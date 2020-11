La fórmula de Natalie es estar en movimiento para sobrevivir

11/11/2020 - 22:13 Pura Vida

Por Mónica Andrada

De la Redacción de EL LIBERAL

Natalie Pérez es de esas artistas a las que les gusta contar y cantar historias. Y si bien su nombre está muy vinculado a la actuación, a partir de su participación en innumerables ficciones, desde “Chiquititas”, pasando por sus últimos dos títulos, “Pequeña Victoria” (Telefé) y “Casi feliz” (Netflix,), poco a poco le fue dando paso a la compositora y a la intérprete que venían madurando dentro de ella. Así lanzó hace un par de años “Un té de tilo por favor” y hace unos días “Detox”, un disco que nació en medio de un viaje con el que Natalie se nutrió para crear con nuevos sonidos, paisajes, sabores, personas e historias.

“Detox” nace después de “Un te de tilo por favor”, ¿como un aprovechar la calma para después depurar?

(Se ríe) Este camino empezó exactamente en 2019 cuando terminé un año muy intenso de trabajo y también a nivel personal, así que me fui de viaje a probar nuevas cosas, nuevos sabores, nuevas músicas, nuevas imágenes; a cambiar un poco de aire; a desintoxicarme de la rutina, esa que tenía constante, y ver cómo era antes de desintoxicarme y cómo era después...

¿Y cómo eras antes?

Y cuando estás un poco aturdido, por ahí se pone un poco tóxico, aunque tóxico no es la palabra porque es demasiada. Algo tóxico no es algo bueno, pero sí estaba abrumada con tantas responsabilidades y entonces, a veces, esa frase que dice “el árbol te tapa el bosque” era un poco así conmigo. Veía todo mal, no encontraba muy bien la salida, así que después de la desintoxicación, del viaje, de las vivencias, sabores, de conocer otras personas, vi todo con amor, iluminado, luminoso, que en el disco se refleja un poco eso. Hay una parte de las letras que habla de cosas que no están tan buenas y que después es todo el amor.

Si tuvieras que elegir frases de las letras de tus canciones para dejarlas escritas en un papel y tenerlas bien presentes, ¿cuáles serían?

“Quema lo que es malo pa la mente” (Detox), el fuego siempre es muy poderoso; “el pasado pisado está pisado” (Flashee en colores); “Los que saltan, a los que miran no tienen nada qué explicar” (Varada en Villa), que habla que los que saltamos al vacío no les debemos explicación a nadie; “Quiero abrir los ojos y estar flotando en un impulso” (Fuera del mundo); “Nadie es de nadie” (Incendio Perfecto)...

¿Qué influencias se materializaron en este disco?

En el viaje que tuve a México que me fusioné con algunos artistas de allá, y llevé ideas de acá para encontrarles otros sonidos, o darles una vuelta de rosca. No sé si hay mucho de distinto a lo que venía haciendo, por ahí hay algo más urbano en algunas de las canciones, pero creo que siguen siendo canciones clásicas con ciertas influencias latinoamericanas. Nosotros somos latinos, lo que pasa es que como estamos un poco muy abajo (en el mapa) no nos damos cuenta (se ríe). Siempre son canciones clásicas, y algunos tienen tintes latinoamericanos pero porque a mí me gusta mucho la música de habla hispana.

En Natalie, ¿pesa más la actriz o la cantante?

Creo que es un equilibrio perfecto, porque durante muchos años tuvo más peso la actriz y ahora estoy inclinando la balanza un poco más para la música, porque también es lo nuevo, es un proyecto personal, entonces tiene siempre otro sabor, algo que hace uno para uno mismo porque uno lo quiere, y no porque es empleado y trabaja para alguien más. Entonces, esto aparte es como muy mío (producción independiente), tiene un poco más de fuerza en el espíritu principal.

¿Adónde quieres que te lleve Detox?

Ojalá que me lleve a buen puerto; a que la gente la escuche, la haga propia y se identifique con la canción. Ya eso es el éxito, ya está. Después los números.. hoy en día es algo que es imposible de controlar porque ni siquiera sabes si son reales... hoy se compra todo, hasta los likes, seguidores, entonces es muy difícil pensar a qué querría llegar. Ojalá me lleve a viajar, a cantar en distintos escenarios, a conocer otros artistas, a llegar a más casas. Que cada uno escuche y diga “esta canción la escribieron para mí, ya es el éxito”.

¿Cómo está siendo este tiempo presente para vos?

Siempre trato de mantenerme en movimiento, creo que es la forma ideal para sobrevivir. Esta cuarentena, este encierro, obviamente, me sirvió mucho más para componer, para seguir aprendiendo música, para terminar canciones y preparándome para dos proyectos actorales que tengo (las segundas temporadas de Pequeña Victoria y la serie Casi Feliz), así que sirvió un poco para descansar también.

¿El descanso te abre espacio para la creatividad?

Hay una frase que dice “momentos de ocio son necesarios para la creatividad”, y me parece que es ciento por ciento verdadera y, a veces, me parece que en la vorágine en la que vivimos día a día que es una locura, uno no tiene esa posibilidad, así que claro que hacer una pausa en la vida, esta pausa que nos tocó de forma obligada, ayudó. Obviamente atravesé distintos momentos, estados, pero tratando de aprovecharlo, de no estancarme. l