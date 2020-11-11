CARTELERA TV / 12 de noviembre de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 LAS RECETAS DE MORFI
10.00 ALAS ROTAS: ESTO PASÓ
10.30 30 AÑOS JUNTOS: AVENIDA BRASIL
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 FLOR DE EQUIPO
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ALAS ROTAS
18.00 FLORICIENTA
19.00 ELIF
19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.30 ELIF (CONTINÚA)
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
20.45 ELIMINATORIAS QATAR 2020: ARGENTINA-PARAGUAY
22.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
23.00 FUERZA DE MUJER
00.00 MASTERCHEF CELEBRITY
01.15 30 AÑOS JUNTOS: EDUCANDO A NINA
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN l
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TICKET AL SHOW
14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.30 VIVIR SANTIAGO
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 EN ARMONÍIA
17.30 ANIMAPAKA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RUIDO DE MOTORES
20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 DE A DOS
22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)