El Padre Hernán González Cazón confirmó que es positivo en Covid-19

El Padre Hernán González Cazón confirmó hoy que contrajo coronavirus y pidió oraciones para su sanación.

"Quería avisarles que en el día de hoy, me hicieron el hisopado por el coronavirus, y el resultado ha sido positivo. Yo me encuentro bien, únicamente los síntomas han sido mucho cansancio y una temperatura alta; estoy tomando ya la medicación que se prevé para estos casos. Les pido que estén todos tranquilos. Me encomiendo a sus oraciones, para que aproveche este momento de enfermedad, que es parte del camino de la Cruz que el Señor amorosamente nos ofrece. Les mando un cariño muy grande y les pido, reitero, su oración, especialmente a la Virgen Santísima en El Rosario".

Con el padre González Cazón, son ya cuatro los integrantes del obispado local con Covid-19; el obispo José Luis Corral y los sacerdotes José Vera y Ramón Paz.