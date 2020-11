Ximena Capristo habló a fondo de los chats de Gustavo Conti a otra mujer

10/11/2020 - 21:05 Pura Vida

Mientras atraviesa su crisis más fuerte con Gustavo Conti tras 20 años de relación, Ximena

Capristo habló a fondo sobre por qué decidió publicar los mensajes que su marido le envió a otra mujer a través de Instagram.

“Yo hago hincapié en esa actitud machista que tuvo. Porque él no quiere que yo esté con nadie, pero él quiere hacer la suya. Eso es lo que a mí me molestaba”, aseguró, haciendo referencia al planteo que hizo ella de abrir la pareja y la negativa de Gustavo.

Capristo reveló que, justamente, ése fue el punto que más la indignó de la situación: “Él no quiere que yo haga mi vida por mi lado. Él puede hacerlo pero yo no. Juzgo esta actitud. ¿Qué me molesta y por qué hago esto? Porque sos un forro, me hacés quedar como mentirosa, me decís que no haga esto y vos haces tu vida y lo que querés”.

Sobre la personalidad de Gustavo Conti, Ximena Capristo expresó de forma contundente: “Él no es un tipo machista, pero eso es una actitud de mierda”.l