Los vínculos humanos y ETA, en lo nuevo de La Oreja

12/11/2020 - 21:34 Pura Vida

“Un susurro en la tormenta”, es un compendio de buenas canciones que desprenden el inconfundible aroma de La Oreja de Van Gogh, a modo de himnos tocados por la varita mágica de su estilo particular. Xabier definió cada una de las canciones (once en total) que conforman este disco.

+ DOBLAR Y COMPRENDER: “Es una canción que intenta transformar la pena y la nostalgia por la pérdida de un ser querido en algo positivo. Como se suele decir, en vez de llorar por qué se fue celebrar porque ocurrió

+ COMO UN PAR DE GIRASOLES: “Habla de la inercia de cómo dos personas, al igual que dos girasoles uno al lado de otro, continúan juntas a pesar de que no tienen motivos para seguir estándolo”.

+ ABRÁZAME: “Es una historia dramática, pero, sin embargo, tiene un buen final. Habla de lo que queda cuando no queda nada en una relación”.

+ DURANTE UNA MIRADA: “Es un grito de nostalgia. Es una canción romántica, pero puede ser una alegoría de, no sé, la persona que habías decidido olvidar y, de pronto, te vuelve. Es un canto a la nostalgia. Un grito desgarrador de la nostalgia”.

+ GALERNA: “Es una canción más dura del disco. Habla de las repercusiones y el daño colateral que puede hacer una mala relación, en este caso a los hijos”.

+ TE PARECES TANTO A MÍ: “Es la conversación entre una madre y una hija adolescente. Aunque parece que son, en ese momento de la vida, todo contrario la una de la otra, en realidad son las mismas personas pero en diferentes momentos”.

+ MENOS TÚ: “Es una canción con un final sorprendente. Es una canción como muy romántica y bonita, pero tiene trampas”.

+ SIRENAS: “Es la canción que tiene un reflejo social importante. En el País Vasco se disolvió a la banda terrorista ETA. Es una canción que pretende mirar hacia adelante, mirar sin rencor hacia el futuro, pero también con memoria, sobre todo, para las víctimas que dejó el grupo terrorista”.

+ ACANTILADOS: “Esta canción es una conversación entre una chica con su propia conciencia. Es como si el corazón le hablara a la cabeza. Es ese diálogo entre lo que debe y lo que quieres saber”.

+ ME VOY DE FIESTA: “Ésta, de ‘Un susurro en la tormenta’, es la canción más lúdica de todas. Es la más divertida diciendo me voy a comer la noche a mordiscos y nadie me va a decir cómo hacer”.

+ ¿LO VES?: “Es casi un bolero. Es una canción atemporal. Probablemente es una de las canciones puramente románticas que hayamos escrito. Es una declaración de amor definitiva y total. Es la despedida de un matrimonio muy anciano”.l