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CARTELERA TV / 12 de noviembre de 2020

- 22:40 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 LAS RECETAS DE MORFI

10.00 ALAS ROTAS: ESTO PASÓ

10.30 30 AÑOS JUNTOS: AVENIDA BRASIL

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 FLOR DE EQUIPO

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ALAS ROTAS

18.00 FLORICIENTA

19.00 ELIF

19.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.30 ELIF (CONTINÚA)

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

20.45 ELIMINATORIAS QATAR 2020: ARGENTINA-PARAGUAY

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

23.00 FUERZA DE MUJER

00.00 MASTERCHEF CELEBRITY

01.15 30 AÑOS JUNTOS: EDUCANDO A NINA

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN l

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍIA

17.30 ANIMAPAKA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)


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