La Oreja de Van Gogh, con la fuerza del amor y la vida

12/11/2020 - 21:29 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

¿Cómo toman esta modalidad, impuesta por la pandemia, de presentar en cuentagotas los temas de “Un susurro en la tormenta”, el nuevo álbum?

Llevamos mucho tiempo haciendo música y nosotros somos, quizás, más de la vieja escuela. Nosotros entendemos los discos como una obra completa aunque suene un poquito pretensioso. Si creemos que es como un libro con sus capítulos. Para nosotros, lo de singles, los sencillos y los adelantos, honestamente, para nosotros es un trance. No nos gusta nada, pero, a veces, hay que plegarse a los mandatos del marketing. Lógicamente, no se puede programar el disco entero porque sería insoportable para la gente. La verdad es que la llevamos mal, lo llevamos fatal. Elegir un single que resuma todo el disco lo llevamos muy mal, nos parece que es estresante. Para nosotros es un todo y si se desprende una parte queda incompleto. Es por eso que nosotros, en el momento de elegir un single, dar un paso atrás y dejar que sea la discográfica la que lleve un poco esa situación.

Sensibilidad y romanticismo es lo que siempre los ha caracterizado a ustedes, ¿cómo se logra este equilibrio?

Tenemos un pozo bastante romántico. Entendemos la música como una exaltación de los sentimientos y por lo tanto, al final, es la piedra angular del romanticismo. Cantamos sobre el amor y todas sus facetas. Creo que en este disco, el más personal de todos, el amor se nos va complicando a medida que vamos creciendo. Quizás los primeros discos hablamos del amor y era todo más sencillo, blanco y negro. Ahora, que vamos creciendo, empieza a haber complicaciones. Nos gusta pensar que nuestras canciones, al igual que nosotros, van creciendo. Es por eso que “Un susurro en la tormenta” es el disco más autobiográfico en ese aspecto.

El tema del terrorismo, en general, lo hemos tocado varias veces. En nuestro primer disco e incluso en Jueves, una historia que ha tenido una gran repercusión. La nuestra no es un música claramente social y no porque no quisiéramos sino porque somos más recatados a la hora de tocar determinado temas, pero poco a poco nos sentimos, con razón o sin ella, un poco más en control con las palabras y poco a poco nos atrevemos a relatar también la realidad no solo emocional y romántica de cada uno sino de lo que pasa.

En su momento, en “Rosas”, retrataron una época del grupo; en “Paloma blanca” abordaron el dolor que provoca la pérdida de un hijo. Ahora, en “Te pareces tanto a mí”, la conflictiva relación de una madre con su hija. ¿Cuesta auscultar esos sentimientos y plasmarlos en dos o tres minutos que dura un tema?

Esa es la idea, la gran obsesión que nos va a acompañar mientras estemos en la música. La obsesión es atrapar, en tres minutos, un mar de sentimientos. A veces lo conseguiremos, a veces no, pero el objetivo es conseguir en microcuentos de tres minutos atrapar las emociones que vamos descubriendo y que nos acompañan a lo largo de la vida. En este disco, por suerte, son once nuevas historias, once nuevas sensaciones.l