérmelo. Fui a la policía para que me ayude a recuperarlo”, recordó. “Ese día vino a quedarse en casa para que yo fuese a trabajar como siempre, de 19 a 22, y él cuidaría a los chicos”, ahondó.

“Todo fue distinto. Me encerró. Me llevó contra la pared, gritándome: Escuché todo. Por culpa de ese hdp se destruyó nuestro hogar”. La joven continuó: “Se refería a un amigo que también él conocía y a quien debía ver esa noche, porque ya no estábamos juntos”, destacó.

“Mente en blanco”

En segundos, todo fue horror. “Me apretó del cuello y me tiró a la cama. Yo lo uñé y me llevó hacia el ropero. Sacó un cuchillo y en la primera herida mi mente se me puso en blanco. No recordaba nada. Cuando terminó de acuchillarme, se fue. Yo me agarré fuerte la panza. Mi familia pidio auxilio y creo que le pedí a una amiga que cuide de mis hijos y me desmayé”.

La víctima señaló que los médicos le dijeron días después “que me llevaron con oxígeno. Que en el camino hubo cambio de ambulancias. Que llegué al Hospital Regional bañada en sangre. Me operaron cuatro veces en una semana. Entré en coma y desperté a los diez días”.

“Nací de nuevo”

La joven interpretó: “Nací de nuevo. Debo tener cuidado en la alimentación, pero soy feliz porque estoy al lado de mis hijos”.

Reconoció: “Tengo sensaciones de tristeza, bronca, pero estoy muy fuerte. Lo suficiente para saber que nadie más volverá a dañarme como lo hizo él”.

“Fui a verlo para que me diga por qué lo hizo y sólo lloro”

Marta Romina suena fortalecida por su lucha y ello lo atribuye “a mi familia, en especial a todos mis hijos”.

Profundizó: “Me dieron el alta a fines de julio. Al poco tiempo fui a verlo (por” Tutena”) en su lugar de detención”.

Amplió: “Entré y lo tuve de frente. Le pedí que me expligue por qué casi me había matado y dejado huérfanos a sus propios hijos. No me dijo nada. Sólo se la paso llorando. Salí muy triste, porque esa verdad que esperaba escuchar tal vez jamás la reciba”.

Dos años después, la mujer no es la misma.

“Imposible ser aquella mujer madre que sólo trabajaba y esperaba al menos un buen trato. Hoy es él quien debería tenerme miedo”, razonó.

“La mujer en quien me convertí jamás dejará que nadie me levante la voz, mucho menos permitiré que él vea a sus hijos porque no lo merece y ellos no recibirán un buen ejemplo para sus vidas”.

“Enloquecí”

En las últimas audiencias del juicio oral, “Tutena” declaró y brevemente señaló: “Me enloquecí”.

Explicó que en ese estado no recordaba cuando asestó cinco puñaladas a la víctima, muchos menos al huir, pero terminó detenido rápido.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscal Andrea Juárez, “Tutena” no aceptó el fin de la relación.

Comenzó a perseguir y atosigarla, exigiéndole retomar el vínculo, pese a la negativa de la víctima.

Ese día, la encerró en su casa y la apuñaló en cinco ocasiones. La joven madre fue socorrida en medio de un charco de sangre.

En el Hospital fue sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas, a raíz de la perforación de varios órganos. Sobrevivió de milagro y ayer la Justicia cerró el capítulo más negro de su historia.

La nueva vida con doble de sacrificio

”Vivo con mucho sacrificio, porque todo me cuesta el doble en la vida”, manifestó anoche Marta Romina.

Explicó que su principal meta de hoy “es terminar mi casa y que mis hijos tengan un techo digno”.

La joven reside en el Bº Mailín con 3 de sus 4 hijos.

“A mi casa aún le falta terminar el techo, las aberturas y el revoque. Después, el resto con mi sacrificio confío en que podré concluirla”, estimó.

Cerca de su familia

La odisea y pesadilla del 2018 marcó a toda su familia.

A diario, la joven recibe la visita de sus parientes, quienes tienen claro que a una madre le cuesta mucho sacar adelante un hogar, alimentar y educar a sus hijos.

Hay días en que son todas sonrisas y otros en que las fortalezas emocionales decaen, reconoció.

“Tal vez por el juicio, pero en estas semanas estuve triste, otros días con furia, pero jamás perdí la confianza en que todo terminaría con una condena y él (en alusión a “Tutena”) encerrado donde debe estar”, finalizó.