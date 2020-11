VIDEO | “La Biblia”, de Vox Dei, cumple 50 años y Willy Quiroga lo celebrará cantándola al mundo

12/11/2020 - 15:01 Camerino

En este tiempo de pandemia, Vox Dei está de regreso de la mano de uno de sus fundadores, Willy Quiroga. La banda icónica del rock argentino festejará, este sábado 14 de noviembre, a las 21, a través de un concierto streaming, los 50 años de “La Biblia”, su obra conceptual gestado en 1971 y convertida en un himno de este conjunto.

Wilfrido Aníbal Quiroga, tal el nombre completo de Willy, en un zoom con EL LIBERAL , desde su casa, y en pleno ensayo para el show de este sábado, habló de la historia de esta magnífica obra que elevó al pedestal de los elegidos a Vox Dei.

La Biblia marcó todo un hito en el rock nacional. Luego, y tras reeditar su primer álbum, vendrían los discos Jeremías, pies de plomo, La nave infernal, Vox Dei para Vox Dei y Estamos en la pecera, entre otros. En 1981 Vox Dei decidió separarse con un multitudinario recital de despedida en el porteño Estadio Obras.

De todos modos, regresaron una y mil veces. En 1985 nominaron a Vox Dei para los premios Konex por su trayectoria en la música popular argentina y Ricardo Soulé y Willy Quiroga aprovecharon para reciclar La Biblia, junto a Luis Valenti en teclados. A fines de 1997, Soulé, Quiroga y Rubén Basoalto recrearon nuevamente ese disco, con Andrés Calamaro y Fito Páez como invitados especiales.

La Biblia es un álbum doble considerado como un hito del rock en español y una de las primeras óperas rock en castellano.

ACERCA DE WILLY QUIROGA

Comenzó a interesarse por el rock a fines de la década del 50 y en 1962 formó su primera banda llamada Los Out. En 1976, junto a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy formó el grupo Mach 4, una banda que aún cantaba canciones en inglés y seguía una estética muy parecida a los Beatles, pero que más tarde definiría su estilo al cambiar su nombre a Vox Dei. En sus inicios, Quiroga tocaba la guitarra y Soulé el bajo, aunque luego cambiarían de instrumentos entre ellos. Vox Dei sufrió su disolución en 1981, tras lo cual, Quiroga formaba la banda Destroyer. Sin embargo, Vox Dei retomaría los escenarios 5 años después. Willy Quiroga es el único miembro que ha participado en todos los discos del legendario grupo hasta la fecha. Las canciones "Es una Nube, No hay duda", "Esta noche no parece igual", "Compulsión", "A Nadie le Interesa Si Quedás Atrás (Total Que…)", "No Dejare Que Viva En Mí" y "Tan solo un Hombre" de 1971" son clásicos de su autoría. Vox Dei se caracteriza por ser el conjunto argentino más longevo desde el comienzo del rock argentino en la década del ´60. En 2010, Quiroga participó en la película de Diego Capusotto "Pájaros volando", formando parte de la banda sonora junto a Ciro Fogliatta, Héctor Starc y Rodolfo García.