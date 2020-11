El “Ferro” trabajó liviano por la lluvia y se sumaron Andueza y Pereira

12/11/2020 - 01:19 Deportivo

Después del empate del lunes ante Defensa y Justicia en el Oeste, plantel de Central Córdoba retomó ayer los entrenamientos, aunque la abundante lluvia caída durante la mañana impidió que la práctica pudiera desarrollarse en las dos canchas del predio del Iosep.

Por este motivo, el cuerpo técnico dispuso que se realicen trabajos sólo en el gimnasio montado en el predio, por espacio de aproximadamente una hora y media.

En la jornada de ayer, ya trabajaron junto al resto del plantel las dos últimas incorporaciones de la institución, el defensor uruguayo Federico Andueza y el delantero ecuatoriano Jhon Pereira.

En este sentido, Andueza reconoció que la chance de sumarse a los trabajos a la par de sus compañeros era algo que venía esperando, después de cumplir las dos semanas de aislamiento obligatorio en su llegada a Santiago.

“Me estoy sintiendo muy bien. El grupo me recibió de la mejor manera. Que uno sea nuevo y extranjero hace que estas cosas sean importantes y la verdad es que me recibieron de la mejor manera. Sentirse bien y cómodo es importante, pese a que recién me estoy sumando al grupo por el tema de la cuarentena que tuve que cumplir. Estoy contento con esta chance”, destacó el uruguayo, quien luego comparó a la liga de su país, con la de Argentina.

“Si bien Argentina y Uruguay están muy cerca, creo que tenemos dos ligas distintas en cuanto al juego. Creo que aquí hay un poco más de ritmo. En Uruguay es todo más físico. Me entrené bien antes de viajar y durante los días en los que estuve aquí cumpliendo el aislamiento hice una buena puesta a punto. Quería entrenar con los compañeros así que estoy muy contento”, subrayó Andueza.

Seguidamente, el oriental se refirió a sus características como jugador: “No me gusta hablar de mis características. Soy un central fuerte, no soy lento y quizás se destaca por tratar de ser disciplinado en el campo, que siempre da todo”.

Sobre Central Córdoba, el defensor opinó: “Se fueron muchos jugadores y llegaron muchos refuerzos. Pese a estas dos fechas y a los amistosos, creo que éste es un equipo que está en formación. A medida que pasen los partidos iremos agarrando más ritmo y desarrollando una idea, pensando en lo que viene”.

“Seba (Ribas) fue uno de los que me recibió bien. Somos de la misma nacionalidad y eso está bueno. Tengo además un amigo en común con Claudio Riaño y antes de venir, ya habíamos hablado”, contó Andueza. l