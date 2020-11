El Gobierno aprobó una “hoja de ruta” para tratar el embarazo adolescente y su interrupción

12/11/2020 - 10:29 País

Este jueves, el ministerio de Salud de la Nación aprobó una "hoja de ruta" para tratar los casos de embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. La noticia se conoce horas después de que se confirme que se enviará al Congreso el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El documento fue publicado hoy en el Boletín Oficial en la resolución 1841/2020 y establece criterios de actuación ante la detección de menores de edad que estén cursando un embarazo, donde se plantean los pasos a seguir ante situaciones que impliquen el consentimiento de continuar con la gestación, o bien cuando la niña o adolescente haya sido víctima de un delito sexual y desee interrumpirlo.

Trascendió que el documento fue elaborado en conjunto con Unicef y hace foco especial en los casos de violación o abuso sexual. "Si bien habilita al deseo de la menor afectada a seguir con el proceso gestacional, define que "la falta de respuesta institucional a los embarazos forzados" se trata de una forma de "violencia institucional" que "incumplen las garantías de derechos consagrados por la legislación nacional".

"Se incumple cuando no se da a la niña información para que decida" y "se incumple cuando no se ofrece la posibilidad de Interrupción Legal del Embarazo y se actúa como si no hubiera otra posibilidad", resalta el documento.

En sus considerandos, la resolución señala que el embarazo o parto en adolescentes menores de 15 años, al igual que la "violencia sexual como su potencial causa", se tratan de "problemas de salud pública y de derechos humanos que generan graves consecuencias biológicas, psíquicas y sociales".

La hoja de ruta apunta al primer grupo, que suele afrontar embarazos que son resultado de "muy bajo poder de decisión y se dan en circunstancias fuera del control o de la comprensión" de los menores involucrados.